Gemeinsam gegen Hass und Gewalt im Netz: UNO-Flüchtlingshilfe lädt ein zur Blogparade #WithRefugees

Bonn (ots) - Nach wie vor müssen täglich Menschen vor Krieg undVerfolgung flüchten. Das Leid ist geblieben. Doch dieBerichterstattung über Flüchtlingskrisen hat nachgelassen, währendStimmen immer lauter werden, die sich gegen eine weitere Aufnahme vonFlüchtlingen wenden. Hassparolen und fremdenfeindliche Äußerungenhaben Hochkonjunktur. Um gegen diese Besorgnis erregenden TendenzenFlagge zu zeigen, lädt die UNO-Flüchtlingshilfe anlässlich desWeltflüchtlingstages am 20. Juni zur Blogparade #With Refugees ein."Solidarität zu zeigen, ist wichtiger denn je. Derzeit gibt es inDeutschland - vor allem im Netz - Stimmungsmache gegen Geflüchtete.Es werden Ängste geschürt. Wir wissen, dass die Mehrheit derGesellschaft anders denkt. Die Bloggercommunity soll dazu beitragen,dass wir gemeinsam eine deutliche Antwort gegen Hass und Vorurteilegeben", so Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer derUNO-Flüchtlingshilfe.Bei der Blogparade werden deshalb zwei Fragen in den Mittelpunktgestellt: Warum eigentlich soll ich mich für Geflüchtete starkmachen? Was kann die Bloggercommunity Hass und Hetze gegenFlüchtlinge im Netz entgegensetzen? Am 20. Juni sollen die Bloggerdie Antworten dazu posten und über die eigenen Social-Media-Kanäleverbreiten - möglichst mit dem #WithRefugees und unter Erwähnung derUNO-Flüchtlingshilfe. Blogger, die sich an der Blogparade am 20. Junibeteiligen möchten, können sich unter gelep@uno-fluechtlingshilfe.demelden, um weitere Hintergrundinformationen und Materialien zuerhalten.Unter "#WithRefugees hat der UNHCR eine Petition gestartet, diesich an die Regierungen der Welt richtet und so lange läuft, bis einglobaler Flüchtlingspakt (Global Compact) unterschrieben wird. Miteiner Unterschrift wird ein Zeichen für eine bessere Zukunft vonFlüchtlingen gesetzt und für ein solidarisches internationalesVorgehen plädiert.Jetzt Petition unterzeichnen:https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/withrefugees.html