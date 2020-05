"Gemeinsam sind wir Vielfalt" - Der Diversity-Tag im WDR-Programm

Köln (ots) - Am Dienstag, 26. Mai, findet der 8. Deutsche Diversity-Tag statt. Ausgerufen wird er, wie jedes Jahr, von der "Charta der Vielfalt", der Initiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen. Mittlerweile wurde die 2006 gegründete Charta von mehr als 3.300 Unternehmen und Organisationen unterzeichnet. Alle Landesrundfunkanstalten der ARD gehören dazu. Der Westdeutsche Rundfunk hat sie bereits 2007 unterzeichnet. Wie der WDR den Diversity-Tag im WDR Fernsehen, WDR Hörfunk und online begleitet, zeigt die nachfolgende Übersicht.Gleiche Chancen in der SchuleBei "Hier und heute" geht es um die ungleichen Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft und wie die Corona-Krise sie teilweise verschärft hat. Zu Gast in der Sendung von 16:15 -18:00 Uhr ist auch ein Talentscout aus dem Ruhrgebiet, der sich um die Schüler kümmert.Gläserne Decke für MigrantenWDR Radio "Cosmo" spricht mit dem Reporter und Blogger Malcom Ohanwe über die sogenannte "gläserne Decke für Migranten". Der Sohn palästinensisch-nigerianischer Eltern sagt: "Es gibt kein Programm, wo ich die Norm bin". "Cosmo" geht zum Diversity-Tag der Frage nach: "Wo steht Deutschland - mehr als 60 Jahre nach den ersten Anwerbeabkommen für "Gastarbeiter"?" Das Gespräch sendet "Cosmo" ab 11:10 Uhr.Diversity in der FührungsetageDas WDR Studio Essen zeigt online und in der WDR Lokalzeit Ruhr um 19:30 Uhr ein Interview mit Studioleiterin Georgine Kellermann. Sie berichtet über ihre Erfahrungen als transweibliche Führungskraft. Um Vielfalt auf der Führungsebene geht es auch bei WDR 5: Das Wirtschaftsmagazin Profit fragt in der Sendung um 18:05 Uhr: "Wie divers sind die Vorstände deutscher Unternehmen?"Corona-Chaos bei GehörlosenIm Supermarkt, beim Friseur und in der Schule - überall gilt die Maskenpflicht. Für Gehörlose ist das ein großes Problem, denn sie können nicht mehr von den Lippen ablesen. Die Landesstudios Siegen und Bielefeld berichten in beiden Lokalzeiten um 19:30 Uhr über den Alltag von Gehörlosen in der Corona-Krise und von deren LösungsvorschlägenHomosexuelle Flüchtlinge in DeutschlandDer Film "Voll von Liebe - Ibrahims Hochzeit" von Janina Werner zeigt am 28.05.2020 um 23:30 Uhr im WDR Fernsehen die Geschichte von Ibrahim, der aus dem Libanon nach NRW flüchtet. Weil er schwul ist. Und weil er im Libanon deswegen sterben soll. Über seine Liebe und sein Engagement für die Rechte homosexueller Flüchtlinge in Deutschland.Es ist nicht alles Regenbogen - als queere Familie leben Andrea Neubauer und ihre Partnerin leben als Paar mit zwei Kindern. Die WDR Lokalzeit Duisburg begleitet die beiden Frauen und zeigt in der Sendung um 19:30 Uhr einen aktuellen Einblick in ihr Leben und ihre Erfahrungen mit Homophobie in Duisburg.Diversity-Tag onlineDie WDR Programme begleiten den Diversity-Tag jeweils auch online. ARD Mediathek und ARD Audiothek werden die besten Beiträge zur Diversität in unserer Gesellschaft bündeln und Highlights aus allen ARD Programmen prominent präsentieren.www.ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 / 220 7100wdrpressedesk@wdr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7899/4605515OTS: WDR Westdeutscher RundfunkOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell