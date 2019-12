Gemeinsam Handeln für den Gewässerschutz (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - PlasticsEurope Deutschland mitGewässerschutzinitiative auf der bootEgal ob Sportzubehör, Mega-Yachten oder Tauchausrüstung, wer sich fürWassersport interessiert, für den ist die boot Messe vom 18. bis 26. Januar 2020ein absolutes Muss. Und auch wenn Spannung, Sport und Spaß im Mittelpunkt dermaritimen Ausstellung stehen, so gewinnt das Thema Meeresschutz in Düsseldorfmehr und mehr an Bedeutung. An verschiedenen Orten auf der boot 2020 werdenBesucher für das wichtige Anliegen des Schutzes aquatischer Ökosystemesensibilisiert, um diese auch für künftige Generationen zu erhalten. In Halle 14beteiligt sich daran die Initiative "Gemeinsam für mehr Gewässerschutz".Bereits seit einigen Jahren setzt sich das Bündnis dafür ein, das Bewusstseinfür den Meeresschutz zu stärken und Kunststoffabfälle in der Umwelt zuminimieren. Für echte Fortschritte braucht es dabei gemeinsame Maßnahmen,dementsprechend breit aufgestellt ist die Initiative: Hier engagieren sich MesseDüsseldorf, boot- und K-Messe, Team Kunststoff, Deutscher Kanu-Verband,Deutscher Ruderverband, Deutscher Segler-Verband und der Verband DeutscherSporttaucher. Mit Information und Aufklärung wollen die Beteiligten einumweltgerechtes Verhalten fördern und Aktivitäten für den Meeresschutz anstoßen,so auch auf der Messe boot. "Meeresmüll ist ein globales Problem: maritimeAktivitäten wie Fischerei und Schifffahrt sind ebenso schuld daran wieTourismus- und Freizeitaktivitäten an Land", erklärt Dr. Rüdiger Baunemann,Hauptgeschäftsführer PlasticsEurope Deutschland. "Da Kunststoffabfälle häufigsichtbarstes Zeichen dieser Umweltverschmutzung sind, fördern wir als Teil derWertschöpfungskette auch Initiativen und Lösungen gegen Marine Litter. Dabeimacht es viel Sinn, dies gemeinsam mit einer breiten Allianz ausWassersportverbänden, Industrie und Messe zu tun."Kunststofferzeuger gegen Müll im MeerStudien zufolge gelangen weltweit etwa 80 Prozent der Abfälle vom Land überFlüsse ins Meer. Einer der Gründe dafür: eine fehlende Infrastruktur für dieAbfallerfassung und Verwertung. Weltweit haben Milliarden Menschen keinen Zugangzu kontrollierter Müllentsorgung. Daher sind weltumspannende Anstrengungen fürein besseres Abfallmanagement nötig, an denen sich die Kunststofferzeugerbeteiligen. So haben Kunststoffverbände weltweit im März 2011 mit einer globalenDeklaration Lösungen gegen Meeresmüll ins Rollen gebracht. 75 Organisationen aus40 Ländern haben die Deklaration bereits unterzeichnet und fördern rund 355Projekte, darunter effektives Abfallmanagement bei der Sammlung und Sortierungbis hin zur effizienten Verwertung sowie die Aufklärung der Menschen vor Ort.Seit 2013 engagieren sich zudem weltweit führende kunststofferzeugendeUnternehmen und ihre Organisationen im "World Plastics Council" für Maßnahmenzur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und zur Bekämpfung von Meeresmüll. ÄhnlicheZiele verfolgen zahlreiche weitere Initiativen unter Beteiligung derKunststoffbranche, mit denen die Branche versucht, ihrer Verantwortung gerechtzu werden. So haben rund 30 bedeutende globale Unternehmen aus den BereichenChemie, Kunststoffe, Konsumgüter und Entsorgung Anfang 2019 die "Allianz gegenPlastikmüll in der Umwelt" geschmiedet. Das Firmennetz will das unkontrollierteEntsorgen von Kunststoffen stoppen und 1,5 Milliarden Dollar bis 2024investieren, hauptsächlich in Regionen mit größerem Nachholbedarf beimAbfallmanagement in Afrika und Südost-Asien.Pressekontakt:PlasticsEurope Deutschland e. V.Sven WeiheTelefon: +49 (0) 69 2556-1307sven.weihe@plasticseurope.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/57333/4475071OTS: PlasticsEurope Deutschland e.V.Original-Content von: PlasticsEurope Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell