Gemeinsam urbane Mobilität gestalten: Lidl und Kaufland starten strategische Partnerschaft mit Volkswagen / Ausbau der E-Ladeinfrastruktur in Berlin als Win-Win-Situation für Kunden und Partner (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Lidl und Kaufland entwickeln ihre E-Mobilitätslösungen strategischweiter und gehen mit der Kooperation im Rahmen desE-Carsharing-Programms WeShare von Volkswagen den nächsten Schritt:Die beiden Händler bauen ihre E-Ladeinfrastruktur in Berlin auf 70Ladesäulen mit 140 Ladepunkten an den Lidl- und Kaufland-Filialenaus. Gleichzeitig steigt die effiziente Auslastung der Ladesäulensignifikant an. Tagsüber stehen die Ladesäulen Kunden zur Verfügung,Volkwagen nutzt die ausgebaute Infrastruktur außerhalb derÖffnungszeiten für das nächtliche Aufladen der WeShare-Flotte, diemit 1.500 e-Golf-Fahrzeugen startet und später um 500 e-Up!-Fahrzeugewachsen wird. Die Kooperation startet Ende Juni, der Rollout derE-Ladesäulen in Berlin ist bereits gestartet. Insgesamt werden 60Ladesäulen an Lidl-Filialen und zehn weitere an Kaufland-Märktenbereitgestellt. Der Strom aller Ladesäulen, überwiegend Schnelllader,stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien.Smarte Mobilitätslösungen im öffentlichen RaumDie Partnerschaft mit Volkswagen ist eine Win-Win-Situation fürKunden sowie Partner. "Wir wollen urbane Mobilität gestalten. Mitunseren zahlreichen Standorten an relevanten Knotenpunkten in Berlinkönnen wir ein flächendeckendes Netz an Ladesäulen aufbauen. UnsereKunden profitieren tagsüber durch die steigende Anzahl von Ladesäulenund wir leisten einen sinnvollen Beitrag zur Mobilitätswende inDeutschland", sagt Wolf Tiedemann, Geschäftsleiter Zentrale Dienstebei Lidl Deutschland. Jörg Dahlke, Leiter Bau International beiKaufland, ergänzt: "Carsharing mit E-Fahrzeugen muss unbedingtgefördert werden. Deshalb stellen wir der WeShare Flotte außerhalbder Öffnungszeiten sehr gerne unsere bestehenden Ladesäulen zurVerfügung. So können mehr Menschen die umweltschonende Techniknutzen. Dies ist ganz klar im Sinne unserer E-Mobilitätsstrategie."Christian Senger, Vorstand der Marke Volkswagen Pkw für das RessortDigital Car and Services: "Supermärkte sind die Tankstellen derZukunft. Die Möglichkeit, während des Einkaufs zu laden, ist eineideale Lösung. Wir verbessern zusammen mit Lidl und Kaufland dieLademöglichkeiten für Kunden und speziell für unsere WeShare-Flotte.Das ist der nächste konsequente Schritt von Volkswagen, überPartnerschaften auch den öffentlichen Raum flächendeckend mitLadepunkten auszustatten."Sektorenkopplung im BlickDie Entscheidung, die flächendeckende E-Ladeinfrastruktur von Lidlund Kaufland für externe Mobilitätspartner und -allianzen zu öffnen,zahlt auch auf die notwendige Sektorenkopplung der Energiewende ein."Insellösungen werden uns langfristig in Deutschland nichtweiterbringen. Wir müssen in ganzheitlichen Lösungen denken undSynergiepotenziale sinnvoll nutzen, unsere Partnerschaft mit WeSharevon Volkswagen ist ein Beispiel hierfür", so Tiedemann.Flächendeckendes E-Ladenetz in DeutschlandAktuell baut Lidl sein Netz an E-Ladestationen stark aus. Mit den60 Ladestationen, die im Zuge der Kooperation mit Volkswagen WeShareentstehen, ist beinahe jede zweite Berliner Lidl-Filiale mit einerE-Tankstelle ausgerüstet. Im März hat Lidl angekündigt, bis zum Endedes Jahres rund 400 E-Ladesäulen an Filialen in ganz Deutschland zuinstallieren. Kaufland hat im Frühjahr seine 100. Schnellladestationin Betrieb genommen. Das Unternehmen unterstützt die E-Mobilität alszukunftsweisende Entwicklung und treibt diese auch zukünftig voran.Bis Ende 2020 sind bundesweit weitere 100 Schnellladestationengeplant.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Über Kaufland:Kaufland übernimmt Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt. Inden Zielen und Prozessen bei Kaufland ist das Engagement im BereichNachhaltigkeit (CSR) tief verankert. Die Initiative "Machen macht denUnterschied" spiegelt die Haltung und die Identität von Kauflandwider. Dies drückt sich auch in den verschiedenen CSR-Maßnahmen undAktivitäten aus. Kaufland fordert innerhalb der Themenfelder Heimat,Ernährung, Tierwohl, Klima, Natur, Lieferkette und Mitarbeiter zumMitmachen auf, denn nur durchs Mitmachen kann die Welt ein Stückchenbesser werden. Kaufland betreibt bundesweit rund 670 Filialen undbeschäftigt rund 74.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmittelnund alles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf denFrischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch,Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe,die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel inDeutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm,Baden-Württemberg.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell