Gemeinsam bis 2022 in der Spur: Eurosport und Sven Hannawald bauen Zusammenarbeit aus (FOTO)

München (ots) -- Sven Hannawald exklusiv für Eurosport bei den OlympischenWinterspielen Peking 2022 am Mikrofon- "Die Fans hören und spüren, dass wir mit hundert ProzentLeidenschaft dabei sind", so HannawaldSkisprung-Legende Sven Hannawald und Eurosport bauen ihreZusammenarbeit langfristig bis einschließlich den OlympischenWinterspielen Peking 2022 aus. Seit der Saison 2016/17 ist SvenHannawald im Eurosport-Team und zusammen mit Kommentator MatthiasBielek als Co-Kommentator am Mikrofon. Das beliebte Duo begleitet denkommenden Weltcup-Winter inklusive aller Highlights wie dieVierschanzentournee oder die Nordische Ski-WM.In seiner Funktion als Eurosport Experte ist der Olympiasieger vonSalt Lake City 2002 vor zwei Jahren zurück an die Skisprung-Schanzengekehrt und begeistert die Zuschauer seitdem mit seiner Fachanalyse,exklusiven Einblicken in die Skisprungwelt sowie mit seineremotionalen Kommentierung und sympathischen Art. "Es bereitet mireine Riesenfreude den Zuschauern meinen Sport näherzubringen.Skispringen war für mich schon immer Emotion pur. Wenn ich fürEurosport kommentiere, bin ich wieder mittendrin im Geschehen. DieFans hören und spüren, dass wir mit hundert Prozent Leidenschaftdabei sind und das zeichnet unsere Übertragungen aus", so SvenHannawald, der vor allem die Olympischen Winterspiele 2018 alsHighlight betrachtet."PyeongChang 2018 waren meine ersten Olympischen Winterspiele, dieich vor Ort aus einer anderen Perspektive erlebt habe, als TV-Experteund nicht als Athlet. Für mich war das ein großartiges Erlebnis miteinmaligen Momenten und einem besonderen Spirit. Durch technischeInnovationen wie den Eurosport Cube hatte ich die Chance, so tief wienie zuvor in die Analyse einzutauchen und Skispringen auf ganz andereArt und Weise zu erläutern. Ich freue mich, dass wir diesen Weg bisPeking 2022 fortsetzen und das Skispringen weiter ins Rampenlichtstellen", so Hannawald weiter.Der Eurosport Cube wurde bei den Olympischen Winterspielen 2018als eine der wichtigsten Neuerungen gesehen und im September mit demIBC Innovation Award ausgezeichnet. Als erstes Mixed Reality-Studionutzte der Eurosport Cube Augmented Reality und Virtual Reality, undgab Experten wie Sven Hannawald die Möglichkeit die technischenAspekte ihrer Sportart aus einer 360°-Perspektive anschaulich zuanalysieren, wie den Telemark.Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport, freut sich über dieweitere Zusammenarbeit: "Sven lebt das Skispringen. Er ist nicht nurals Athlet ein Überflieger und ein Botschafter seines Sports gewesen,sondern versteht es auch am Eurosport Mikrofon die Zuschauer fürSkispringen zu begeistern und ihnen die Details und Besonderheiten zuerläutern. An der Seite von Matthias Bielek fühlt er sich sichtlichwohl und das hört man. Unsere zuletzt ausgezeichneten Quotenbestätigen dies. Wir freuen uns sehr, über den langfristigen Ausbauder Partnerschaft bis Peking 2022 und werden bereits bei derVierschanzentournee weitere Content-Ideen für das lineare unddigitale Eurosport-Angebot umsetzen."Die Vierschanzentournee ist für Eurosport, aber natürlich auch fürSven Hannawald das nächste große Winterhighlight. "Der Sieg bei derVierschanzentournee ist vergleichbar mit einemChampions-League-Triumph im Fußball. Die letzte Tournee wird mirnatürlich in besonderer Erinnerung bleiben, als Kamil Stoch dasgleiche Kunststück wie mir 2002 gelang und er alle vier Springengewann. Für mich war es speziell, als Eurosport Experte hautnah dabeizu sein und es war für mich selbstverständlich Kamil direkt zugratulieren und ihm im exklusivsten Klub der Welt willkommen zuheißen", blickt Hannawald auf die Tournee 2017/18 zurück. Das großeSkisprunghighlight findet traditionell nach den Weihnachtsfeiertagenstatt und ist vom 29. Dezember 2018 bis 6. Januar 2019 wiederkomplett live bei Eurosport 1 zu sehen.