"Gemeinsam am Tisch des Herrn" - Rat der EKD unterstreicht Votum des Ökumenischen Arbeitskreises

Hannover (ots) - Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat aufseiner heutigen Sitzung in Hannover eine Stellungnahme zum Votum desÖkumenischen Arbeitskreises (ÖAK) verabschiedet. Darin würdigt er das Dokumentals eine theologisch konsequente Fortsetzung auf dem gemeinsamen Weg, den dieevangelische und die römisch-katholische Kirche zusammen mit anderenKonfessionen mit ihrer wechselseitigen Anerkennung der Taufe 2007 beschrittenhaben.Der ÖAK spricht sich für eine wechselseitige Einladung der Kirchen zur Feier desAbendmahls bzw. der Eucharistie unter Anerkennung der jeweiligen liturgischenFeier- und Leitungsgestalten aus. Der Ratsvorsitzende der EKD, LandesbischofHeinrich Bedford-Strohm, äußerte seine Dankbarkeit und seine Freude über dieweiterführende Perspektive, die sich mit diesem Studientext für eine theologischverantwortete Vertiefung der ökumenischen Gemeinschaft in den Gemeindenerschließt."Mit dem Votum des ÖAK liegt nun erstmals ein ökumenisches Dokument vor, das aufder Basis einer intensiven wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Zeugnisder Heiligen Schrift argumentiert und deutlich macht, dass die Vielfalt derunterschiedlichen Traditionen nicht Beliebigkeit, sondern Reichtum bedeutet. Ichwünsche dem Text die würdigende und eingehende Auseinandersetzung, die erverdient und die nötig ist, um sein verheißungsvolles Potenzial fruchtbar zumachen."Der Ökumenische Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen - nachseinen Gründungsvätern auch "Jaeger / Stählin-Kreis" genannt - beschäftigt sichseit 1946 auf wissenschaftlicher Ebene mit kontroverstheologischen Fragen, umdie ökumenischen Entwicklungen zu fördern. Das Studiendokument "Gemeinsam amTisch des Herrn" hatte der ÖAK am 11. September 2019 in Frankfurt/Mainvorgestellt. Das Dokument versteht sich als Diskussionsbeitrag für die weitereBeratung der Kirchen über das gemeinsame Abendmahl.Ergänzendes Material:Stellungnahme des Rates der EKD zum Votum des Ökumenischen Arbeitskreises"Gemeinsam am Tisch des Herrn": https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/200228_Stellungnahme_Rat_der_EKD_Gemeinsam_am_Tisch_des_Herrn.pdfGemeinsam am Tisch des Herrn - Ein Votum des Ökumenischen Arbeitskreisesevangelischer und katholischer Theologen: https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/200228_pm_24_Gemeinsam_am_Tisch_des_Herrn_Votum_ÖAK.pdfHannover, 28. Februar 2020