Gemeinsame Erklärung: Sechs Parteien und Organisationen starten bundesweite sozialliberale Offensive

Berlin (ots) -Freiheitlich. Humanistisch. Fortschrittlich. Die Sozialliberalen,sechs deutsche Parteien und Organisationen, initiieren'Sozialliberale Erklärung'. Ein parteiübergreifender, transparenterDialogprozess soll bundesweit für sozialliberale Werte werben. DasZiel: Mitglieder beteiligen, gemeinsam das Land und die Politikverändern.Ihnen geht es nicht mehr und nicht weniger als um die Zukunft desLandes und die Zukunft Europas: Mitglieder von sechs Parteien undOrganisationen mit zukunftsorientierten, humanistischen,sozialliberalen und linksliberalen Werten haben sich in Berlinzusammengefunden: die 'Liberalen Demokraten', die 'Partei derHumanisten', die 'Neuen Liberalen', die 'Piratenpartei Deutschland',die 'Transhumane Partei Deutschland' sowie der 'Arbeitskreis YOURTURN in der Linksjugend'.Sie wollen den Menschen in die Mitte von Staat und Recht, vonGesellschaft und Wirtschaft setzen. "Die Menschenwürde, dieinformationelle Selbstbestimmung, die freie Entfaltung derPersönlichkeit, die gleiche Stellung des Bürgers vor dem Gesetz,Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, Glaubensfreiheit undKoalitionsfreiheit, der säkulare Staat, aber auch das Recht auf Lebenund Gesundheit sind einige der großen demokratischen Errungenschaftender Liberalisierung des Staates", heißt es in einer gemeinsamerarbeiteten Erklärung, für die die Vorsitzenden der bislang amProzess beteiligten Organisationen werben - und für eineparteiübergreifende Kooperation.Die Mitglieder aller Parteien werden am Prozess beteiligt"Aufgrund weitgehender programmatischer Überschneidungen kam es imHerbst 2016 zu gemeinsamen Gesprächen über eine politischeKooperation. Unser gemeinsames Anliegen ist es, der bestehendenZersplitterung sozialliberaler und humanistischer Bewegungenentgegenzutreten", betont Patrick Schiffer, der 44-jährigeVorsitzende der Piratenpartei. "Wir haben einen eine gemeinsame'Sozialliberale Erklärung' verfasst, die nun in allen Parteiendiskutiert und weitergedacht werden kann. Dies soll in einemtransparenten organisationsübergreifenden Prozess durch Mitarbeit undMitbestimmung erfolgen. Die Mitglieder aller beteiligten Parteienwerden in den kommenden Wochen und Monaten dazu befragt, ob sie sichfür oder gegen eine weitere inhaltliche und organisatorischeVerzahnung aussprechen."Bernd Grothkopp, Vorsitzender der schon 1982 gegründeten Partei'Liberale Demokraten' hat den gemeinsamen Dialog zwischen denParteien initiiert. Er steht hinter der sozialliberalen Idee, siehtsie als eine Vision für Deutschland und ganz Europa: "Der Mensch mussim Mittelpunkt jeder politischen Lösung stehen. Die Freiheit vonMinderheiten ist zu schützen und die Grundversorgung der Schwachensicherzustellen. Die hohen Ziele des Grundgesetzes sind noch langenicht verwirklicht.""Wir wollen unsere offene Gesellschaft zum Wohle der Menschenerhalten, gestalten und weiterentwickeln. Wir wollen die derdeutschen Politik verloren gegangenen Ideale der Freiburger Thesen indas 21. Jahrhundert hinübertragen und den Erfordernissen unserer Zeitanpassen", heißt es in der Erklärung. "Unsere Politik wird aktuellvon Menschen gemacht, welche unsere aktuelle Welt gar nicht kennen.Stichwort Neuland, wenn es um Internet und Netzpolitik geht. Das mussaufhören. Damit Deutschland endlich wieder führend bei Innovationenwird, darf das Land nicht von Rentenparteien geführt werden", betontBenjamin Eidam. Der 26-Jährige Leipziger ist Vorsitzender derTranshumanen Partei Deutschland. Eidam: "Lösungen aus derVergangenheit gefährden unsere Zukunft. Politik braucht endlichwieder eine Vision!"Der politische Diskurs hat sich polarisiert, polemisiert undradikalisiertDie Vertreter aller beteiligten Parteien eint der Wille und dieForderung nach Transparenz. "Hier wollen, müssen und werden wirunseren ureigenen Werten treu bleiben", heißt es weiter in der'Sozialliberalen Erklärung'. Das Ideal einer demokratischen,liberalen, emanzipierten, toleranten und offenen Gesellschaft inEuropa sei gefährdeter denn je. "Der politische Diskurs wurde in denletzten Jahren zunehmend zwischen Extremen polarisiert, polemisiertund radikalisiert", beklagt Felix Bölter. Der 26-jährige Vorsitzendeder 'Partei der Humanisten' blickt dennoch positiv in die Zukunft;daher unterstützt er den aktuellen Prozess: "Die Gesellschaft warnoch nie offener - und zugleich war es nie wichtiger, sie aktiv offenzu halten. Anstatt aus Panik vor einer ungewissen Zukunft zuerstarren, wollen wir sie mutig und aktiv gestalten. Fortschritt undVernetzung geben uns die dafür nötigen Werkzeuge in die Hand."