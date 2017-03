Gemeinsame Erklärung BDI-MEDEF-BDA

Berlin (ots) - In den kommenden Monaten finden in Frankreich diePräsidentschaftswahl und die Wahl der Abgeordneten derNationalversammlung sowie in Deutschland die Bundestagswahl statt.Diese Wahlen werden für unsere beiden Länder, aber auch für dieEuropäische Union von äußerster Wichtigkeit sein. Unsere beidenLänder engagieren sich seit Jahrzehnten für eine Vertiefung dereuropäischen Integration. Sie müssen in einer schwierigen undunsicheren Welt weiterhin eine wichtige Rolle bei der Stärkung dereuropäischen Idee und der Mobilisierung für das europäische Projektspielen. Europa sieht sich einer Vielzahl von Herausforderungengegenüber. Die globalen Entwicklungen und die nationalenEntscheidungen, die in den kommenden Monaten getroffen werden müssen,stellen hohe Anforderungen an Entscheidungsträger in Wirtschaft undPolitik. Gemeinsam mit unseren europäischen Partnern möchten wirallen politischen Kräften folgende Grundwahrheiten in Erinnerungrufen: Alle Bürger haben beträchtlichen Nutzen aus dem gemeinsamenMarkt ziehen können, der den einvernehmlichen Austausch von Waren,Dienstleistungen, Kapital und Personal ermöglicht hat, von derOsterweiterung über die Öffnung unserer Grenzen in der Schengen-Zonebis hin zur ökonomischen und Währungsintegration im Euroraum. UnsereZukunft liegt in einer starken Europäischen Union mit einem starkenBinnenmarkt und einer integrierten Eurozone, die es der EUermöglicht, ihren Platz in der Welt beizubehalten und ihren BürgernBeschäftigung und Perspektiven für sozialen Fortschritt bieten zukönnen. Unsere beiden Länder wollen künftig in Verteidigungsfragenzusammenarbeiten, insbesondere im Kampf gegen den Terrorismus. JedeBedrohung gegen Bürger Frankreichs ist auch eine Bedrohung gegendeutsche Bürger und umgekehrt. Ohne eine stärkere und geschlossenerauftretende EU ist keine zuverlässige Lösung dieses Problems möglich.Heute fordern wir unsere politischen Führungen auf, entschlossen aufdie internen und externen Veränderungen zu reagieren, denen wirausgesetzt sind. Der Wohlstand in Deutschland und Frankreich wie auchin Europa insgesamt wird durch nationale extremistische undpopulistische Kräfte und auch durch äußere ökonomischeHerausforderungen gefährdet. Gemeinsam mit unseren europäischenPartnern müssen wir nationale Reformbemühungen zur Stärkung derSchaffung von Arbeitsplätzen, von Wachstum, Innovation undWettbewerbsfähigkeit verbessern, unter anderem durch gemeinsameInitiativen unserer Länder sowie auf europäischer Ebene. Nach denWahlen ist eine überzeugende und einheitliche Reaktion unsererpolitischen Institutionen auf diese Herausforderungen dringenderforderlich. Wir empfehlen sechs dringende Handlungsfelder:1. Integratives und umfassendes Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit.Demokratische Prinzipien und offene Gesellschaften können am bestenverteidigt werden, indem eine Strategie für integratives undumfassendes Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit verfolgt wird. Einesoziale Marktwirtschaft kann nicht mit isolationistischer,protektionistischer und populistischer Politik aufrechterhaltenwerden. Wir fordern unsere Regierungen auf, eine entschlossenePolitik für integratives and umfassendes Wachstum undWettbewerbsfähigkeit zu verfolgen, die unseren Bürgern Beschäftigungund soziale Sicherheit bietet. Diese Politik muss berücksichtigen,dass Beschäftigung nicht per Dekret geschaffen wird. Sie ist einErgebnis florierender Unternehmen. Der Staat kann außerdem nur dasfür Sozialpolitik ausgeben, was er über Steuern und Beiträge von denUnternehmen eingenommen hat. Diese Politik muss daher die Wirtschaftbei ihrer Geschäftstätigkeit und bei Innovationen unterstützen. Jebesser diese Bedingungen für Unternehmen sind, desto produktiverkönnen sie sein.2. Eine offene Weltwirtschaft. Wir sind uns einig, dass freierHandel, Offenheit für Investitionen und die wirtschaftlicheIntegration von Deutschland und Frankreich sowie der gesamten EUbisher von großem Nutzen für unsere Gesellschaften waren. DiesePrinzipien gelten auch für internationale Angelegenheiten imAllgemeinen. Wir fordern die Verantwortlichen der G20 auf, ihreVerpflichtungen gegenüber einer offenen Weltwirtschaft umzusetzen undprotektionistischen Versuchungen bei Handel, Investitionen,Besteuerung und in anderen Bereichen zu widerstehen. Die EU ist nochimmer eine treibende Kraft in der globalen Wirtschaft. Wirunterstützen eine entschlossene internationale Agenda für die EU zumAbschluss laufender internationaler Vereinbarungen und zurAushandlung neuer Vereinbarungen. Auf diese Weise können wir Handelund Investitionen in und mit Märkten tätigen, deren Zugang bishereingeschränkt war, und die Regeln für Globalisierung für diekommenden Jahre gestalten. Wir sind aufgrund aktueller Vorschlägebesorgt, die den Handel und globale Wertschöpfungsketten durch dieAuferlegung neuer Grenzzölle und Steuern stören. Aus diesem Grundmüssen wir die internationale Zusammenarbeit in Bezug auf dieinternationale Besteuerung ausbauen.3. Deutsch-französische wirtschaftliche Zusammenarbeit fürgegenseitigen Nutzen und zum Nutzen Europas. Wir sind uns einig, dasseine engere Zusammenarbeit unserer Länder wünschenswert ist, sowohlzum eigenen Nutzen als auch zum Nutzen Europas insgesamt. Dies wirdneue Wege für zukünftigen Wohlstand eröffnen, wie es dies bereits inder Vergangenheit getan hat. Die Ökonomien Frankreichs undDeutschlands sind sehr eng miteinander verknüpft und beide Länderwaren bis 2014 für mehr als 50 Jahre gegenseitig die wichtigstenHandelspartner. