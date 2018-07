Gemeinsam digital: Karlsruher Projekt erhält Hochschulperle des Monats Juli

Essen/Berlin (ots) - Studierende der BachelorstudiengängeInternational Management und Wirtschaftsingenieurwesen der HochschuleKarlsruhe und die IHK Karlsruhe unterstützen regionale Unternehmenbei ihren Digitalisierungsstrategien. Dafür erhält das Projekt "GetDigital" die Hochschulperle des Monats Juli des Stifterverbandes.Ist mein Unternehmen für die Digitalisierung gewappnet? Wie kannich mein bisheriges Geschäftsmodell mit den neuen Marketing-,Kommunikations- und Vertriebskanälen kombinieren? Digital gutaufgestellt zu sein, ist für ein Unternehmen äußerst wichtig. Diemeisten der Kunden informieren sich online über Produkte,Eigenschaften und Preise - da ist es hilfreich, sich entsprechendberaten zu lassen. Und genau für solche Zwecke haben das G-Lab derHochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft und die IHK Karlsruhedas Projekt "Get Digital" ins Leben gerufen. Bei dem Projekt werdenregionale Unternehmen ausgewählt, die dann jeweils von einemStudierenden bei der Entwicklung ihrer Digitalisierungsstrategieunterstützt werden. Der Fokus liegt besonders auf dem Thema Marketingund dem Ausbau der digitalen Präsenz. Aber nicht nur die Unternehmenprofitieren: Auch für die Studierenden bietet sich die Möglichkeit,on-the-job praktische Erfahrungen zu sammeln. Der Stifterverbandverleiht dem Projekt "Get Digital" die Hochschulperle des MonatsJuli."Dieses Projekt ist ein schönes Beispiel für die Einbindung derArbeitswelt ins Studium. Hier werden Studierende auf einzigartige Artund Weise zu Experten der Digitalisierung in ihrem regionalenUmfeld", betont die Jury des Stifterverbandes.Das Projekt "Get Digital" des G-Labs der Hochschule Karlsruhe -Technik und Wirtschaft und der IHK Karlsruhe gibt es seit Anfang desJahres 2018. Bis jetzt konnten die Studierenden 16 Unternehmen in derRegion beim Ausbau ihrer digitalen Präsenz unterstützen. Im Oktobergeht das Projekt in die nächste Runde.Weitere Informationen unter: http://g-lab.one/get-digital/Was ist eine 'Hochschulperle'?Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die ineiner Hochschule realisiert werden. Weil sie klein sind, werden siejenseits der Hochschulmauern kaum registriert. Weil sie glänzen,können und sollten sie aber auch andere Hochschulen schmücken. JedenMonat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus denMonatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die "Hochschulperledes Jahres" gekürt.Mehr Info: www.hochschulperle.dePressekontakt:Pressekontakt Stifterverband:Nadine BühringT 0201 8401-159nadine.buehring@stifterverband.dePressekontakt "Get Digital":Carsten H. HahnT 0721 925-1964gruenderlabor@hs-karlsruhe.deOriginal-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell