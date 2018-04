Gemeinsam mit Partnern schafft HARTING Mehrwert für Kunden (FOTO)

Espelkamp / Hannover (ots) -Erfolgreiche sieben Monate für die Technologiegruppe im laufendenGeschäftsjahr / Digitalisierung wird vorangetrieben / MICA.networkexpandiert / Partnerschaft um (SPE) Single Pair Ethernet erhöhtKundennutzen / Han-Eco® B ergänzt Han® ProduktfamilieMit zahlreichen technologischen Highlights präsentiert sich dieHARTING Technologiegruppe auf der diesjährigen HANNOVER MESSE (23.bis 27. April 2018, Halle 11 / Stand C15). Der Auftritt von HARTINGsteht ganz im Zeichen von Partnerschaften und Zusammenarbeit. Dabeiorientiert sich die Technologiegruppe am Leitthema der weltgrößtenIndustrieschau: "Integrated Industry - Connect & Collaborate". AlsWegbereiter der Integrated Industry stellt HARTING innovativeProdukte und Lösungen vor - zusammen mit namhaftenPartnerunternehmen."Wir nutzen die Digitalisierung, um einen Mehrwert für den Kundenzu schaffen, und setzen dabei auf Partnership", sagt Philip Harting.Kein Wunder - lautet doch der HARTING Claim seit vielen Jahren:"People - Power - Partnership". Auf dem traditionellen Presseempfangam ersten Messetag hob der Vorstandsvorsitzende zugleich die großeBedeutung der Digitalisierung hervor:Digitalisierung wird vorangetriebenHARTING digitalisiert dort, wo es möglich und sinnvoll ist. DasUnternehmen konzentriert sich auf die Kernprozesse Entwickeln,Produzieren und Vertreiben - und denkt dabei vom Kunden her, derstärker in diese Prozesse integriert werden soll. So können auf derneuen HARTING Digital Business Platform Kunden über denHan®-Konfigurator zum Beispiel einen Han-Modular® vorkonfigurieren,eindesignen und bestellen. Die Produkte beruhen auf einemSystembaukasten, die wirtschaftlich bis hin zur Losgröße 1 produziertund noch am gleichen Tag ausgeliefert werden. "Dieser Prozess istsehr effizient und setzt einen durchgehenden Datenfluss voraus",sagte Philip Harting auf dem Presseempfang. Dabei komme auch demneuen Logistikzentrum eine wichtige Rolle zu. Das im Bau befindlicheEuropean Distribution Center (EDC) ist mit rund 40 Mio. Euro diegrößte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte. Doch es gibtauch Hürden, die die Digitalisierung blockieren. Philip Hartingverwies in diesem Zusammenhang auf länderspezifische Regelungen inEuropa, neue Cyber Security-Gesetze in China sowie aufkeimendenProtektionismus und Nationalismus im weltweiten Handel und kündigtean: "Solche Störgrößen veranlassen uns, noch enger mit unseren Kundenzusammenzuarbeiten".Erfolgreiche sieben Monate im Geschäftsjahr 2017/18Erfreut zeigte sich der Vorstandsvorsitzende über den bisherigenVerlauf des Geschäftsjahres 2017/18: "Die ersten sieben Monate warenerfolgreich, sodass wir momentan für das volle Geschäftsjahr miteinem hohen einstelligen Wachstum rechnen. Möglicherweise können wirnoch eine Schippe drauflegen. Die 700-Mio-Euro-Umsatzschwelleüberschreiten wir auf jeden Fall deutlich." Damit hob er die Prognoseaus der Jahrespressekonferenz Ende 2017 leicht an. Dort hatte erdamals ein Umsatzplus von fünf bis sechs Prozent prognostiziert. DasWachstum ist branchen-, markt- und produktübergreifend. Auch dieTochtergesellschaften HARTING Automotive und HARTING Systemsverzeichnen eine positive Geschäftsentwicklung.HARTING M12 Magnetics ausgezeichnetDie Innovationen der Technologiegruppe werden honoriert. So habendie Leser des Fachmediums "Elektronik" vor kurzem die "Produkte desJahres 2018" gewählt. HARTING belegte mit dem M12 Magnetics in derKategorie Elektromechanik den zweiten Platz. Mit der Leserwahlzeichnet das Medium jährlich neue und zukunftsweisende Lösungen aus.Enge Zusammenarbeit mit Partnern: Connect & CollaborateAuf ihrem Messestand präsentiert die Technologiegruppe zahlreicheLösungen, die zusammen