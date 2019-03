Gemeinsame Erklärung BDI, BDA, DIHK, ZDH zum Münchener Spitzengespräch: Offene Märkte - Weltoffenes Land

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Offene Märkte - Weltoffenes LandDie Deutsche Wirtschaft bekennt sich zu einem weltoffenenDeutschland. Wir unterstützen die intensiven Anstrengungen derBundesregierung und persönlich der Bundeskanzlerin für eineninternationalen Ausgleich auf allen Ebenen. Offene Märkte,internationale Arbeitsteilung, der europäische Binnenmarkt und einregelbasierter internationaler Wirtschaftsverkehr tragen maßgeblichzur Stabilität unseres Landes bei. Die Wirtschaft weiß um ihreVerantwortung, Deutschland auch künftig einen Spitzenplatz unter denstärksten Exportnationen dieser Welt zu sichern.Mit Sorge sehen wir daher die zunehmenden protektionistischen undabschottenden Entwicklungen auf internationalem Parkett, wie denBrexit, internationale Handelskonflikte und die Erosion derWelthandelsorganisation WTO. Heute schon haben diese Entwicklungen zueiner Abkühlung der Konjunktur in Deutschland geführt. Umso wichtigerist, konsequent die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.Strukturwandel in der DigitalisierungNeue Technologien bleiben Antriebsmotor internationalerArbeitsteilung. Große Konzerne ebenso wie der Mittelstand und dasHandwerk setzen entschieden auf Innovationen, um sich im globalenWettbewerb zu behaupten. Die Bundesregierung muss dafür ein deutlichverbessertes Innovationsklima, technologiefreundlichere Regeln undeinen fairen Wettbewerbsrahmen für die Datenökonomie schaffen.Erforderlich ist ein staatlich unterstützter besserer Transfer vonWissen aus den Universitäten und Forschungseinrichtungen in dieUnternehmenspraxis. Essentiell für den Standort Deutschland ist einebelastbare digitale Infrastruktur aus Glasfaser- und 5G-Netzen.BildungLängst ist international der Wettbewerb um die klügsten Köpfe undbesten Fachkräfte entbrannt. Bildungspolitik ist daherStandortpolitik - gerade mit Blick auf die Digitalisierung.Allgemeinbildende Schulen müssen mit der Vermittlung digitalerInhalte und Kompetenzen einen wichtigen Grundstein für dieAusbildungsreife legen. Dazu ist der Digitalpakt der Bundesregierungjetzt zügig in den Ländern umzusetzen - auch mit Blick auf dieModernisierung der Berufsschulen. Dies gilt ebenso für den geplantenBildungspakt - zur Stärkung der beruflichen Bildung.ArbeitszeitDie Digitalisierung ändert weltweit die Abläufe in den Unternehmenund erweitert den Spielraum, Arbeitszeiten neu zu gestalten. Diesspiegelt sich jedoch nicht in den geltenden Vorschriften wider.Insofern sollten diese überprüft und dabei flexiblereGestaltungsoptionen entsprechend der betrieblichen Notwendigkeiteneinbezogen werden: Gesetzgeber und Tarifparteien sind hier gefordert.SteuernDeutschland muss auf den internationalen Standortwettbewerbreagieren und die steuerlichen Rahmenbedingungen für mehrInvestitionen anpassen und damit mehr Raum für Innovationen schaffen.Dazu gehört die Senkung der Steuerbelastung für Unternehmen undBetriebe auf 25 Prozent. Kürzere Aufbewahrungsfristen und schnellereBetriebsprüfungen sollten zudem einen Beitrag zum Bürokratieabbauleisten. Die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags mussebenfalls auf der Tagesordnung bleiben.Soziale SicherungUnverzichtbar für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands ist ausSicht der Arbeitgeber die dauerhafte Begrenzung der lohnbezogenenBelastung durch Sozialversicherungsbeiträge auf unter 40 Prozent,abgesichert durch Festschreibung im Grundgesetz. OhneStrukturreformen in den Sozialversicherungen droht sonst auf Basisdes geltenden Rechts ein Anstieg der Beitragssätze auf rund 50Prozent bis 2040.KlimaschutzKlimaschutz ist eine globale Aufgabe, der sich jedes Land stellenmuss. Mit der Kohle wird in Deutschland ein kostengünstigerEnergieträger aus der Erzeugung herausfallen. Als Folge werden dieStrompreise steigen. Kompensationen der zu erwartendenPreissteigerungen sind im beschlossenen Maßnahmenpaket der Kommissionenthalten. Der gefundene Kompromiss dient als Gesamtpaket dem Erhaltder Wettbewerbsfähigkeit und dem Klimaschutz und sollte vollständigumgesetzt werden.Wirtschaftsstandort DeutschlandUnser Land braucht ein wettbewerbsfähiges Steuersystem, bezahlbareEnergie und eine steuerliche Forschungsförderung. Wir teilen daherdie Zielsetzung der Bundesregierung, den IndustriestandortDeutschland zu stärken. Im Rahmen einer Nationalen Industriestrategiesind auch die Anliegen von Mittelstand und Familienunternehmen zuberücksichtigen.FachkräfteDreh- und Angelpunkt der Leistungsfähigkeit der deutschenWirtschaft sind die Menschen in den Unternehmen und Betrieben. UnserLand braucht dafür mehr qualifizierte Zuwanderung, auch aus Staatenaußerhalb der EU. 