Gemeinsam gegen die Hungersnot: action medeor packt erneut große Medikamentensendung für den Südsudan

Tönisvorst (ots) - "Wir müssen alle Kräfte bündeln und gemeinsamschnell handeln", sagt Bernd Pastors, Vorstandssprecher von actionmedeor. "Über 25 Millionen Menschen hungern in Afrika". Um auf diegroße Not der Menschen aufmerksam zu machen, ruft action medeorzusammen mit 50 anderen Hilfsorganisationen zu Spenden für die Opferder Hungerkatastrophe auf. Unterstützt wird die Initiative vonBundespräsident Frank-Walter Steinmeier.action medeor hat bereits große Hilfssendungen in die Hungerregiongebracht. "Kinder sind besonders gefährdet. Ein Kind, das einen ansich harmlosen Infekt hat, ist nicht in der Lage seinen Stoffwechselauf die Hungersituation umzustellen und kann dann innerhalb wenigerWochen sterben", so Pastors, "deshalb ist es wichtig, dafür zusorgen, dass die Menschen medizinisch behandelt werden. Wir kümmernuns darum, dass die entsprechende Spezialnahrung, Infusionen,Antibiotika, Vitamine, aber auch Malariamedikamente und Schmerzmittelverfügbar sind." action medeor hat bereits Nothilfe im Wert von400.000 Euro geleistet. "Außerdem packen wir zurzeit für verschiedeneGesundheitsstationen im Südsudan eine große Medikamentenlieferung imWert von 50.000 Euro. Sie wird in den nächsten Tagen auf den Weggebracht." Doch das reicht bei Weitem nicht. "Wir haben eineBedarfsanfrage für zwölf Gesundheitsstationen mit einem Umfang von1,6 Millionen Euro", so Pastors, "für diese Hilfe sind wir dringendauf Unterstützung angewiesen."In manchen Regionen in Afrika konnten die Menschen aufgrund derlanganhaltenden Dürre seit drei Jahren keine Ernte einfahren, inanderen Gebieten hindern gewaltsame Konflikte die Menschen daran,ihre Felder zu bestellen und ihr Vieh zu versorgen. Auf dieseSituation hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seinemAppell hingewiesen. Ziel des Appells ist es, die Menschen zu Spendenzu bewegen. Denn trotz der verstärkten Anstrengungen derHilfsorganisationen und der Unterstützung durch den Staat reicht dieHilfe nicht. Unter www.gemeinsam-gegen-die-Hungersnot.de gibt esHintergrundinformationen. Initiiert haben den Spendenaufruf Gemeinsamfür Afrika (GfA), Aktion Deutschland Hilft (ADH), AktionsbündnisKatastrophenhilfe und das Bündnis Entwicklung Hilft und sowie weitereMitglieder des Koordinierungsausschuss beim Auswärtigen Amt.Für die Opfer der Hungersnot in Afrika ist action medeor dringend aufSpenden angewiesen:BIC: SPKRDE33; IBAN: DE78320500000000009993Stichwort: "Hunger in Afrika"Oder jetzt spenden.action medeor ist Mitglied im Bündnis Aktion Deutschland Hilft. AuchAktion Deutschland Hilft ruft zu Spenden auf:Stichwort "Hunger in Afrika"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)www.Aktion-Deutschland-Hilft.deFotos zum Download unter www.medeor.de/PresseMorgen Vormittag wird zwischen 8 und 12 Uhr im TönisvorsterMedikamentenlager von action medeor für die Opfer der Hungersnotgepackt. Bei Interesse an Foto- oder Filmaufnahmen wenden Sie sichbitte an Susanne Haacker (0173/5152091).Pressekontakt:Susanne Haacker02156/9788-178Susanne.Haacker@medeor.deOriginal-Content von: action medeor, übermittelt durch news aktuell