mit Partnerfirmen entwickelt wurden. Die dreiUnternehmen HARTING Automotive, innogy und Infotecs bringen ihreKompetenzen in ein Ökosystem für Elektromobilität ein: HARTINGAutomotive demonstriert am Rinspeed Konzeptfahrzeug "Snap" seineSchnelllade-Infrastruktur, innogy liefert die Ladesäule und Infotecsverschlüsselt die Ladesäulen-Kommunikation. Zwei Autos könnenparallel mit 22-kW-Wechselstrom sicher und komfortabel laden.Abgerechnet wird nur, was verbraucht wird, denn die Ladesäulefunktioniert eichrechtskonform. Über das IT-Backend von innogy istsie intelligent vernetzt.Mit einer Software-Lösung des Cyber Security- und ThreatIntelligence-Anbieters Infotecs wird der komplette Daten-Traffic derE-Ladeinfrastrukturen abgesichert. Das umfasst auch die gesamteKommunikation zwischen Ladesäule und Backend-System sowie denDatenaustausch. Für die individuelle Verbrauchsabrechnung werden mitdem Edge Computing System MICA® von HARTING die Daten der Ladesäuleausgelesen."Im Bereich der Elektromobilität sehen wir für HARTING großeEntwicklungs- und Wachstumschancen", verdeutlicht Philip Harting."Auf Basis unseres über Jahrzehnte gewachsenen Know-hows in derÜbertragung von Daten, Signalen und Leistung sind wir heute alsTier-1-Supplier für den Volkswagen-Konzern und BMW Partner undLieferant für zahlreiche Hybrid- und Elektromobilitätskonzepte derGegenwart und nahen Zukunft."IGUS und HARTING: Partnerschaft zu Co-Engineering erweitertConnect & Collaborate bedeutet für HARTING auch, gemeinsameEntwicklungen mit der Kombination unterschiedlicher Kernkompetenzenvoranzutreiben. IGUS, führender Hersteller von Energieketten- undangepassten Verkabelungssystemen, und HARTING, Marktführer im Bereichder Industriesteckverbinder, haben genau diese Kompetenzbereiche hinzu einer neuen Lösung kombiniert.Während beide Unternehmen in der Vergangenheit beiStandardlösungen kooperierten, wurde die Partnerschaft nun zu einemgemeinsamen Co-Engineering erweitert: Im Umfeld steigenderModularität, die von IGUS und HARTING in mehreren Bereichen starkvorangetrieben wird, entstand bei IGUS die Idee, ein Steckergehäusezu entwickeln, das sich nahezu jeder Geometrie der Energieketteanpasst. Aufgrund des erheblichen Kundeninteresses kamen HARTING undIGUS schnell überein, diese Idee zu verfeinern und zur Marktreife zuentwickeln. Auf der HANNOVER MESSE zeigen beide Unternehmen dieseneue Lösung erstmals gemeinsam.MICA.network gewinnt weitere PartnerHARTING kooperiert seit 2016 im Rahmen der NutzerorganisationMICA.network mit System-Integratoren und IT-Spezialisten, um Kundenden Zugang zu datenbasierten Effizienzsteigerungen ihrerMaschinenparks zu ermöglichen. In diesem Jahr stellt das Netzwerk mitinzwischen 27 Partnerunternehmen rund um das Edge Computing SystemMICA® Lösungen im Bereich der Zusammenführung von Maschinendaten undERP-Anwendungen in den Vordergrund. Auf dem Partnerstand wirddeutlich, wie vertrauensvolle Kooperation in der Praxis aussehenkann. Insbesondere die "letzte Meile", also der Zugriff aufProzessdaten aus dem Shopfloor, ist für Industrie 4.0 Konzepteoftmals die größte Hürde. "Hier können die Netzwerkpartner durchKooperationen ihre Kompetenzen einbringen. Vor allem smarte Lösungensind gefragt", erläutert Stefan Olding, Geschäftsführer der deutschenHARTING Vertriebsgesellschaft.PushPull: Click and ReadyDass smarte Lösungen auch analog sein können, stellt HARTING aufder HANNOVER MESSE deutlich unter Beweis. Das Portfolio der DeviceConnectivity wurde um weitere Steckverbinder ergänzt, die sich ohneWerkzeug durch einfaches Aufstecken verriegeln lassen und auch ebensoleicht wieder zu entriegeln sind.Mit Fokus auf den Marktbereich Automatisierung bietet dieTechnologiegruppe den PushPull V4 Industrial an. Er ist die schnelleund sichere Schnittstelle für alle Lebensadern Data, Signal und Powerim Bereich Industrial Devices. Für besonders harte