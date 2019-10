Gemeinsam zur Stärkung der Apotheke vor Ort / NOVENTI, MVDA und LINDA gründen Joint Venture (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

München/Köln (ots) -Die NOVENTI Group, systemrelevanter Gestalter des deutschenGesundheitsmarkts und Europas größtes Abrechnungsunternehmen imGesundheitswesen, der Marketing Verein Deutscher Apotheker MVDA e. V.und Deutschlands bekannteste Qualitätsdachmarke inhabergeführterApotheken "LINDA", geführt von der LINDA AG, gründen ein gemeinsamesJoint Venture zur Stärkung der Apotheke vor Ort.Ziel des auf der diesjährigen expopharm in Düsseldorf durch einenLetter of Intent vertraglich besiegelten Joint Ventures zwischen demMVDA e. V., der LINDA AG und der NOVENTI Group ist die Etablierungeiner operativen Basis, von der aus gemeinsame Maßnahmen zur Stärkungder stationären Apotheken vor Ort entwickelt werden. Geplant ist dasJoint Venture zum 01.01.2020 in eine Gesellschaft bürgerlichen Rechtszu überführen. Das Managing Board setzt sich aus jeweils zweiVertretern seitens NOVENTI und MVDA/LINDA zusammen. Durch die bewusstschlanke Organisationsstruktur können die gemeinschaftlicherarbeiteten Projekte unbürokratisch und effizient umgesetzt werden.Hierbei geht es vor allem um die Positionierung und Stärkung derinhabergeführten Vor-Ort-Apotheken. Zudem sollen die Apothekenteamsmit gezielten Maßnahmen konkret im Arbeitsalltag unterstützt werden,beispielsweise bei technischen Themen rund um das eRezept,Konnektoren etc.Dr. Hermann Sommer, Vorsitzender des Vorstands der NOVENTI HealthSE, erklärt dazu: "Mit dem apothekergeführten MVDA und den bestensetablierten LINDA Apotheken haben wir als apothekereigene NOVENTI denoptimalen Partner im Markt der Apothekenkooperationen gefunden, umdie Apotheke vor Ort mit ihrem unverzichtbaren Service für denEndverbraucher nachhaltig zu stärken."Der Vorstandssprecher der LINDA AG, Volker Karg, erläutert dieZielsetzung der Kooperation: "Die Innovationskraft und Systemrelevanzder NOVENTI Group für Deutschlands Gesundheitsmarkt insbesonderehinsichtlich der Einführung des eRezepts und der damit für dieApotheken zusammenhängenden Vorteile sowie die große Marktabdeckungin Deutschland passen hervorragend zur strategischen Ausrichtung derLINDA AG und der dem Konzept LINDA angeschlossenen Apotheken." Eineerste bereits umgesetzte Maßnahme ist die gemeinsame Begleitung undUnterstützung der Initiative pro AvO (pro Apotheke vor Ort) zurFörderung der digitalen Vernetzung von stationären Apotheken. Dasdigitale Versorgungsnetzwerk mit Apothekendienstleistungen wurde fürganz Deutschland entwickelt und richtet sich an den Bedürfnissen undKontaktpunkten der Endverbraucher aus. NOVENTI ist eines der fünfGründungsmitglieder von pro AvO; MVDA und LINDA stehen bereits inKooperationspartnerschaften mit Rowa und dem Wort & Bild Verlag. DerVerein und die Apothekenmarkenkooperation wollen die Initiative aktivunterstützen und haben mit dem Digitalkonzept LINDA 24/7 fundiertesKnowhow einzubringen.Als weiteres gemeinsames Projekt ist ein Konzept zurKlimasensibilität im Apothekenalltag geplant. Die NOVENTI Group isthier bereits Vorreiter im deutschen Gesundheitsmarkt, dennNachhaltigkeit ist eines der Grundprinzipien derUnternehmensstrategie von NOVENTI und zugleich Maßstab für ihrenunternehmerischen Erfolg. So kompensiert die Münchner NOVENTI Groupseit 2018 alle ihre CO2-Emissionen und wirtschaftet somit komplettklimaneutral; die NOVENTI OPEN war das erste klimaneutraleATP500-Tennisturnier der Welt und NOVENTI hat als erster Ausstellerauf der expopharm seinen Messestand ebenfalls klimaneutral gestellt.Auch das Kompetenzkonzept greenLINDA der LINDA Apotheken bedient seiteinigen Jahren den zunehmenden Wunsch der Kunden nach Nachhaltigkeitund Natürlichkeit."Die strategische Partnerschaft mit NOVENTI ist für unsereunabhängige Apothekengemeinschaft ein wichtiger Schritt. Wir habendie gleiche apothekerliche DNA innerhalb unserer Strukturen. Ab14.10.2019 besuchen wir deutschlandweit 18 Mitgliederstandorte undfreuen uns, NOVENTI als Gastredner begrüßen zu dürfen", unterstreichtGabriela Hame-Fischer, Präsidentin des MVDA e. V.
Über NOVENTIDie NOVENTI Group ist marktführend im digitalen Gesundheitsmarktin Deutschland, Deutschlands größte Apotheken-Warenwirtschaft und mitüber 20 Milliarden Euro Rezept-Abrechnungsvolumen Europas größtesAbrechnungsunternehmen im Gesundheitswesen. Die apothekereigeneNOVENTI Group vereint mit ihren rund 2.000 Mitarbeitern und 25eigenständigen Einzelgesellschaften eine Gemeinsamkeit: Sie agierenalle im Gesundheitsmarkt mit den Kernzielgruppen Apotheken, sonstigeLeistungserbringer, Pflegedienste und Ärzte. Über LINDA Apotheken/LINDA AGDie LINDA Apotheken sind ein qualitätsorientierter Zusammenschlusseigenständiger Apotheker, die den kommunikativen Vorteil derDachmarke LINDA im Dialog mit der Öffentlichkeit und den Kundennutzen. Die LINDA Apotheken stehen für Qualität,verbraucherorientiertes Marketing und besondere Kundennähe. Mit rund900 angeschlossenen Apotheken ist LINDA die deutschlandweit größteund bekannteste Premium-Apothekendachmarke selbstständiger Apothekerund Marktführer in ihrem Segment. Die LINDA AG ist Eigentümerin derApothekendachmarke LINDA Apotheken. Sie setzt sich für einezukunftsorientierte Positionierung der selbstständigeninhabergeführten Apotheken, unter besonderer Wahrung dererEigenständigkeit und Unabhängigkeit, ein. Sitz der LINDA AG ist Köln.   Über MVDA e. V.Der MVDA e. V. ist mit rund 2.800 angeschlossenen Apotheken diegrößte und erfolgreichste Apothekenkooperation Deutschlands. DerVerein setzt sich für eine zukunftsorientierte Positionierung und diewirtschaftliche Stärkung der inhabergeführten Apotheken unterbesonderer Wahrung derer Eigenständigkeit ein. Seit über 30 Jahrenlautet der Handlungsgrundsatz des MVDA e. V. "Von Apothekern. FürApotheker". Der MVDA e. V. istHauptaktionär der LINDA Aktiengesellschaft, Köln, und Gründer derQualitätsdachmarke "LINDA Apotheken", Deutschlands bekanntesterDachmarke inhabergeführter Apotheken. 