Über die Fortschritte unserer Zusammenarbeit werden diebeteiligten Parteien und Organisationen ab sofort in regelmäßigenAbständen berichten. Jedes Mitglied, jede Bürgerin und jeder Bürger,der den Prozess begleiten und unterstützen möchte, kann die'Sozialliberale Erklärung' im Internet unterwww.die-sozialliberalen.de unterzeichnen und so zu den erstengehören, die für eine soziale, liberale und humanistisch geprägteGesellschaft in Deutschland und ganz Europa eintreten wollen.Thomas Küppers, seines Zeichens Landesvorsitzender NRW der 'NeuenLiberalen', hat als Projektleiter den gemeinsamen Dialog derbeteiligten Parteien moderiert. Er ist sich sicher: "Wir haben heuteeinen einmaligen Prozess gestartet. Alle können mitmachen und dasErgebnis ist völlig offen. Die Basis in jeder Partei wirdentscheiden, wohin der Weg schlussendlich führen wird." Einenderartigen Prozess einer basisdemokratischen, sozialen undfreiheitlichen Sammelbewegung habe es bundesweit bislang nichtgegeben. Küppers: "Alle bedeutenden Parteien in der Geschichte derBundesrepublik Deutschland sind aus Sammelbewegungen entstanden! Dochim deutschen Parteienspektrum fehlt bis heute eine sozialliberalePartei."Sozialliberal und progressiv denkende Menschen gibt es überall imLand"Sozialliberal und progressiv denkende Menschen sind über alleParteien verstreut. Auch mit diesen wollen wir ins Gespräch kommen",macht Max Remke, Koordinator des Arbeitskreises YOUR TURN derLinksjugend, deutlich. Es sei an der Zeit, mehr Selbstbestimmung zuwagen. "Wir wollen unsere Mitglieder, aber auch jeden mithumanistischen und progressiven Idealen einladen, mit uns offen undevidenzbasiert über Wege zur Vereinigung zu diskutieren.", betont der26-Jährige Göttinger.Als Vorsitzender der 'Neuen Liberalen' ist Christian Bethke einAspekt in der gemeinsamen Diskussion besonders wichtig: "Wirtschaftist für uns kein Selbstzweck. Wir Neue Liberale stehen für einestarke und transparente europäische Demokratie, für ein Europa, dasallen seinen Bürgern gleiche Rechte garantiert, für mehr politischeMitgestaltung und ein gestärktes gemeinsames Parlament. Wir stoßenmit dieser Initiative einen bisher einmaligen basisdemokratischenProzess in der deutschen Parteienlandschaft an. Hierzu laden wirnicht nur die Mitglieder aller beteiligten Parteien undOrganisationen ein, sondern alle Bürgerinnen und Bürger, die sich fürsozialliberale Politik in Europa und Deutschland einsetzen möchten."Die heutigen Herausforderungen im Bereich Migration, Umweltschutz,Verbraucher- und Arbeitnehmerschutz, Regeln im Bereich Datenschutzund zur Produktsicherheit, Steuerflucht und Steuerdumping, könntenauf europäischer Ebene gelöst werden, ohne Wettbewerbsnachteile ineinzelnen Ländern zu bringen. Bethke: "Kernerrungenschaften wie diePersonenfreizügigkeit sind nicht verhandelbar und dürfen nichtleichtsinnig aufs Spiel gesetzt werden."Die 'Sozialliberale Erklärung' ist unterwww.die-sozialliberalen.de nachzulesen. Sie kann dort von denMitgliedern aller beteiligten Parteien, allen Bürgerinnen undBürgern, die sie unterstützen wollen. Das gilt auch für Mitgliedervon Parteien, die bislang noch nicht am Prozess beteiligt sind.Die Erklärung im Wortlaut:Sozialliberale ErklärungFreiheitlich. Humanistisch. Fortschrittlich.Der soziale Liberalismus stellt den Menschen in die Mitte vonStaat und Recht, von Gesellschaft und Wirtschaft. Die Menschenwürde,die informationelle Selbstbestimmung, die freie Entfaltung derPersönlichkeit, die gleiche Stellung des Bürgers vor dem Gesetz,Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, Glaubensfreiheit undKoalitionsfreiheit, der säkulare Staat, aber auch das Recht auf Lebenund Gesundheit sind einige der großen demokratischen Errungenschaftender Liberalisierung des Staates.Wir sind Vorstandsmitglieder von Parteien und Organisationen mitzukunftsorientierten, humanistischen, sozialliberalen undlinksliberalen Werten: Liberale Demokraten, Partei der Humanisten,Neue Liberale, Piratenpartei, Transhumane Partei und der ArbeitskreisYOUR TURN in der Linksjugend. Aufgrund weitgehender programmatischerÜberschneidungen haben wir im November 2016 Gespräche über einepolitische Kooperation aufgenommen.Unser gemeinsames Anliegen ist es, der bestehenden Zersplitterungsozialliberaler und humanistischer Bewegungen entgegenzutreten undalle Protagonisten der genannten Bewegungen mit der Zielsetzung zuvereinen, eine gemeinsame Politikvision zu entwickeln und denaktuellen politischen Entwicklungen ein zukunftsoptimistischesGegenbild gegenüberzustellen. Wir wollen unsere offene Gesellschaftzum Wohle der Menschen erhalten, gestalten und weiterentwickeln. Wirwollen die der deutschen Politik verloren gegangenen Ideale derFreiburger Thesen in das 21. Jahrhundert hinübertragen und denErfordernissen unserer Zeit anpassen.Wir treten an die Öffentlichkeit, um weiteres Interesse für diesenpolitischen Weg zu wecken und es damit auch den zahllosen Humanistenund Sozialliberalen außerhalb unserer Organisationen ermöglichen,sich an diesem Entwicklungsprozess zu beteiligen. Über dieFortschritte unserer Zusammenarbeit werden wir ab sofort inregelmäßigen Abständen berichten. Die Vertreter aller beteiligtenParteien eint der Wille und die Forderung nach Transparenz. Hierwollen, müssen und werden wir unseren ureigenen Werten treu bleiben.Das Ideal einer demokratischen, liberalen, emanzipierten,toleranten und offenen Gesellschaft in Europa ist gefährdeter dennje. Dies drückt sich in einer allgemeinen Ohnmachtsstimmung gegenüberpolitischen Entwicklungen aus. Für viele Bürger hat es den Anschein,dass die soziale Marktwirtschaft den Interessen weniger Konzernegeopfert wird. Der starke Einfluss von Unternehmen auf politischeEntscheidungen, die immer stärker werdende Tendenz, bürgerlicheFreiheiten einem starken und sicherheitspolitisch aufgeblähtenKontrollstaat zu opfern, die Abkehr von der europäischen Ideezugunsten von Nationalstaaten, der politische Extremismus von Linksund Rechts und der religiöse Fundamentalismus bedrohen die offeneGesellschaft und ihre weitere Entwicklung.All dies versperrt den Blick auf die gewaltigen Chancen, welchedigitale Transformation, Automatisierung, Technologisierung,Individualisierung und Globalisierung für die Freiheit und dieSelbstverwirklichung aller Menschen mit sich bringen können.Eigenverantwortung und Gleichberechtigung sehen wir als zentraleWerte eines offenen Marktes. Dem Sozialstaat, der dieChancengleichheit der Menschen sichert, muss klare Prioritätgegenüber den Gewinninteressen einzelner Unternehmen eingeräumtwerden.Für alle Menschen ist maximale Freiheit bei Sicherstellung einerGrundversorgung anzustreben. Diese umfasst auch einen barrierefreienZugang zu Bildung, Wissen und die Möglichkeit zur Partizipation anPolitik und der Gesellschaft der Zukunft. Wir stehen für liberalePolitik, in der der Staat sich nicht zumutet Entscheidungen für dieBürger zu treffen und in das Privatleben hinein zu reagieren.Für die Umsetzung bedarf es einer rationalen und faktenbasiertenPolitik. Entscheidungsprozesse müssen transparent und nachvollziehbarsein. Wissenschaft und technologischer Fortschritt müssen gefördertund neue Erkenntnisse frei und transparent kommuniziert werden. Nurso können wir Gerüchte und postfaktische Einflüsse minimieren undeine ergebnisoffene und wahrheitsbasierte Diskussion führen.Wir stehen für eine faire, flexible, fortschrittliche und mutigePolitik. Wir stehen ein für Freiheit, Solidarität undChancengleichheit. Wir sind fest davon überzeugt, dass Europa undgerade auch Deutschland weiterhin große Chancen besitzen, stark,lebendig und kraftvoll aus dieser Krise der offenen Gesellschafthervorzugehen. Alle Menschen, die unsere Ideale teilen, bitten wir,sich in diesen für die neuere deutsche Parteiengeschichte einmaligenProzess einzuklinken und sich zu beteiligen: Wir brauchen Euren Mut,Eure Ideen und insbesondere Eure Mithilfe.Weil wir eine Kooperation der genannten Parteien undOrganisationen anstreben, initiieren wir in den kommenden MonatenAbstimmungen unter den Mitgliedern aller beteiligten Parteien undOrganisationen.Mehr auf: www.die-sozialliberalen.de