Anforderungen imBereich Robotik, vor allem aber in Bahnanwendungen, setzt HARTING aufden M12 PushPull. Neben dem M12 Steckverbinder gibt es passend dazuschon Buchsen für Kabel, Gehäusedurchführungen undLeiterplattenanschlüsse. PushPull Lösungen sind einfach zu bedienen,rasch verbunden und gegen alle äußeren Einflüsse gewappnet - Clickand Ready!Technologiepartnerschaft um (SPE) Single Pair Ethernet erhöhtKundennutzenHARTING zeigt auf der HANNOVER MESSE Produkte und Technologien fürdie Ethernet-Kommunikation von heute und morgen. Einer der sechsTrends der Entwicklung der Integrated Industry ist dieMiniaturisierung. In allen Bereichen von Industrie undAutomatisierung werden Komponenten und ganze Maschinen kleiner. Weildas Ende der Miniaturisierung noch nicht erreicht ist, treibt HARTINGdie Entwicklung von T1/SPE dynamisch voran. Allein über nur einverdrilltes Adernpaar können Datenraten, Spannungsversorgung undgleichzeitige Platz- und Gewichtseinsparungen vollzogen werden, mitdenen Nutzer Ethernet-Anwendungen in Zukunft völlig neu zu denkenvermögen. Für HARTING ist SPE ein Technologiethema und Start fürviele Neuproduktentwicklungen. Im Sinne von "Connect & Collaborate"sucht HARTING als Lösungsanbieter in der SPE Übertragung dazu denSchulterschluss mit verlässlichen Technologiepartnern wie LEONI undder Hochschule Reutlingen. Single Twisted Pair Ethernet - einweiteres HARTING Highlight auf der HANNOVER MESSE 2018.Han® Produktfamilie wächst weiter: Han-Eco® BEinen weiteren Meilenstein setzt HARTING beim Han-Eco®: DieSteckverbinder-Reihe mit den Gehäusen aus Hochleistungskunststoff istjetzt vollständig mit dem Industriestandard Han® B kompatibel. In dieentsprechenden Kunststoff-Gehäuse passen nun alle Kontakteinsätze undModule, die auch im Standard-Metallgehäuse Platz finden. Kunststoff-und Metall-Versionen sind jeweils steckkompatibel.Neu ist die Möglichkeit, vorkonfektionierte Einsätze aus demInneren eines Schaltschranks - rückwärtig - in ein Anbaugehäuse ander Schaltschrankwand einzurasten. Bislang mussten die Kabel aus demSchaltschrank durch den Montageausschnitt nach außen geführt werden.Dann wurde am Schaltschrank konfektioniert, um die Einsätze dann vonaußen in das Anbaugehäuse einzurasten. Dazu mussten Elektrofachkräftevor Ort sein. Die Option der rückwärtigen Montage ermöglicht nunmehrdie separate Konfektionierung von Anschlüssen und Schaltschrank.Dem Kunden Aufwände zu reduzieren, Zeit zu sparen und Mehrwerte zuschaffen, ist expliziter Geschäftszweck der HARTING CustomizedSolutions (HCS). "Auf Basis des HARTINGSteckverbinder-Produktportfolios bieten wir kundenspezifischeLösungen, veredeln gewissermaßen die Komponente und machen darauseine einbaufähige Systemlösung", verdeutlicht der neueHCS-Geschäftsführer Christian Schumacher, der auf der Messe denKunden vorgestellt wurde, die Strategie.Weitere Informationen finden Sie hier: http://ots.de/BlCMWJÜber HARTING:Die HARTING Technologiegruppe ist ein weltweit führender Anbietervon industrieller Verbindungstechnik für die drei Lebensadern Data,Signal und Power mit 13 Produktionsstätten und Niederlassungen in 44Ländern. Darüber hinaus stellt das Unternehmen auch Kassenzonen fürden Einzelhandel, elektromagnetische Aktuatoren für den automotivenund industriellen Serieneinsatz, Ladetechnik und -kabel fürElektrofahrzeuge sowie Hard- und Software für Kunden und Anwendungenu. a. in der Automatisierungstechnik, Robotik und im BereichTransportation her. Rund 4.600 Mitarbeitende erwirtschafteten 2016/17einen Umsatz von 672 Mio. Euro.Pressekontakt:HARTING Stiftung & Co. KGDetlef SieverdingbeckZentralbereichsleiter Publizistik und KommunikationMarienwerderstr. 332339 EspelkampTel.: 05772 47-244Fax: 05772 47-400Detlef.Sieverdingbeck@HARTING.comWeitere Informationen: www.HARTING.comOriginal-Content von: HARTING Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuell