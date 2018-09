Gemeinsam für mehr Sicherheit: KÖTTER Security ist offizieller Partner der F24 AG

München / Essen (ots) -- Größtes Familienunternehmen der Sicherheitsbranche undeuropaweit führender SaaS-Anbieter für Alarmierung undKrisenmanagement aus München präsentieren Partnerschaft bei der"security essen 2018"- Kooperation ermöglicht Unternehmen und Organisationenintegriertes und umfassendes Sicherheits- und Krisenmanagement- Die hochinnovative Lösung für Alarmierung und KrisenmanagementFACT24 erweitert das Produktportfolio von KÖTTER SecurityPassend zu der in der kommenden Woche in Essen startendenweltgrößten Sicherheitsmesse "security Essen 2018" haben KÖTTERSecurity, größtes Familienunternehmen der Branche, und die F24 AG,führender Software-as-a-Service (SaaS)-Anbieter für Alarmierung undKrisenmanagement sowie sensible und kritische Kommunikation inEuropa, heute ihre strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Mitdieser Kooperation forcieren beide Unternehmen ihre führendeMarktposition und ermöglichen Unternehmen und Organisationen,Sicherheit und Krisenmanagement integriert anzugehen. IT- oderProduktionsausfall, Cyberangriffe, Sabotageakte, Brände,Naturkatastrophen in einem Land mit entsandten Mitarbeitern undweitere Risiken stellen Unternehmen vor vielfältigeHerausforderungen. "In der Vorbereitung auf potenziell kritischeEreignisse müssen Unternehmen und Organisationen heute integriertagieren. Dazu gehören Dienstleistungen und Technologien fürSicherheit ebenso wie Lösungen für professionelle Alarmierung und dasKrisenmanagement", so Christian Götz, Mitgründer der F24 AG undVorstand für Vertrieb, Marketing und HR.Friedrich P. Kötter, Verwaltungsrat der KÖTTER Security Gruppe:"Ein integriertes, präventives Risikomanagement ist daher sowohl fürKonzerne als auch mittelständische Unternehmen unabdingbar. Dabei istschnelles Reagieren mehr denn je gefragt. Denn Krisen treten meistplötzlich und unerwartet auf und erfahren zusätzlich häufig eine hoheöffentliche Aufmerksamkeit. Wer also das Heft des Handelns behaltenwill, muss Krisenfälle ganzheitlich managen und darf keine Zeitverschenken."Im Rahmen der Kooperation mit F24 erweitert KÖTTER Security seinPortfolio um die webbasierte und somit global einsetzbare Lösung fürAlarmierung und Krisenmanagement, FACT24. So ermöglicht dieSoftware-as-a-Service-Lösung Unternehmen, Krisen- und Notfälleflexibel, ganzheitlich und revisionssicher zu managen und monitoren:vom Ausfall kritischer Infrastrukturen über Cyberangriffe undProduktrückrufe bis zur Bewältigung von Naturkatastrophen.Bestandteile sind u. a. die Einberufung von Krisenstäben,standortübergreifende Ad-hoc-Telefonkonferenzen oderMassenalarmierungen z. B. bei schweren Unglücken in Werken oder einemMassenanfall von Verletzten (MANV) etc.. Die Apps der F24 ermöglichenzudem die flexible Alarmierung, Quittierung und Kommunikation vonunterwegs."FACT24 ist ein idealer Baustein für unser integrativesSicherheits- und Risikomanagement, das schon heute von der Beratungüber die personelle und technische Sicherheit bis zur Begleitung vonUnternehmen und deren Mitarbeitern bei Einsätzen insbesondere inKrisenregionen reicht", verdeutlicht Friedrich P. Kötter. UndChristian Götz betont: "Die Partnerschaft mit einem so etabliertenund renommierten Unternehmen wie KÖTTER ist für uns in vielfacherHinsicht sehr wertvoll. Insbesondere die langjährige Erfahrung unddas starke Vertriebsteam bieten für uns signifikanten Mehrwert."KÖTTER Security und F24 auf der "security Essen 2018" (MesseEssen, 25. - 28.09.): Halle 2, Stand 2D101Die KÖTTER UnternehmensgruppeDie KÖTTER Unternehmensgruppe ist eine moderne und innovativeFirmengruppe mit Stammsitz in Essen, die seit der Gründung im Jahr1934 in Familienbesitz ist. Seit mehr als 84 Jahren ist sie einerfahrener und kompetenter Partner im Bereich derSicherheitslösungen. Als professioneller Anbieter von Systemlösungenbietet die KÖTTER Unternehmensgruppe maßgeschneiderteSicherheitsdienstleistungen, Sicherheitstechnik, Reinigungs- undPersonaldienstleistungen aus einer Hand. Die KÖTTERUnternehmensgruppe erwirtschaftet mit ihren rund 18.600 Mitarbeiternan den mehr als 50 Standorten in Deutschland einen Umsatz von 549Mio. EUR (Zahlen für 2017). Weitere Informationen finden Sie unterkoetter.de.F24 F24 ist der führende Software-as-a-Service (SaaS) Anbieter fürAlarmierung und Krisenmanagement (FACT24) sowie für sensible undkritische Kommunikation (eCall) in Europa. Mit FACT24 bietet dasUnternehmen eine hochinnovative Lösung für die effiziente Alarmierungsowie das Managen und Monitoren von Incidents, Not- und Krisenfällen.Darüber hinaus bietet die eCall-Plattform Lösungen für diehochvolumige Kommunikation von kritischen bis vertraulichen Inhaltenim Unternehmensumfeld. Die im Jahr 2000 gegründete F24 AG hat IhrenFirmensitz in München. Sie unterstützt mit ihrenTochtergesellschaften über 1.500 Unternehmen und Organisationen inüber 80 Ländern der Erde - im Rahmen der täglichen Kommunikationkritischer oder vertraulicher Inhalte oder im Fall einer Krise. Damitgehört die F24-Gruppe zu den weltweit führenden SaaS-Anbietern fürAlarmierung und Krisenmanagement sowie kritische Kommunikation fürGeschäftskunden. Als weltweit erstes Unternehmen hat F24 seinintegriertes Managementsystem für Informationssicherheit (ISMS) undBusiness Continuity (BCMS) durch "The British Standards Institution"(BSI) zertifizieren lassen. F24 ist als erstes und einzigeseuropäisches Unternehmen im Gartner Bericht für Emergency/MassNotification Services gelistet.