Gemeinsame Erklärung BDI, BdB, DIHK: Deutsch-türkische Wirtschaftsbeziehungen

Berlin (ots) - Für deutsche Unternehmen haben guteWirtschaftsbeziehungen zur Türkei einen sehr hohen Stellenwert. Mehrals 6.500 Unternehmen mit deutscher Beteiligung sind im türkischenMarkt aktiv und beschäftigen dort mehr als 120.000 Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter. In Deutschland leben mehr als drei Millionentürkischstämmige Menschen - darunter viele Unternehmerinnen undUnternehmer. Beide Länder sind somit eng miteinander verflochten. DieVerbindungen zwischen Deutschland und der Türkei sind an vielenStellen so stark, dass es unbedingt notwendig ist, den Dialogaufrechtzuerhalten und sogar wieder zu intensivieren. Das gilt geradeauch in politisch schwierigen Zeiten.Auch wenn deutsche Unternehmen in ihrem Türkeigeschäft aktuellVerunsicherungen spüren, ist doch die überwiegende Mehrheit unsererBetriebe vom großen Potenzial des türkischen Marktes überzeugt. Umdas Vertrauen in diesen Markt zu stärken und deutsche Unternehmenwieder vermehrt zu Neuinvestitionen zu ermutigen, müssen dieRahmenbedingungen stimmen. Dazu gehören ein hohes Maß anRechtssicherheit sowie die Unabhängigkeit der Zentralbank. Auch dieEinhaltung der Regelungen der seit 1996 zwischen der EU und derTürkei bestehenden Zollunion ist ein wichtiger Faktor. Maßnahmen wiedie jüngsten Dekrete zur Konvertierung von Exporterlösen in türkischeLira wirken leider als zusätzlicher Hemmschuh bei derWiederherstellung von Vertrauen ausländischer Investoren.Die Wirkungen solcher Maßnahmen aus Sicht deutscher Unternehmen zukommunizieren, sollte Teil des offenen Dialogs zwischen beidenLändern sein. Dazu kann der Besuch von Staatspräsident Recep TayyipErdoğan einen wertvollen Beitrag leisten.BDI-Präsident Dieter Kempf: "Für uns ist eine stabile Türkeiwichtig. Die Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit istneben Reformmaßnahmen in der Wirtschaftspolitik zwingend.Demokratische Strukturen sind maßgeblich, um das Vertrauen derInvestoren wieder zurückzugewinnen."DIHK-Präsident Eric Schweitzer: "Wir sind sehr daran interessiert,trotz der politischen Spannungen den Gesprächsfaden zwischen beidenSeiten wieder enger zu knüpfen. Dabei dürfen Probleme nicht zugedecktwerden, sondern müssen offen angesprochen und dann im gegenseitigenRespekt voreinander auch gelöst werden."BdB-Hauptgeschäftsführer Andreas Krautscheid: "Das Vertrauen ineine stabilitätsorientierte Geldpolitik ist das wichtigste Kapitaleiner jeden Notenbank. Die privaten Banken in Deutschland erwartenverlässliche Signale der türkischen Regierung für eine politischunabhängige und an der Geldwertstabilität orientierte Zentralbank."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell