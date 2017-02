Gemeinsam gegen Rückenschmerzen: Sedus ergo+ und die Aktion Gesunder Rücken (FOTO)

Waldshut (ots) -Gemeinsam gegen Rückenschmerzen: Sedus ergo+ und die AktionGesunder RückenZur Bürofachmesse Orgatec im Oktober 2016 präsentierte derinternationale Büroeinrichter und Ergonomieexperte Sedus das KonzeptSedus ergo+ erstmalig einem breiten Publikum. Gemeinsam mit derAktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. soll der Volkskrankheit Nummer 1Paroli geboten werden."Mit Sedus ergo+ haben wir ein Produkt- und Dienstleistungsangebotgeschaffen, das sich ausschließlich auf die Themen 'Gesundheit' und'Prävention am Arbeitsplatz' konzentriert und jedem Einzelnenermöglicht, selbst und nachhaltig aktiv zu werden", kommentiertMarketing- und Vertriebsvorstand Holger Jahnke, der die Initiativemit großer Überzeugung vorantreibt.Deshalb Sedus ergo+Die Ausfallzeiten durch Rückenprobleme werden allein inDeutschland mit Kosten von 49 Milliarden Euro pro Jahr beziffert,Tendenz steigend. Das im Jahr 2015 verabschiedete Präventionsgesetzsoll schnelle Abhilfe schaffen, doch Experten sind sich einig, dassmit nur 1 % der Ausgaben der Krankenversicherungen zu wenig Mittelzur Verfügung stehen und noch weitere wertvolle Jahre vergehen, bisdas Thema Prävention wirklich in den Köpfen der Büroarbeiterangekommen ist.Dabei sind die Probleme für jedermann erkennbar: Der "KollegeComputer" leistet seit Jahrzehnten wertvolle Dienste, fesselt aberBüro- und Heimarbeiter immer länger an ihren Arbeitsplatz und zwingtsie vermehrt zu ungesunder statischer Haltung. Wir haben uns zu einerSitzgesellschaft entwickelt und die gesundheitlichen Folgen sindfatal.Immer mehr Arbeitgeber erkennen die Bedeutung ergonomischerArbeitsplatzlösungen und sind williger denn je, in diese Bereiche zuinvestieren. Aber immer noch entspricht ein Viertel der Arbeitsplätzenicht einmal den Vorschriften der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft(VBG). Leidtragende sind jene, die bereits über Haltungsschäden undRückenschmerzen klagen. Für alle anderen gilt das Gebot der Vorsorge.Gesundheit ist unser wichtigstes Gut und erfordertEigenverantwortung: Jeder Einzelne kann Gewohnheiten auf denPrüfstand stellen. Wirklich präventiv wirkt sich spontane Bewegungaus, die "ritualisiert" in den Alltag eingebaut ist: nicht Stehenoder Sitzen ist das allein selig machende, viele und oft kleineBewegungen helfen gegen die Degenerationserscheinungen der"Sitzgesellschaft". Das Ziel muss sein, möglichst fit aus demArbeitsalltag wie auch aus dem Erwerbsleben herauszukommen.Sedus ergo+ setzt den dramatischen Folgen der heutigenSitzgesellschaft wirksame Mittel entgegen, z. B. durch ergonomischeArbeitsplatzlösungen, die mehr Bewegung ins Büro bringen. Technischperfekte Bürostühle und Schreibtische gehören zum A und O solcherEinrichtungen, doch die Bewusstseinsschärfung für nachhaltigesHandeln im Sinne einer wirkungsvollen Prophylaxe ist die eigentlicheHerausforderung.Sedus ergo+ wird ausschließlich über autorisierte und geschulteFachhändler angeboten, die Interessierte sowohl vor Ort als auchdirekt am Arbeitsplatz professionell beraten. Unterstützt wird derFachhandel durch das Sedus ergo+ Expertenteam, das im Rahmen vonGesundheitstagen eine umfassende und individuelle Beratung mitErlebniswert bietet und über das Gesundheitsrisiko Bewegungsmangelaufklärt.Dabei wird auch der Bogen von der Theorie zur Praxis gespannt. Miteinem, speziell für Sedus von Ergonomieexperten und Physiotherapeutenentwickelten Messgerät namens "ErgoBackScan Mouse", ist es möglich,schnell und unkompliziert das Rückgrat jedes einzelnen Mitarbeiterszu vermessen. Die Messergebnisse treffen Aussagen über die Haltung,die Beweglichkeit und die Kraft der rückenstabilisierendenMuskulatur. Sie sensibilisieren für ein bewussteresBewegungsverhalten und liefern elementar wichtige Daten für dierichtige Auswahl und Einstellung des Bürostuhls.Das unter Sedus ergo+ zusammengefasste Komplettangebot richtetsich nicht nur an Entscheider und Fachleute, die für BetrieblichesGesundheitsmanagement verantwortlich sind. Vor allem die Endverwenderkönnen ihren ganz persönlichen Nutzen daraus ziehen, indem sie ihreSelbstkompetenz steigern und aktiv dem Thema Rückenschmerzenentgegenwirken. Parallel dazu bietet die Aktion Gesunder Rückensowohl zahlreiche Veranstaltungen für Patienten und Endverbraucherals auch Weiterbildungsangebote z. B. für Arbeitsmediziner an.Drei AGR zertifizierte Sedus ProdukteDas Produktportfolio von Sedus ergo+ umfasst mit "black dot plus"einen bewährten Drehstuhl, der dank Similarmechanik mit Sitz- undRückenlehne synchron jeder Bewegung folgt. Eine raffiniertePolstertechnik mit mehrschichtigen, aufeinander abgestimmtenMaterialien sorgt für ein austariertes Sitzklima und optimaleErgonomie.Darüber hinaus bietet "swing up plus", der in einer Kooperationmit dem Lehrstuhl für Ergonomie der Technischen Universität Münchenentwickelt wurde, einen erstklassigen Bürostuhl, der absoluteBewegungsfreiheit bietet. Er unterstützt den natürlichenBewegungsdrang und führt durch Neigungsmöglichkeiten auch imHüftbereich zu einer optimalen Durchblutung dank mikromotorischerMuskelaktivitäten im Rücken und Becken.Als drittes Möbel im Bunde bietet der individuellhöhenverstellbare Schreibtisch "temptation c plus" selbstbestimmteFlexibilität. Eine Gasfeder gehört zur Grundausstattung undermöglicht einen leisen, schnellen und stromlosen Wechsel der Höhe.Alternativ stehen auch elektromotorische Einstellungen zur Wahl.Wie viele weitere Sedus Büromöbel tragen die speziellen Produktemit dem Label Sedus ergo+ natürlich auch das AGR-Gütesiegel. Die imJahr 1995 gegründete Aktion Gesunder Rücken e. V. verfolgt "dieFörderung der Forschung über die Vermeidung von Rückenschmerzen unddie Verbreitung der Erkenntnisse aus diesen Forschungsbestrebungenmit dem Ziel, damit einen Beitrag zur Bekämpfung des VolksleidensRückenschmerzen zu leisten". Der Verein vergibt das von derZeitschrift "ÖKOTEST" mit "Sehr gut" und von dem Bewertungsportal"Label online" mit "Besonders empfehlenswert" bewertete "AGRGütesiegel" für rückengerechte Alltagsprodukte.Ausführliche Informationen zur Arbeit der AGR gibt es auf derWebsite www.agr-ev.de, zu den Produkten und DienstleistungsangebotenSedus ergo+ unter www.sedusergoplus.com. 