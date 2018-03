Gemeinsam verbinden Worldpay und Lianlian Pay China mit der Welt

London (ots/PRNewswire) -Die neue Partnerschaft bringt eine Erweiterung vonAbrechnungsdienstleistungen für Online-HändlerWorldpay, Inc. ein weltweit führendes Unternehmen fürZahlungsabwicklungen, und Lianlian Pay, einer der wichtigstenAnbieter für mobile Zahlungsabwicklung in China, tun sich für eineErweiterung der Abrechnungs- und Auszahlungsmöglichkeiten vonWorldpay zusammen. Diese wird nun auch den chinesischen Yuan (CNY)umfassen.Lianlian Pay bietet chinesischen und internationalen Unternehmenund Märkten eine effiziente und kostengünstige internationaleZahlungs- und Geldtransferlösung. Als Ergebnis der Partnerschafterhalten die Kunden von Worldpay Zugang zu Auszahlungen in CNY underweiterte Einzahlungsmöglichkeiten - zusätzlich zu den bereits übereine einzelne technische Anbindung verfügbaren 18Abrechnungswährungen. Die strategische Zusammenarbeit eröffnet lokaleWährungsabrechnungs- und Auszahlungsdienste für Unternehmen in denBereichen Einzelhandel, Reise und Fluggesellschaften.Durch die Partnerschaft mit Lianlian Pay ist Worldpay zudem in derLage, seinen Rundumservice für eCommerce-Unternehmen noch effizienterzu gestalten; Händler erhalten ihr Geld in China nun noch schnellerin örtlicher Währung.Die Integration erfolgt Mitte 2018 und wird zudem das Wachstum derGeschäfte internationaler Unternehmen in China unterstützen, da esfür diese nun einfacher ist, in CNY abzurechnen, ohne auf eine Bankoder einen Drittanbieter zurückgreifen zu müssen. Der chinesischeeCommerce-Markt wächst weiter, weshalb internationale Unternehmenihre Präsenz in dieser Region stärken sollten. Der neue Service vonWorldpay wird China zweifellos weiteres Wachstum ermöglichen und dieInvestitionsbereitschaft fördern. So wird der chinesischeeCommerce-Markt immer stärker mit dem Rest der Welt verbunden.Shane Happach, geschäftsführender Vizepräsident und Leiter derAbteilung Global Enterprise eCommerce von Worldpay, hierzu: "Chinafestigt seinen Status als größter eCommerce-Markt der Welt, weshalbdie Erweiterung unsere Abrechnungs- und Auszahlungsdienste auf CNYsich deutlich auf Unternehmen in China und darüber hinaus auswirkenwird. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Lianlian Pay, einemführenden innovativen und etablierten Anbieter fürZahlungsabwicklungen in der Region, durch die wir dem wachsendenBedarf nach grenzüberschreitenden Zahlungen und Abrechnung ininländischer Währung gerecht werden. Durch die Kombination unsererglobalen Zahlungskompetenz und der Expertise von Lianlian Payermöglichen wie unseren Kunden aus aller Welt, an dieser gewaltigenWachstumsmöglichkeit teilzuhaben."Arthur Zhu, Firmenpräsident von Lianlian Pay, ergänzt: "Dankseines starken internationalen Handels ist China auf dem besten Weg,einer der größten Empfänger von Handelserlösen aus aller Welt zuwerden. Durch die Partnerschaft mit dem Marktführer Worldpay istLianlian Pay als lokaler Experte mit einer nachweislichenErfolgsbilanz bei RMB-Abwicklungen in der Lage, bei der Vereinfachungvon Transaktionen für Millionen chinesischer Unternehmen undEinzelpersonen einen größeren Beitrag zu leisten."Über WorldpayWorldpay, Inc. (NYSE: WP; LSE: WPY) ist ein führendes Unternehmenim Bereich Zahlungstechnologie und verfügt über die einzigartigeFähigkeit, global integrierten Omni-Channel-Commerce zu unterstützen.Mit seiner branchenführenden Bandbreite und seiner unübertroffenenintegrierten Technologieplattform bietet Worldpay seinen Kundenweltweit eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungenaus einer Hand.Jährlich bearbeitet Worldpay über 40 Milliarden Transaktionen mitüber 300 Zahlungsarten in 146 Ländern und 126 Währungen. DieWachstumsstrategie des Unternehmens umfasst die Expansion in starkwachsende und vertikale Märkte sowie in Kundensegmente, darunterglobaler eCommerce, integrierte Zahlungen und B2B.Worldpay, Inc. entstand 2018 durch den Zusammenschluss dererfolgreichsten Merchant Acquirer in den USA und Großbritannien.Worldpay, Inc. handelt an der New Yorker Börse NYSE unter "WP" und ander Londoner Börse unter "WPY". Über Lianlian PayLianlian Pay ist ein führendes chinesisches Unternehmen fürinternationale Zahlungsabwicklung, das Geldtransfer-Organisationenmit globalem Markencharakter, internationalen Unternehmen fürZahlungsabwicklung sowie eCommerce- und Serviceanbieter-Plattformenzur Seite steht. Wir spezialisieren uns auf die Bereitstellunggrenzübergreifender Geldmittelabrechnungsdienste und sind stolz aufunseren schnellen Auszahlungs- und reibungslosen Kundenservice,basierend auf unserem dynamischen und optimal konzipiertenAuszahlungs-Kernprodukt. Weitere Informationen unterhttp://www.lianlianpay.com