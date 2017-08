Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 27. August fand dasEreignis "Flower City in Bloom - Fortune in Guangzhou" (Blumenstadtin Blüte - Glück in Guangzhou) statt. Es läutete den100-Tages-Countdown für das 2017 Fortune Global Forum (FGF) inGuangzhou ein.Das Ereignis wurde von der Öffentlichkeitsabteilung des ständigenAusschusses der CPC Guangdong und dem Exekutivausschuss der FGFGuangzhou ausgerichtet. Es fand im City Parlor an der neuen Achse vonGuangzhou statt. Um den 100-Tage-Countdown für das Fortune GlobalForum anzukündigen, wurden Slogans an den Gebäuden des Canton Tower,des internationalen Finanzzentrums in Guangzhou und an anderenBauwerken aufgehängt sowie auf Reklamebildschirmen und aufFernsehgeräten in öffentlichen Bussen gezeigt.Harvey Dzodin - Spezialkommentator bei CCTV, Rechtsberater deseinstigen US-Presidenten Carter, ehemaliger Chief Director und VicePresident der American Broadcasting Corporation, Inc. (ABC) - hielteine Präsentation auf der Veranstaltung und äußerte den Wunsch, dassmit der Ausrichtung des Fortune Global Forums die Aufmerksamkeit derWelt auf diese dynamische Stadt mit ihren guten Geschichten gelenktwerden würde.Countdown mit Wünschen aus aller WeltGuangzhou unterhält freundschaftliche Beziehungen zu hochrangigenPersönlichkeiten auf der ganzen Welt. Aus Anlass des 2017 FortuneGlobal Forums, das vom 6. bis 8. Dezember 2017 stattfindet, machtedas Countdown-Ereignis politische Entscheidungsträger undWirtschaftsbosse aus allen Herren Ländern auf sich aufmerksam, dieihre Wünsche in Form von Videobotschaften übermittelten.Emilia Saiz, Deputy Secretary von United Cities and LocalGovernments, bezeichnete Guangzhou als wunderschöne, multikulturelleStadt voller Innovationen. Philippe Pasquet, Executive Director undManaging Director von GL Events Exhibitions Department, lobteGuangzhous hocheffiziente öffentliche Dienste sowie denausgezeichneten Unternehmergeist und Enthusiasmus bei allen Arten aninternationalen Veranstaltungen.FGF-Botschafter versenden Einladungen in die ganze WeltSeit Juli dieses Jahres gibt es in Guangzhou die Aktion "FGFMessenger Writing to CEOs of Fortune Global 500 companies andIndustry Leaders" (FGF-Botschafter schreiben an Geschäftsführer vonFortune-Global-500-Unternehmen und Branchenführern). Ehrenamtlicheund Studenten haben Fortune-Global-500-Unternehmen und Branchenführerhier besucht und Einladungen mit ihren eigenen Worten und Ideen anGäste aus aller Welt verschickt. Dabei haben sie den Charm desmodernen Guangzhous, der Gaststadt des Fortune Global Forums, undderen tiefgründige traditionelle Lingnan-Kultur hervorgehoben, dietief mit der Stadt verwurzelt ist.Zi Yue, eine Studentin des dritten Semesters undFGF-Botschafterin, erhielt eine Antwort von Alan Murray, CCO von TimeInc. und President des Fortune-Magazins. In ihrer Einladung an HerrnMurray pries sie die herrliche Landschaft und hervorragende Kulinarikder Stadt an und äußerte ihre Hoffnung, sich Ende 2017 mit ihm vonAngesicht zu Angesicht auf dem Fortune Global Forum unterhalten zukönnen."Ich freue mich darauf, Sie in Guangzhou kennenzulernen. Ich warbereits mehrmals in Ihrer Stadt. Doch mit jedem Besuch entdecke ichetwas Neues." Am 27. August bekundete Herr Murray in seinemAntwortschreiben sein ernstes Interesse an einem Treffen mit seinerFGF-Botschafterin. Ihm gefällt die Landschaft, das Essen und dieBuchhandlungen, die im Brief beschrieben wurden, und er drückteseinen Wunsch aus, "eng mit den Oberen der Stadt von Guangzhouzusammenzuarbeiten, damit Gäste, die für das Global Forum nachGuangzhou reisen, auch eine Chance haben, die Stadt kennenzulernen".Die Schlagworte für das 2017 Fortune Global Forum lauten:Innovationsrevolution, die Zukunft der Globalisierung, Führungsstilim 21. Jahrhundert und nachhaltige Entwicklung. Bis zum 23. Augusthatten 129 der Fortune-Global-500-Unternehmen ihre Teilnahmebestätigt. Bei den branchenführenden Unternehmen bestätigten 30 von116 von der Fortune vorgeschlagene Unternehmen ihre Teilnahme. "Wirwerden über 'Offenheit und Innovation' in der Weltwirtschaft und dieVor- und Nachteile der rasanten Entwicklung Chinas reden", schriebHerr Murray in seiner Vorfreude auf das Fortune Global Forum inGuangzhou.Links zu Bildanhängen:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295393http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295394Pressekontakt:Fr. LiTel: 86 20 83107576Original-Content von: Publicity Department of the CPC Guangzhou Municipal Committee, übermittelt durch news aktuell