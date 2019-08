"Gemeinsam sind wir Games" - gamescom 2019 vom 20. bis 24. August in Köln (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Die gamescom, das weltweit größte Eventfür Computer- und Videospiele, lockt Ende August wieder zahlreicheBesucher nach Köln. Auf welche Highlights sich die Besucher außerdemfreuen können, verrät Ihnen Helke Michael. Sprecherin: In diesem Jahrlautet das Motto der gamescom "Gemeinsam sind wir Games".O-Ton 1 (Felix Falk, 16 Sek.): "Und das stellt genau dieSpielerinnen und Spieler, also die Community selbst, in denMittelpunkt. Denn kein anderes Medium hat so eine leidenschaftlicheund kreative Community, die sogar von den Entwicklern in dieEntwicklung der Spiele mit eingebaut wird. Also egal, ob Cosplayer,Modder, eSportler oder Streamer: die Community, auf die sind wirstolz."Sprecherin: Sagt Felix Falk vom Mitveranstalter "game - Verbandder deutschen Games-Branche" und erklärt die aktuellen Top Trends derMesse:O-Ton 2 (Felix Falk, 24 Sek.): "Ein Trend ist Cloud Gaming indiesem Jahr. Das heißt, dass man im Prinzip auf jedem Gerät dieneuesten Titel spielen kann - und zwar in der besten Qualität, weildie Spiele selbst in der Cloud laufen, ganz wichtiger Zukunftsmarkt.Indie-Spiele sind ein weiterer Trend. Mehr als je zuvor entwickelneben kleine und unabhängige Studios Titel, die sich auf eine ganzeinzigartige Weise mit ganz unterschiedlichen Themen beschäftigen. Dasieht man auch ganz besonders dieses Jahr viele auf der gamescom."Sprecherin: Spektakulär gestartet wird in diesem Jahr übrigens miteiner ganz neuen Show - der weltweit zu verfolgenden 'gamescomOpening Night Live':O-Ton 3 (Felix Falk, 15 Sek.): "Das ist eine Show, die gibt essonst auf der Welt nirgendwo. Das wird also ganz spannend, weil mansieht, was wird auf der gamescom los sein. Es wird Weltpremierengeben von Titeln, es werden Stars der Game-Branche auf der Bühnesein, und das Ganze vom berühmten Geoff Keighley moderiert. Also dakönnen sich wirklich alle drauf freuen."Sprecherin: Die politische Eröffnung der gamescom amgamescom-Dienstag werden in diesem Jahr Verkehrs- und DigitalministerAndreas Scheuer und die Staatsministerin für Digitales Dorothee Bärübernehmen. Von der Politik erwartet sich die Branche insgesamt mehrals nur Lippenbekenntnisse.O-Ton 4 (Felix Falk, 18 Sek.): "Viele Politiker haben auf dergamescom auch in den letzten Jahren ja angekündigt, wir wollenDeutschland konkurrenzfähig machen. Wir wollen, dass noch mehr Spieleaus Deutschland kommen. Und dafür wurde unter anderem eineGames-Förderung installiert, die jetzt aber so ein bisschen in Fragesteht. Also da erwarten wir ganz klar auch Taten, die den Wortenfolgen sollen - und das hoffen wir auch von unseren politischenEhrengästen."Abmoderationsvorschlag: Die gamescom 2019 startet am 20. Augustfür Fachbesucher und ist vom 21. bis 24. für Jedermann geöffnet.Weitere Infos sowie Tickets gibt's im Internet unter gamescom.de.Pressekontakt:Martin Puppegame - Verband der deutschen Games-Branche e.V.Friedrichstraße 16510117 BerlinTel.: 030 2408779-20E-Mail: martin.puppe@game.dewww.game.deTwitter: @game_verbandFacebook.com/game.verbandOriginal-Content von: game - Verband der deutschen Games-Branche, übermittelt durch news aktuell