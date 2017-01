Gemeinsam durch den Sommer: Zweiter Fahrer bei TUI Cars inklusive / Gültig im Reisezeitraum April bis Oktober 2017 in allen Ländern rund ums Mittelmeer

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Hannover (ots) - Doppelten Fahrspaß auf dem Roadtrip bietet TUICars für alle Anmietungen in der Sommersaison rund ums Mittelmeer. ImReisezeitraum 1. April bis 31. Oktober 2017 ist ein zweiter Fahrer imMietpreis inbegriffen. So können die Plätze auf der Fahrt ganzflexibel getauscht werden, um abwechselnd das Panorama genießen zukönnen. Weiterhin sind bei Mietwagen von TUI Cars inklusive: einumfassender Versicherungsschutz mit Vollkasko und KFZ-Diebstahlschutzohne Selbstbeteiligung sowie die Haftpflichtversicherung.Info: Ein Mietwagen, z.B. ein Toyota Aygo, kostet für eine Wocheim April auf Kreta ab 202 Euro mit TUI Cars Partner Hertz. Im Preisinklusive ist der zweiter Fahrer und ein umfassenderVersicherungsschutz.Buchung in allen Reisebüros mit dem TUI Zeichen und unterwww.tuicars.com.Diese Meldung sowie ein Foto finden Sie auch im Pressebereichunter www.tuigroup.com.Pressekontakt:Alexandra Wallendschus, Tel. +49(0)511 567-2119Original-Content von: TUI Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell