Am Samstag, 7. Dezember 2019, 20.15 Uhr, präsentiert Johannes B.Kerner erneut die erfolgreichste Spendensendung im deutschen Fernsehen: diegroße Gala "Ein Herz für Kinder" - live aus Berlin-Adlershof. Gemeinsam mitseinen prominenten Gästen stellt er nationale und internationale Hilfsprojektevor, um Spenden für Kinder in Not zu sammeln.Musik-Höhepunkt der diesjährigen Sendung ist der Auftritt von Robbie Williams,der mit einem Weihnachtslied für festliche Stimmung sorgt. Auch Sarah Connor,Andrea Berg und Roland Kaiser stimmen auf Weihnachten ein.Über 60 Stars aus Gesellschaft, Sport, Politik, Showbusiness und Social Mediasitzen während der TV-Gala an den Telefonen und nehmen die Spenden der Zuschauerentgegen. Die Schauspieler Elisabeth Lanz und Hardy Krüger jr. haben bereits diePatenschaft für jeweils eine der vielen, bewegenden Geschichten in der Sendungübernommen. Auch TV-Star und Moderatorin Barbara Schöneberger trommelt bei denprominenten Gästen im Studio wieder für Spenden.Die Spendenhotline für "Ein Herz für Kinder" ist unter der Nummer 01802 - 10 1010 (Festnetz: 6 Cent/Anruf, mobil: max. 42 Cent/Minute) erreichbar. Es kann auchonline unter www.EHFK.de, per PayPal unter www.paypal.me/einherzfuerkinder sowieper SMS mit dem Stichwort "EHFK" an die Nummer 81190 (pro SMS werden 5,17 Euroabgebucht) gespendet werden.