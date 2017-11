Gemeinsam statt einsam: Einbindung von Partnern ins ERP-System

Ostfildern (ots) - Digitale Vernetzung optimiert Prozesse auchunterehmensübergreifendUnternehmen in fertigenden Branchen, wie Metallbearbeitung oderMaschinenbau, sind auf Zulieferteile oder Materialien angewiesen. DieERP-Software FEPA vom Hersteller Planat (www.planat.de) ist einERP/PPS-Werkzeug, das auch Partner in die Prozesse einbindet undeinen Zugriff von außerhalb auf bestimmte Abschnitte des Systemsmöglich macht. "Der Überblick über die Ressourcen und dierechtzeitige Lieferung von Rohstoffen, Halbzeugen oder Komponenten andie Maschinen ist ebenso essentiell für den Umsatzerfolg, wie dieOrganisation der hauseigenen Prozesse. Im schlimmsten Fall reduziertein vorsintflutlicher Prozess in der Zulieferkette, wieFax-Bestellungen oder telefonische Bestandsbfragen, die Umsatzrenditebeträchtlich", sagt Christian Biebl, Geschäftsführer von Planat.Supply Chain 4.0Mit Industrie 4.0 wird allgemein die Vernetzung in derproduzierenden Wirtschaft bezeichnet. Was oft als Zukunftsszenariogilt, ist in vielen Bereichen schon Realität. MittelständischeUnternehmen arbeiten mit externen Partnern für Buchhaltungs-Aufgaben,und nutzen Lieferanten für unterschiedliche Produkte und auch fürProduktionschritte, die im eigenen Haus nur die Kosten treibenwürden. In der Metallbearbeitung werden Werkstücke veredelt - beieiner elektronischen Anbindung durch das ERP-System wissen Partnerund Unternehmen, wann welche Stückzahl in welcher Form bearbeitetwerden muss. "Mit Supply Chain 4.0 sind Hersteller, Zulieferer undvielleicht sogar Kunden an ein System über Schnittstellen angebunden.Vor allem die mittelständische Prozesskette rund um beteiligteUnternehmen lässt sich so deutlich straffen", erklärt Christian Bieblweiter.Übergreifend optimierenTatsächlich sehen die ERP-Fachleute von Planat heute nicht nurPotential in der Optimierung der eigenen Prozesse in einemUnternehmen. Auch die Auswahl und Zusammenarbeit mit Partnern hatentscheidenden Einfluss auf den Gesamterfolg - und damit auch derDigitalisierungsgrad bei den Betrieben. "Die Digitalisierung bietetimmense Chancen, bedarf allerdings der richtigen Werkzeuge undPartner. FEPA ist ein Produkt aus 35 Jahren Erfahrung improduzierenden Gewerbe in zahlreichen Branchen. Diese Spezialisierungauf Produktion ist nötig, um die Belange und Bedürfnisse derUnternehmen auch in den Prozessketten einer ERP-Lösung abbilden zukönnen", beschreibt Planat-Geschäftsführer Biebl. Das ERP-System FEPApasst sich mit zahlreichen Branchenobjekten sowie funktionalenAdd-ons den Bedürfnissen eines fertigenden Unternehmens an und gibteinen Überblick über materielle und personelle Ressourcen.Die Planat GmbH (www.planat.de) bietet mit der skalierbarenERP/PPS-Standardsoftware FEPA einen flexiblen IT-Service "Made inGermany" für den produzierenden Mittelstand. In der Basisversionverantwortet die Software Vertrieb, Beschaffung, Logistik,Produktionsplanung und -steuerung mit Betriebsdatenerfassung undbetriebswirtschaftliche Anwendungen. On top können bedarfsgerechtbranchenspezifische Softwareinhalte integriert und diverse Add-ons,wie z.B. ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) oderCustomer-Relationship-Management (CRM), eingesetzt werden. Dasinnovative, modulare Softwarekonzept ergänzt Planat seit mehr als 35Jahren durch branchenspezifische Beratung sowie durch verlässlichenSupport.Pressekontakt:Kontakt: PLANAT GmbH,Schönbergstr. 45-47,73760 Ostfildern (bei Stuttgart), Deutschland,Tel.: +49 (0)711-16756-0,Fax: +49 (0)711-16756-99,E-Mail: software@planat.de,Web: www.planat.deeuromarcom public relations GmbH,Mühlhohle 2,65205 Wiesbaden, Deutschland,Tel.: +49 (0)611-973150,Fax: +49 (0)611-719290,E-Mail: team@euromarcom.de,Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: PLANAT GmbH, übermittelt durch news aktuell