Über EurosportEurosport ist die führende Sportplattform in Europa und bietetSporthighlights wie Tennis Grand Slams, die großenRadsport-Highlights, internationale Spitzenevents aus den olympischenSommer- und Wintersportarten sowie Motorsport der Extraklasse. AlsTeil von Discovery Communications bietet Eurosport so dasumfangreichste Live-Sporterlebnis durch überzeugende Inhalte,technische Innovationen und spannendes Storytelling. Eurosport istvon 2018-2024 das "Home of the Olympics" in Europa und hat denZuschauern bei PyeongChang 2018 über alle Plattformen, insbesondereüber die Eurosport Digital-Kanäle, ein umfassendes Olympia-Erlebnismit Rekordzahlen geboten. In Deutschland können Fußballfans seit derSaison 2017/2018 exklusive Live-Übertragungen der Bundesliga imEurosport Player auf dem neuen Sender Eurosport 2 HD Xtra sehen - dieTop-Spiele am Freitagabend, am Sonntagmittag und am Montagabend sowiedie Relegation und den Supercup. Insgesamt erreicht Eurosport mitseinen TV-Sendern - darunter in Deutschland Free-TV-Sender Eurosport1 und Pay-TV-Sender Eurosport 2 - 242 Mio. kumulierte Abonnenten in75 Märkten in Europa, Asien-Pazifik, Afrika und dem Nahen Osten.Eurosport.com hat sich mit durchschnittlich 42 Mio. Unique User proMonat als Sportportal Nr. 1 in Europa etabliert und bietet online undmobil gemeinsam mit der Eurosport App (verfügbar über iOs undAndroid) jederzeit und überall Zugang zu den EurosportBewegtbildinhalten. Eurosport Events ist spezialisiert auf dieOrganisation und Vermarktung von internationalenWeltklasse-Sportevents. Mehr Informationen untercorporate.eurosport.comÜber Sven HannawaldSven Hannawald ist heute TV-Experte bei Eurosport und seit 2016Mitinhaber der SVEN HANNAWALD & SVEN EHRICHT Unternehmensberatung mitSchwerpunkt betriebliche Gesundheit, Stress- und Burnoutprävention.In Vorträgen "4 gewinnt ! Erfolg in Balance", Talks und Seminaren(auf modernen Skisprungschanzen) gibt Deutschlands Sportler desJahres 2002 Erfolgsfaktoren aus dem Leistungssport und seinen eigenenpersönlichen Erfahrungen mit Burnout an Unternehmen weiter. Darüberschrieb er 2013 die vielbeachtete Biographie und gibt seitherzahlreiche Interviews zum Thema "Erfolg in Balance". Unterstütztwerden Sven Hannawald und Sven Ehricht dabei aktiv von denGesundheitspartnern Gezeiten Haus Gruppe und Stifte-HerstellerSTAEDTLER. Als Unternehmer ist Sven Hannawald an dem internationalenRedner-Netzwerk SPORT SPEAKER sowie dem chinesischenBeratungsunternehmen HANFEI GmbH beteiligt. Mit der Sven HannawaldStiftung hilft der 2-fache Familienvater von Burnout Betroffenen undfördert mit Spenden soziale Projekte. Sven Hannawald (44) ist mit derehemaligen Profifußballerin Melissa Hannawald (ehem. Thiem)verheiratet und wohnt bei München.Alle Infos auf www.sven-hannawald.com und www.sport-speaker.comPressekontakt:Eurosport PresseDominik MackeviciusDominik_Mackevicius@discovery.comTel: +49 89 20 60 99 216Original-Content von: EUROSPORT, übermittelt durch news aktuell