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die politischeVersöhnung zwischen Frankreich und Deutschland den Weg geebnet fürmehr als sechs erfolgreiche Jahrzehnte wirtschaftlicher Integrationund politischer Kooperation, was eine wichtige Rolle dabei gespielthat, die europäische Integration voranzubringen. Dies sollte nichtdurch Protektionismus innerhalb der Europäischen Union oder beiexternen Angelegenheiten der Europäischen Union abgelöst werden. Dieeuropäische Integration im Binnenmarkt und in der internationalenWirtschaft erhält heute Millionen von Arbeitsplätzen, nicht nur inDeutschland und Frankreich, sondern in der gesamten EuropäischenUnion. In Zukunft bilden gemeinsame Bemühungen zur Schaffung einerdynamischen Wirtschaft, zur Unterstützung des digitalen Wandels undzur Schaffung eines klima- und kosteneffizienten europäischenEnergiesystems die wichtigsten Felder für gemeinsame Aktivitäten.Unsere Mitglieder verfolgen bereits viele gemeinsame Projekte imBereich der neuen digitalen Dienstleistungen für unsere Bürger. Wirbegrüßen die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Plattformen"Industrie 4.0" und "Industrie du futur" und die Initiative für einegrenzüberschreitende digitale Testroute von Merzig nach Metz. Diesebilaterale Zusammenarbeit sollte fortgesetzt und erweitert werden.4. Eine stärkere Industrie und Innovation für die Arbeitsplätzeder Zukunft. Wir sind uns einig, dass sowohl in Deutschland undFrankreich als auch in der gesamten EU eine Politik für die Stärkungder industriellen Basis und der Innovation notwendig ist, um unserWachstumspotential zu stärken, unsere Wettbewerbsfähigkeit zuverbessern und neue Möglichkeiten für nachhaltige Beschäftigung zuschaffen. Wir fordern unsere politischen Führungen auf, nachSpitzenpositionen im internationalen Wettbewerb zu streben. Dies giltfür die physische, administrative und rechtliche Infrastruktur bishin zu einer förderlichen Umgebung in Bezug auf Besteuerung,Finanzierung und Regulierung. Sie sollten die bestenRahmenbedingungen bieten sowie ein Weltklasse-Bildungssystemschaffen, um den Menschen die Fähigkeiten zu vermitteln, die fürzukünftige Technologien notwendig sind. Investitionen undInnovationen müssen in unseren beiden Ländern und auf europäischerEbene die erforderliche Aufmerksamkeit geschenkt werden und dieeuropäische Investitionsagenda muss ohne Verzögerung umgesetztwerden.5. Reformen für mehr Stabilität und Konvergenz in der EU. DieReformen, die es unseren beiden Ländern möglich machen, ihreStaatsschulden zu reduzieren, sind die Voraussetzung für derenHandlungsfähigkeit. Die nationale Eigenverantwortung für Reformen istunerlässlich für das Erreichen einer nachhaltigen finanzpolitischenKonsolidierung, die es möglich macht, den politischen Spielraum inunseren Ländern zu vergrößern. Das ist die Voraussetzung für einegrößere Konvergenz in der europäischen Wirtschaft. Es muss ein fürbeide Seiten vorteilhaftes Gleichgewicht gefunden werden, um einevollständige Einhaltung der Regelungen des Stabilitäts- undWachstumspakts sicherzustellen und um die Handels- undZahlungsungleichgewichte in der Euro-Zone abzubauen.6. Beschäftigungsmöglichkeiten und sozialer Fortschritt. Wir sinduns einig, dass die durch die europäische Integration geschaffenenBeschäftigungsmöglichkeiten und der soziale Fortschritt derallgemeinen Öffentlichkeit besser erklärt werden müssen. Den Bürgernunserer Länder sollten die Vorteile der europäischen Integration undder deutsch-französischen Zusammenarbeit auf greifbarere Weiseerlebbar gemacht werden. Jenseits des wirtschaftlichen Bereichs gibtes noch viele andere Möglichkeiten, die Chancen junger Menschen zuverbessern und die soziale Entwicklung in Deutschland und Frankreichzu unterstützen. Anlässlich des 50. Jahrestags des Élysée-Vertragshaben wir eine deutsch-französische Sozialpartnerschaftsinitiativeins Leben gerufen, in der bereits gemeinsame Empfehlungen für dieberufliche Aus- und Weiterbildung aufgestellt und verschiedenekonkrete Folgeprojekte zur beruflichen Ausbildung in Frankreich undDeutschland initiiert worden sind. Im Moment arbeiten diefranzösischen und deutschen Sozialpartner an einem gemeinsamenVerständnis der Beschäftigungsaspekte der Digitalisierung und derArbeit der Zukunft. 