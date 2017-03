"Gemeinsam für Ausbildung": "Gemeinsam für Ausbildung": Startschuss für die "Woche der Ausbildung 2017" der Bundesagentur für Arbeit // BA-Presseinfo Nr. 07

Nürnberg (ots) - "Gemeinsam für Ausbildung" - unter diesem Mottostartet heute die diesjährige Woche der Ausbildung der Bundesagenturfür Arbeit (BA). Vom 27. bis 31. März werben Regionaldirektionen,Arbeitsagenturen und Jobcenter auf regionaler Ebene für die dualeBerufsausbildung und informieren über Karriere- und beruflicheBildungswege.Ausbildung ist der Grundpfeiler einer erfolgreichen Zukunft - fürBetriebe und Jugendliche gleichermaßen. Unternehmen sind heute mehrdenn je auf qualifiziertes Personal angewiesen. Dabei verlassen schonjetzt zahlreiche Betriebe eingefahrene Wege. Viele öffnen ihrenBetrieb für junge Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind, diein Teilzeit ihre Ausbildung absolvieren möchten oder die bereits über30 Jahre alt sind, aber noch keinen Berufsabschluss haben.Detlef Scheele, Vorstand Arbeitsmarkt der BA: "Den typischenAuszubildenden von einst gibt es in dieser Form so nicht mehr. DieAuszubildenden von heute sind viel unterschiedlicher, was Alter,Kultur und persönliche Lebensumstände angeht. In dieser Vielfaltsteckt eine große Chance - sowohl für Betriebe als auch für dieMenschen."Eine Ausbildung zu absolvieren, selbst wenn man über 30 Jahre altist, ist eine lohnenswerte Investition in die Zukunft. Im Sommer 2016waren knapp 160.000 Auszubildende zwischen 25 und 35 Jahren alt, über27.000 waren 35 Jahre und älter."Es ist gut, dass Menschen auch noch später im Leben eine zweiteoder dritte Chance auf einen Berufsabschluss ergreifen und in ihreZukunft investieren", so Scheele. " Letztlich profitieren beideSeiten davon: Die Betriebe gewinnen engagierte Fachkräfte und dieAuszubildenden schaffen ihre Grundlage für eine eigenständigeberufliche Existenz."Nähere Informationen zur Woche der Ausbildung finden Sie unter:https://www.arbeitsagentur.de/woche-der-ausbildung-2017Informationen zum Hörfunkservice der Bundesagentur für Arbeitfinden Sie im Internet unter www.ba-audio.de.Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitterwww.twitter.com/bundesagenturPressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2218Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur f?r Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell