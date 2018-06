"Gemeinsam können wir was bewegen": Thomas Helmer ruft zu mehr Mannschaftsgeist beim Lampen-Recycling auf (FOTO)

München (ots) -Der ehemalige Fußball-Profi und heutige Sportmoderator ThomasHelmer lebt in seinem Alltag umweltbewusst und setzt sich füreffiziente Beleuchtung und Recycling zuhause ein. Die Umweltnachhaltig zu schützen bedeutet für ihn, auf eine korrekteMülltrennung zu achten. Dazu gehört auch die umweltgerechteEntsorgung von LED- und Energiesparlampen. Diese wirft er nicht inden Hausmüll, sondern bringt sie zu einer Sammelstelle nebenan, z. B.zum toom Baumarkt.Mehr Aufklärung für GedankenloseDie Aufklärung über die Möglichkeiten, unsere Ressourcen zuschützen, solle noch stärker passieren: "Meine Mutter hat mir dasBewusstsein, richtig zu recyceln, mitgegeben ", so der Moderatorweiter. Vom Marmeladenglas über die Lampe im Spiegelschrank, sieachtet äußerst sorgfältig auf die richtige Mülltrennung. Das würdeich mir auch von denen wünschen, die nach dem Grillen im Park ihrenMüll dort gedankenlos liegenlassen. Das fällt mir beim Joggen auf undich kann es nicht verstehen." Er selbst achte seit Jahren schondarauf, keine Plastiktüten mehr zu verwenden.Mannschaftsgeist auch außerhalb des Fußballs wichtig"Allein kann man nichts bewegen, nur gemeinsam können wir etwaserreichen. Das gilt nicht nur beim Fußball, sondern auch für denUmweltschutz", erklärt Helmer. "Das beste Beispiel dafür ist unsereNationalmannschaft 1996. Das Einzige, warum wir es damals geschaffthaben war: Wir waren eine Mannschaft. Wir waren von der individuellenLeistung nicht so gut wie '94. Da hatten wir viel bessere Spieler.Doch wir haben uns zusammengerauft und bei dem Turnier haben wir einegewisse Dynamik und einen Zusammenhalt entwickelt. Beides führte unszum Erfolg. Das lässt sich super auf das Thema Lampen-Recyclingübertragen: Wenn nur jeder von uns daran denkt, ausgediente Lampen zurecyceln, haben wir für unsere Ressourcen schon eine Menge erreicht:Denn bis zu 90 Prozent der Lampenbestandteile können wiederverwertetwerden. Einfach unter www.sammelstellensuche.de die nächsteSammelstelle finden."Der Clip "Thomas Helmer über das Lampen-Recycling" steht unterwww.youtube.com/watch?v=Fej2wDb-6Xc zur Verfügung.Pressekontakt:Redaktionsbüro LIGHTCYCLEPauline BeierTel.: +49 (0)30 609801 431Fax: +49 (0)30 609801 439redaktionsbuero@lightcycle.deOriginal-Content von: Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH, übermittelt durch news aktuell