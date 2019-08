Gemeinsam gegen den Fachkräftemangel: Fernstudium der Hochschule Fresenius und Verbände der Metallhändler kooperieren

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Köln (ots) - Das Fernstudium der Hochschule Fresenius onlineplus,der Wirtschaftsverband Großhandel Metallhalbzeug e. V. (WGM) und derVerband Deutscher Metallhändler e. V. (VDM) arbeiten zukünftigzusammen. Dies wurde nun in einem Kooperationsvertrag vereinbart.Ziel der Kooperation ist es, gemeinsam einen Beitrag zur akademischenQualifizierung von Fach- und Führungskräften in der Metallwirtschaftin Deutschland zu leisten.Die Metallwirtschaft in all ihren Facetten - von der Produktion,über den Handel von Rohstoffen und Halbzeugen bis hin zum Recycling -ist eine zentrale Branche der europäischen Wirtschaft. Doch esmangelt an gut ausgebildeten Arbeitskräften. Arbeitgeber haben immergrößere Probleme, die Jobs in Metallhandelsbetrieben zu besetzen,Aufträge müssen aufgrund des Personalmangels abgelehnt werden. Vorallem Fachkräfte aus den Bereichen Mathematik, Informatik,Naturwissenschaften und Technik (MINT) werden gesucht. Angesichtsdieser Herausforderung bekommt die Qualifizierung in derMetallbranche einen hohen Stellenwert.Zur Erreichung dieses Ziels werden das Fernstudium der HochschuleFresenius onlineplus, der Wirtschaftsverband GroßhandelMetallhalbzeug e. V. und der Verband Deutscher Metallhändler e. V.unter anderem einen Studiengang Technischer Betriebswirt Metallhandel(B.A.) entwickeln und anbieten. Der Studiengang richtet sich sowohlan Mitglieder der Verbände als auch an Interessierte des freienMarktes."Mit dieser Kooperation wollen wir dem Fachkräftemangel in derMetallhandelsbranche entgegenwirken. Erreichen möchten wir dies miteinem hochwertigen berufsbegleitenden Studium, das auf dieBedürfnisse und Anforderungen dieser Branche zugeschnitten ist",unterstreicht Prof. Dr. habil. Peter J. Weber, Dekan und AkademischerGeschäftsführer Fachbereich onlineplus."Der VDM ergänzt mit dem neuen Bachelorstudiengang seinAusbildungsangebot für junge Metallhändler. Wir setzen damit die inden letzten Jahren erfolgreich durchgeführte Juniorenarbeit fort undbieten jungen Menschen und deren Arbeitgebern ein attraktives,branchenbezogenes Hochschulstudium an", erklärt Ralf Schmitz,Hauptgeschäftsführer Verband Deutscher Metallhändler e. V."Über die Kooperation mit dem Fernstudium der Hochschule Freseniusfreuen wir uns sehr! Damit ist das Studienangebot des WGM auf einesolide Basis gestellt. Zudem halten wir das dezentraleOnline-Fernstudium mit seiner Praxisausrichtung für zukunftsweisend,und zwar für die Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten in unsererBranche und für das Bildungsangebot in Deutschland", ergänzt NikolaiMalanowski, Geschäftsführer Wirtschaftsverband GroßhandelMetallhalbzeug e. V.Über die Hochschule FreseniusDie Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Berlin,Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Idstein, Köln, München undWiesbaden sowie dem Studienzentrum in New York gehört mit über 13.000Studierenden zu den größten und renommiertesten privaten Hochschulenin Deutschland. Sie blickt auf eine mehr als 170-jährige Traditionzurück. 1848 gründete Carl Remigius Fresenius in Wiesbaden das"Chemische Laboratorium Fresenius", das sich von Beginn an sowohl derLabor-praxis als auch der Ausbildung widmete. Seit 1971 ist dieHochschule staatlich anerkannt. Sie verfügt über ein sehr breites,vielfältiges Fächerangebot und bietet in den Fachbereichen Chemie &Biologie, Design, Gesundheit & Soziales, onlineplus sowie Wirtschaft& Medien Bachelor- und Masterprogramme in Vollzeit sowieberufsbegleitende und ausbildungsbegleitende (duale) Studi-engängean. Die Hochschule Fresenius ist vom Wissenschaftsrat institutionellakkreditiert. Bei der Erstakkreditierung 2010 wurden insbesondere ihr"breites und innovatives Angebot an Bachelor- undMaster-Studiengängen", "ihre Internationalität" sowie ihr"überzeugend gestalteter Praxisbe-zug" vom Wissenschaftsratgewürdigt. Im April 2016 wurde sie vom Wissenschaftsrat für weiterefünf Jahre reakkreditiert.Weitere Informationen finden Sie auf den Websites:www.onlineplus.de / www.wgm-berlin.de/ www.vdm.berlin/Pressekontakt:MELANIE HAHN, M.A.PressesprecherinTel. 0221 973199-507Mobil 0171 3592590melanie.hahn@hs-fresenius.dewww.hs-fresenius.deHOCHSCHULE FRESENIUSFÜR WIRTSCHAFT UND MEDIEN GMBH / ONLINEPLUSOriginal-Content von: HOCHSCHULE FRESENIUS ONLINE PLUS GMBH, übermittelt durch news aktuell