Gemeinsam stärker: EL CARTEL MEDIA und McFIT vereinbaren eine Vermarktungskooperation

München (ots) -- Europas Nr. 1 im Fitnessmarkt ab sofort im Portfolio von ELCARTEL MEDIA- Kraftvolle Partnerschaft für die Markenkommunikation mit jungenZielgruppen- Zahlreiche Werbeformen in mehr als 160 Studios deutschlandweitMcFIT und EL CARTEL MEDIA haben eine umfangreicheVermarktungskooperation vereinbart. Der RTL II-Vermarkter nimmtsämtliche Werbeflächen und Branding-Möglichkeiten bei McFIT in seinPortfolio auf. Die reichweitenstarken Kampagnen bei RTL II können aufdiese Weise um individuelle POS-Maßnahmen in den deutschlandweit 163McFIT-Studios ergänzt werden. Im Angebot sind Bewegtbildwerbung aufrund 1.600 TV-Screens und mehr als 230 Cyberobics-Leinwänden sowiezahlreiche Ambient Media. Hinzu kommen Branded Entertainment-Eventsund Lizenzpartnerschaften.Zu den ersten Kunden der Partnerschaft zählen Aldi Süd, dieBundeswehr, die Deutsche Bahn und Western Union.Andreas Kösling, Geschäftsführer EL CARTEL MEDIA: "RTL II undMcFIT passen hervorragend zusammen. Beide Unternehmen sind sehr starkbei jungen Zielgruppen. RTL II erreicht besonders gut junge Frauen,McFIT die jungen Männer. Ich freue mich auf viele kreativeMultichannel-Kampagnen, die mit dieser Kooperation möglich werden."Pierre Geisensetter, Leiter Kommunikation McFIT: "Mit EL CARTELMEDIA haben wir den idealen Partner gefunden, um die Potenzialeunserer Werbe- und Promotionflächen noch besser zu nutzen. Durchunsere Kooperation sind wir in der Lage, wesentlich weitreichenderUnternehmen damit vertraut zu machen, welch großartigeWerbemöglichkeiten wir bei McFIT bieten. Mit uns erreicht der Markteine junge, sportliche, überaus dynamische und markenbewussteZielgruppe."McFIT hat in Deutschland 1,3 Millionen Mitglieder, 82 Prozent vonihnen sind zwischen 15 und 39 Jahre alt. RTL II erreichtdurchschnittlich 2,6 Millionen Zuschauer pro Tag, von denen knapp 59Prozent 14 bis 49 Jahre alt sind.Über El Cartel Media:El Cartel Media ist der Vermarkter von RTL II. Das sendereigeneUnternehmen schafft rund um die attraktiven Programme einzigartigeAngebote für eine moderne und effiziente Markenkommunikation - überalle digitalen Medien und Endgeräte hinweg. Durch seine breiteZielgruppenstruktur stellt RTL II eine unverzichtbare Alternative fürjeden Mediaplan dar. Zudem bietet El Cartel Media derwerbungtreibenden Industrie ein attraktives Preis-Leistungsverhältnisund setzt branchenweit Maßstäbe bei der Service-Qualität.Über McFIT:McFIT ist ein Tochterunternehmen der RSG GROUP GmbH (RainerSchaller Global Group GmbH). Die Gruppe ist mit fast zwei MillionenMitgliedern Europas erfolgreichster Fitnessanbieter. Im Jahr 1997begründete der Bamberger Unternehmer Rainer Schaller mit seinerersten "Fitnesshalle für alle" das Discount-Konzept auf dem deutschenFitnessmarkt. Freies Training an Geräten wurde damit wesentlich mehrMenschen ermöglicht als in der Zeit davor. Heute stehenMcFIT-Mitgliedern allein in Deutschland 163 Studios zur Verfügung.Zudem können sie weitere 36 Anlagen in Spanien nutzen, 11 inÖsterreich, 31 in Italien und auch 13 topmoderne McFIT-Studios inPolen. Mit einem Gespür für Trends und dem festen Willen, etwas zubewegen, wird McFIT auch künftig kontinuierlich wachsen - immer mitBlick auf das Wesentliche: Allen Menschen genau die Möglichkeiten zubieten, um Fitness ohne Grenzen zu erleben.Über RTL II:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das istRTL II. Hier erleben die Zuschauer das Leben in all seinen Facetten.RTL II ist der deutschsprachige Reality-Sender Nr. 1:Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierendeMenschen und bewegende Schicksale. Die "RTL II News" bieten jungeNachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mitunverwechselbaren Shows und den besten Serien und Spielfilmen. DasMünchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an -überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen undEndgeräten.Pressekontakt:RTL IIUnternehmenskommunikationLothar Derichs089 - 64185 6904lothar.derichs@rtl2.deinfo.rtl2.deblog.rtl2.detwitter.com/rtl2corporatewww.elcartelmedia.deOriginal-Content von: El Cartel Media, übermittelt durch news aktuell