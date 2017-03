Gemeinsam für ein buntes Land: Zentrale Veranstaltung des Josefstags mit Jugendbischof Oster

Düsseldorf (ots) - Zuhören, erklären lassen und dann selbstloslegen: Beim Josefstag in der Duisburger Werkkiste haben derJugendbischof Dr. Stefan Oster SDB, der Generalvikar des BistumsEssen, Klaus Pfeffer, und der Oberbürgermeister der Stadt Duisburg,Sören Link, zusammen mit Jugendlichen der Einrichtung gearbeitet. DerJosefstag als Aktionstag der Einrichtungen der Jugendsozialarbeitbringt Verantwortliche aus Kirche und Politik mit benachteiligtenJugendlichen zusammen."Eine/r von uns - Gemeinsam für ein buntes Land" ist in diesemJahr das Motto des Josefstags. Dabei stehen Jugendliche und ihrEngagement gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit imMittelpunkt, aber auch die Situation von Jugendlichen, die selbstRassismus ausgesetzt sind. "Wir nehmen hier jeden an, egal wo erherkommt. Jeder ist bei uns willkommen und gemeinsam suchen wir Wegein Ausbildung und Arbeit", erläutert Norbert Geier von der DuisburgerWerkkiste, einer Einrichtung der Jugendhilfe und Jugendberufshilfe imDuisburger Norden.Beim gemeinsamen Fahrradreparieren oder in der Holzwerkstatt kamendie Gäste mit den Jugendlichen ins Gespräch. Jugendbischof Ostergriff in seinen Worten das Motto des Josefstag auf: "Vielfaltbereichert, Buntheit ist schön, aber das ist nicht nur schnellgesagt, es ist auch eine Aufgabe: Bildung und Ausbildung helfen, dassjunge Menschen verstehen lernen: 'Ich kann was und ich kann auch wasbeitragen. Ich brauch mich nicht zu fürchten oder zu schämen'. Er hobdas Engagement der Jugendsozialarbeit für benachteiligte Jugendlichehervor. "Unsere Jugendhilfe, die Jugendberufshilfe, dieJugendsozialarbeit in der Kirche kümmern sich und wollen genau das:dass junge Menschen sich entfalten können, dass sie was lernen unddass sie die Erfahrung machen dürfen: 'Es geht jemand mit. Es kümmertsich jemand. Ich bin nicht allein', so Oster.Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link kennt die Situation in demDuisburger Stadtteil Bruckhausen genau. "Der Josefstag richtet denScheinwerfer auf die Arbeit hier. Wir müssen um jeden Jugendlichenkämpfen und schaffen das nur gemeinsam mit Staat, Kirche undGesellschaft", so Link.Der Josefstag steht mit seinem Motto in diesem Jahr für gleicheRechte auf Teilhabe und Partizipation von allen Menschen. VieleJugendliche in den Einrichtungen der Jugendsozialarbeit sind mitihren Fluchterfahrungen, aufgrund ihres Migrationshintergrunds oderaufgrund ihrer sozialen Herkunft Opfer gruppenbezogenerMenschenfeindlichkeit. Zugleich werden Jugendliche vonrechtspopulistischen Parteien und ihren Parolen adressiert."Vorurteile aufzulösen und rechtspopulistischen Aussagenentgegenzutreten ist wichtige Aufgabe der Jugendsozialarbeit. Umdieses Bewusstsein müssen wir uns Tag für Tag in den Einrichtungender katholischen Jugendsozialarbeit, aber auch außerhalb bemühen",erläutert Lisi Maier, Vorsitzende der BundesarbeitsgemeinschaftKatholische Jugendsozialarbeit für die Träger des Josefstags.Zusätzlich zur zentralen Veranstaltung in Duisburg gab es amWochenende und heutigen Montag bundesweit dezentrale Veranstaltungzum Aktionstag am 17. / 20. März 2017, anlässlich des Hochfests desheiligen Josef. Einrichtungen der katholischen Jugendsozialarbeit inDeutschland laden kirchliche Amtsträger, Politikerinnen und Politikersowie gesellschaftliche Verantwortungsträgerinnen undVerantwortungsträger ein. Dabei sind die Gäste gemeinsam mit denJugendlichen aktiv. Einen Überblick über die bundesweiten Aktionengibt es unter www.josefstag.de.Der heilige Josef ist Schutzpatron der Arbeiter und Jugendlichen.Der Josefstag ist eine Aktion des "arbeit für alle e.V.", einerInitiative des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), derArbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz(afj) und der Bundesarbeitsgemeinschaft KatholischeJugendsozialarbeit (BAG KJS) e. V. Gemeinsam mit der DuisburgerWerkkiste und weiteren Einrichtungen der Jugendsozialarbeit führteder Trägerkreis die zentrale Veranstaltung durch. Bilder derVeranstaltung gibt es auf www.bdkj.de/pressePressekontakt:Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), Theresa von Bischopink(BDKJ), Telefon: 0176 /17956099, presse@bdkj.deOriginal-Content von: Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), übermittelt durch news aktuell