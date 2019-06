Gemeinsam für die Zukunft der Mobilität - Bewerbungscountdown zum DRIVE-E-Programm 2019 läuft

Erlangen/Berlin/Bonn (ots) - Noch bis 30. Juni 2019 können sichStudierende für DRIVE-E, das Nachwuchsprogramm für Elektromobilitätdes Bundesministeriums für Bildung und Forschung und derFraunhoferGesellschaft, bewerben.10 erfolgreiche Jahre DRIVE-E - im Jubiläumsjahr ruft dasBundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gemeinsam mit derFraunhofer-Gesellschaft erneut Deutschlands junge Talente im BereichElektromobilität auf, sich an dem beliebten Nachwuchsförderprogrammzu beteiligen. Noch bis zum 30. Juni 2019 haben Studierende dieMöglichkeit, sich unter www.drive-e.org für eines oder beide Moduledes DRIVE-Programms zu bewerben: die DRIVE-E-Akademie und denDRIVE-E-Studienpreis.DRIVE-E-Akademie: Workshops, Exkursionen und NetworkingWährend der einwöchigen Sommerschule erhalten 50 von einer Juryausgewählte Studierende in Workshops und Vorträgen, beiFirmenexkursionen sowie bei Testfahrten einen vertieften Einblick inaktuelle Entwicklungen und Zukunftstrends der Elektromobilität. DieNachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler treffendabei auf Gleichgesinnte und ehemalige Teilnehmende und könnenKontakte zu Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Forschungknüpfen. Zudem lernen sie während der Woche alle Facetten derElektromobilität kennen, von der Batterieforschung bis hin zukomplexen Mobilitätskonzepten.Bewerben können sich Studierende aller deutschen Universitäten undHochschulen aus naturwissenschaftlichen, technischen oderwirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen, die ein ausgeprägtesInteresse am Thema Elektromobilität mitbringen. Die diesjährigeDRIVE-E-Akademie findet vom 16. bis 22. September 2019 amFraunhofer-Institut für Integrierte Systeme undBauelementetechnologie IISB in Erlangen statt. Als besondererProgrammpunkt zum Abschluss der Akademiewoche ist in Erlangen dieTeilnahme am Zieleinlauf der diesjährigen WAVE Trophy Germanygeplant, der größten E-Rallye der Welt.DRIVE-E-Studienpreis: Auszeichnung für herausragendewissenschaftliche ArbeitenFür den DRIVE-E-Studienpreis können Studierende und Absolventinnenund Absolventen ihre innovativen wissenschaftlichen Arbeiteneinreichen. Zugelassen sind abgeschlossene Studien-, Projekt- undBachelorarbeiten oder Diplom-, Magister- und Masterarbeiten. AlsGewinne winken attraktive Preisgelder in Höhe von bis zu 6.000 Euro.Die Verleihung der Auszeichnungen findet bei einer Festveranstaltungim Rahmen der DRIVE-E-Akademie statt.Die Preisträgerinnen und Preisträger sind außerdem eingeladen, ander Akademie teilzunehmen.Die Bewerbung für die beiden Module ist unabhängig voneinandernoch bis zum 30. Juni 2019, 12:00 Uhr MEZ, möglich. DasBewerbungsformular, weitere Informationen sowie Bildmaterial zurredaktionellen Verwendung gibt es online unter www.drive-e.org.Über das DRIVE-E-ProgrammDRIVEE wurde 2009 vom Bundesministerium für Bildung und Forschungund von der FraunhoferGesellschaft gemeinsam initiiert. Mit demDRIVE-E-Studienpreis zeichnen BMBF und Fraunhofer-Gesellschaftinnovative studentische Arbeiten zur Elektromobilität aus. Teilnehmenkonnten auch in diesem Jahr Absolventinnen und Absolventen sowieStudierende von deutschen Fachhochschulen, Universitäten und anderenHochschulen mit ihren wissenschaftlichen Arbeiten.Ansprechpartner für Studierende:Valentin WillaredtDRIVE-E-KontaktbüroLoeschHundLiepold Kommunikation GmbHTel.: 030/4000 652-22Fax: 030/4000 652-20E-Mail: drive-e@lhlk.deAnsprechpartnerin für die Presse:Julia KnifkaVDI Technologiezentrum GmbHIm Auftrag des Bundesministeriums fürBildung und ForschungTel.: 0211/62 14-652Fax: 0211/62 14-484E-Mail: knifka@vdi.deOriginal-Content von: DRIVE-E, übermittelt durch news aktuell