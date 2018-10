Gemeinsam Wachsen: Pinpoll gewinnt Ippen Digital als neuen Kunden - BILD

Linz (ots) - Das junge Linzer Start-up Pinpoll konnte denrenommierten Münchner IT-Dienstleister Ippen Digital als neuen Kundengewinnen, nun möchte man gemeinsam wachsen.Das zehnköpfige Team von Pinpoll wird zukünftig Software-Lösungenfür alle Portale der Zentralredaktion bereitstellen und Ippen Digitaldabei unterstützen, ihre Website-Besucher noch besser kennenzulernen.Neben simplen Engagement-Tools für die Online-Redaktionen stehenIppen Digital ab sofort auch komplexe Software-Lösungen zurWebsite-Analyse zur Verfügung."80,46 % der 7.513 befragten Personen denken nicht, dassDiesel-Fahrverbote die richtige Maßnahme für eine sauberere Luft seinkönnen" - nicht repräsentativ, aber dennoch spannend sind solcheEinblicke, die mit den Tools von Pinpoll in wenigen Minuten generiertwerden können.Thomas Kaspar, CPO von Ippen Digital:"Mit den Software-Lösungen von Pinpoll können wir in kürzesterZeit hochpräzise Zielgruppen-Profile generieren und zur Vermarktungund weiteren Loyalisierung aktivieren."Pinpoll wurde im Jahr 2015 gegründet und erobert seither deninternationalen Markt. Angeboten werden neben simplen Voting- undQuiz-Tools auch komplexe Analyse-Tools zum Monitoring vonWebsite-Besuchern, zur Vermarktung von Website-Daten und zum Gewinnenvon Neukunden. Zur Zielgruppe von Pinpoll zählt jederWebsite-Betreiber, vom kleinen Einzelunternehmen bis hin zum großenMedienhaus und internationalen Webshop, der mehr über seine Besuchererfahren möchte und dabei Wert auf erstklassigen Support sowie hohenDatenschutz nach EU-Vorschriften legt (Stichwort: DSGVO).Tobias Oberascher, CEO von Pinpoll:"Ippen Digital zählt mit seiner einzigartigen Zentralredaktion zuden größten Playern am Deutschen Publisher-Markt und ist somit einperfekter Match für unsere weitere Wachstumsstrategie. Wir freuen unssehr, Ippen Digital als neuen Kunden im Portfolio begrüßen zudürfen!"Ippen Digital ist Teil einer der erfolgreichstenRegionalzeitungsgruppen Deutschlands, der Mediengruppe Ippen. IppenDigital sitzt im Pressehaus an der Bayerstraße - mitten im HerzenMünchens. Auf den inzwischen mehr als 60 Portalen derZentralredaktion wurden im August 2018 über 120 Millionen Visitsverzeichnet - ein neuer Rekord. Zu den Portalen zählenOnline-Auftritte der Regionalzeitungen und Anzeigenblätter,Boulevardtitel und 24er-Titel wie tz.de, merkur.de, hna.de,kreiszeitung.de, wa.de, Rosenheim24, Heidelberg24, Echo24 u.a.Markus Knall, Chefredakteur der Zentralredaktion von IppenDigital:"Unsere Portale zählen zu den reichweitenstärkstenRegionalportalen im deutschsprachigen Raum. Mit Pinpoll haben wireinen Partner der mit unserer massiven Skalierungsstrategie Schritthalten kann und wir so robuste Engagement-Angebote für unsere Nutzermachen können."Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Tobias Oberascher, +436643339407, tobias.oberascher@pinpoll.cominfo@ippen-digital.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/31671/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Pinpoll GmbH, übermittelt durch news aktuell