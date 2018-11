Gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsbranche / Fair Wear Foundation und das Bündnis für nachhaltige Textilien geben strategische Kooperation bekannt (FOTO)

Berlin (ots) -Fair Wear Foundation (FWF) und das Bündnis für nachhaltigeTextilien unterzeichneten eine Vereinbarung über eine strategischeZusammenarbeit. Die Kooperationspartner wollen sich gemeinsam nochstärker für faire Arbeitsbedingungen und Löhne in denProduktionsländern der Bekleidungsindustrie einsetzen. Schwerpunkteder Kooperation sind die Förderung der Zahlung existenzsichernderLöhne sowie des Zugangs zu Abhilfe- und Beschwerdemechanismen.Dr. Jürgen Janssen, Leiter des Sekretariats des Bündnisses fürnachhaltige Textilien, betont die Relevanz der Kooperation: "DieZahlung existenzsichernder Löhne und der Zugang zu effektivenBeschwerdemechanismen gehören zu den größten Herausforderungen in derTextil- und Bekleidungsindustrie. Beide Themen hat das Textilbündnisin diesem Jahr priorisiert. Durch die Kooperation mit Fair WearFoundation können wir die Erfahrungen beider Initiativen nutzen undbei der Umsetzung konkreter Maßnahmen eine größere Hebelwirkungerzielen."Zur Förderung der Zahlung existenzsichernder Löhne sollen zunächstTrainings zur Anpassung von Einkaufspraktiken fürMitgliedsunternehmen stattfinden. Darüber hinaus werden in mehrerenProduktionsländern gemeinsame Schulungen für Lieferanten zurVerbesserung von Produktionsprozessen und der Preisgestaltungdurchgeführt. Das sind wichtige Bausteine dafür, dass höhere Löhnegezahlt werden können. Diese Maßnahmen sollen in die geplanteBündnisinitiative zu existenzsichernden Löhnen eingebettet werden.In Bezug auf Beschwerdemechanismen loten die Kooperationspartnerderzeit aus, inwiefern bestehende Systeme durch Bündnismitgliedergenutzt werden können und wo gemeinsam an Verbesserungen gearbeitetwerden muss. Darüber hinaus profitieren die Mitglieder beiderInitiativen vom Wissensaustausch und der Abstimmung vonUnterstützungsangeboten und Instrumenten."Die Arbeitsbedingungen für Menschen in der Textilindustrie zuverbessern ist ein ambitioniertes Ziel, das wir nicht alleinerreichen können. Indem wir uns mit dem Bündnis für nachhaltigeTextilien gemeinsam engagieren, können wir mit vereinten Kräften vielwirksamer Veränderungen durchsetzen," erklärt Alexander Kohnstamm,Geschäftsführer von Fair Wear Foundation.Das Bündnis für nachhaltige Textilien ist eineMulti-Akteurs-Partnerschaft aus Unternehmen, Verbänden,Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften undStandardorganisationen sowie der Bundesregierung. Die Akteure habensich 2014 zusammengeschlossen, um gemeinsam Verbesserungen entlangder gesamten Textil-Lieferkette durchzusetzen. Hierzu haben sieambitionierte soziale und ökologische Ziele vereinbart. Mit Hilfe vonindividuellen Maßnahmen der Mitglieder und gemeinsamenBündnisinitiativen in den Produktionsländern verfolgen die Akteurediese Ziele in der Praxis.Fair Wear Foundation (FWF) zeigt, dass es möglich ist, Kleidungauf faire Art und Weise herzustellen. Das bedeutet, dass sie sich fürdas Recht der Arbeiter*innen auf sicherere, menschenwürdige undangemessen bezahlte Arbeit einsetzt. Die Non-Profit-Organisationkooperiert mit Markenherstellern und unterstützt Arbeiter*innendabei, Probleme zu bewältigen, die andere für unlösbar halten. FWFdokumentiert die Fortschritte, die die Partnerunternehmen machen, undsorgt dafür, dass Wissen und Erfahrungen geteilt und damit dieWirkung gesteigert wird.Pressekontakt:Bündnis für nachhaltige Textilien+49 228 4460-3622presse@textilbuendnis.comwww.textilbuendnis.comFair Wear Foundation (Vera Köppen)+49 151 72303 441koeppen@fairwear.orgwww.fairwear.orgOriginal-Content von: Bündnis für nachhaltige Textilien, übermittelt durch news aktuell