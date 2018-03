Gemeinsam gegen die Lebensmittelverschwendung / Weltverbrauchertag: weniger Nahrungsmittel wegwerfen - DBU fördert Projekt

Pforzheim (ots) - In Deutschland landen jedes Jahr etlicheMillionen Tonnen Lebensmittel im Müll, weil sie beispielsweiseschlecht geworden sind. "Damit verschwenden wir unnötig Ressourcenwie Energie, Wasser oder Agrarfläche, die nur begrenzt verfügbarsind", mahnt Alexander Bonde, Generalsekretär der DeutschenBundesstiftung Umwelt (DBU), anlässlich des Weltverbrauchertages am15. März. "Wer nach konkretem Bedarf kauft, Reste nicht voreiligwegwirft und aus übrig Gebliebenem neue Gerichte bereitet, schütztautomatisch die Umwelt und schont weltweit Ressourcen, von denen wirviele bereits heute bis an ihre Grenzen strapazieren." Deshalbfördert die DBU fachlich und finanziell Projekte, deren Ziel darinbesteht, dass weniger Lebensmittel weggeworfen werden. In einem jetztabgeschlossenen Vorhaben wurde zum Beispiel eine Homepage mitOnline-Schulung von der Hochschule Pforzheim entwickelt. Das Projektsoll Jugendverbände darin unterstützen, Gruppen bedarfsgerecht undnachhaltig zu versorgen.Einfach Menü-Plan erstellen, ausdrucken und richtige MengeeinkaufenUnter www.gruppenfairpflegung.de können Organisatoren auf einbreites Informationsangebot rund um das Thema nachhaltigeGruppenverpflegung zugreifen. Sie finden erprobte Rezeptvorschlägesowie einen kombinierten Menü- und Mengenplaner. Aktuell noch imTestbetrieb, soll dieser im Laufe des Jahres fertig gestellt werden."So kann die Verpflegung für eine Veranstaltung oder längere Fahrtmit wenigen Mausklicks geplant werden. Die richtige Menge anLebensmitteln wird automatisch ermittelt und am Ende alsEinkaufsliste ausgegeben - die Kosten pro Person jederzeit im Blick",fasst Projektleiter Prof. Dr. Jörg Woidasky von der HochschulePforzheim zusammen. Bei Bedarf können die ausgewählten Zutaten überden angeschlossenen Onlineversandhandel, Kooperationspartner amorebio(Ubstadt-Weiher), bestellt und an den Veranstaltungsort geliefertwerden.Alles über nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung auf einen Blick"Um ein möglichst nachhaltiges Produktangebot bereit zu stellen,werden über den Onlinehändler Bio-Lebensmittel angeboten. SaisonaleAspekte werden nach Möglichkeit ebenso berücksichtigt wie fairgehandelte Waren. Zukünftig planen die Projektpartner zudem,regionale Produzenten mit ihren Produkten auf der Plattformeinzubinden", weiß DBU-Fachreferent für Umweltbildung Dr. AlexanderBittner. Dazu liefert die Homepage Hintergrundinformationen und eineOnline-Hygieneschulung. Diese dient der Unterweisung Ehrenamtlicherim Umgang mit Nahrungsmitteln. Entwickelt wurden Plattform undOnline-Schulung in Kooperation mit verschiedenen Jugendverbänden. DieDBU unterstützte das Vorhaben fachlich und finanziell mit rund300.000 Euro.Organisatoren profitieren gleich mehrfach und schützen dabei dieUmwelt"Ziel des Projekts ist es, ein nachhaltiges Konsumverhalten in undfür Verbände weiter zu befördern", so Bittner. Letztlich gehe esdarum, auch im Bereich der Vereine die Umweltauswirkungen unserestäglichen Handelns bewusster zu machen und umwelt- undsozialgerechteres Verhalten zu fördern. Konkret soll es denEntscheidern ermöglicht werden, mit minimalem Aufwand den Bedarf anLebensmitteln für eine Veranstaltung oder Fahrt zu decken und dabeigleichzeitig eine nachhaltigere Variante zu wählen.Mehr Ideen für weniger Abfälle unter #WegwerfFastenUnter dem Hashtag #WegwerfFasten veröffentlicht die DBU währendder Fastenzeit von Aschermittwoch bis Ostern auf Facebook(@DeutscheBundesstiftungUmwelt) und Twitter (@umweltstiftung) zudemIdeen und Informationen über DBU-geförderte Projekte zumRessourcenschutz. Ziel ist es, seine verschiedenen Aspekteherauszustellen und Verbrauchern einen Einblick in das Themenfeld zugeben.Pressekontakt:AnsprechpartnerFranz-Georg Elpers- Pressesprecher -Julie MilchKontakt DBUAn der Bornau 249090 OsnabrückTelefon: 0541|9633-5210171|3812888Telefax: 0541|9633-198presse@dbu.dewww.dbu.deFachlicher AnsprechpartnerHochschule PforzheimProf. Dr. Jörg WoidaskyTelefon: 07231|286489joerg.woidasky@hs-pforzheim.deOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell