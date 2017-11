Lauf/Pegnitz (ots) -Jubiläum eines langfristigen Engagements für den guten Zweck:Anlässlich des RTL-Spendenmarathons 2017 blicken THOMAS SABO und "RTL- Wir helfen Kindern" auf ihre 10-jährige Partnerschaft zurück. FürFirmengründer Thomas Sabo und seine Frau Luz Enith ist dieUnterstützung von Kinderhilfsprojekten sowohl über die eigene THOMASSABO Stiftung also auch gemeinsam mit starken Partnern wie "RTL - Wirhelfen Kindern", ein wichtiges Anliegen."Ich freue mich gemeinsam mit allen Mitarbeiter undProjektpartnern sehr, dass wir durch unseren Beitrag in den letztenzehn Jahren Kinder weltweit mit einer Spendensumme in Höhe vonmittlerweile 3.500.000 Euro unterstützen konnten. Dennoch bleibt nochviel zu tun", so Thomas Sabo."Wir bedanken uns an dieser Stelle sehr für die langfristige undwirkungsvolle Zusammenarbeit mit THOMAS SABO, insbesondere für dieUnterstützung des RTL-Kinderhauses und des Projektes Muschelkinder inNürnberg, aber auch aller weiteren Projekte. Ohne das gemeinsameEngagement unserer Zuschauer und starker Partner wie THOMAS SABO wäre'RTL - Wir helfen Kindern' nicht möglich. Die Familie Sabo ist fürmich ein echtes Vorbild für alle Unternehmer in Deutschland", sagtWolfram Kons, Vorstandsvorsitzender der "Stiftung RTL - Wir helfenKindern e.V." und Moderator des RTL-Spendenmarathons.Auch in diesem Jahr - zum elften Mal in Folge - wird dasinternationale Schmuck- und Uhrenunternehmen gemeinsam mit "RTL - Wirhelfen Kindern" Not leidende Kinder unterstützen. THOMAS SABOengagiert sich für das Projekt "Health Revolution", das die Chancenauf medizinische Versorgung der in ärmsten Verhältnissen lebendenKinder des südafrikanischen Townships Masakhane nahe Kapstadtverbessern soll. Das Ehepaar Sabo wurde auf das Projekt unter derPatenschaft von Alec Völkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss"durch den RTL-Spendenmarathon aufmerksam und hat sofort seineUnterstützung zugesagt. Die "Health Revolution" ist eine Initiativedes "Grootbos Foundation Fördervereins e.V.", die im Township rund16.000 Menschen über ein Bildungs- und Beratungskonzept medizinischesGrundwissen in Kursen und über mobile Kommunikationswege zugänglichmachen soll. Damit soll erreicht werden, dass die Krankheiten vonKindern in Zukunft besser diagnostiziert werden und ihnenmedizinische Versorgung ermöglicht wird. Das Projekt ist Teil einerReihe von Hilfsmaßnahmen für die Kinder des Townships und soll auchin anderen Townships etabliert werden. Darüber hinaus begleitetTHOMAS SABO als langfristiger Partner noch ein weiteres Projekt von"RTL - Wir helfen Kindern": den Neubau der Muschelkinder-Schule undder heilpädagogischen Tagesstätte zur Förderung von autistischenKindern in Nürnberg.Mit Liebe zum Detail entwarf THOMAS SABO Creative Director SusanneKölbli das elfte limitierte Charity-Armband. Gefertigt aus Kugelnmit Naturachat, Süßwasserzuchtperlen und Hämatit und geziert voneinem verspielten Tricolor-Charm in Form von Sonne, Mond und Sternaus 925er Sterlingsilber mit 18-Karat-Roségold- und18-Karat-Gelbgold-Vergoldung sowie funkelnden Zirkonia-Steinen,symbolisiert das Armband Hoffnung auf eine positive Zukunft.Das auf 4.100 Stück limitierte Schmuckstück ist zumRTL-Spendenmarathon am 23. und 24. November 2017 in Deutschland undÖsterreich sowie im Online-Shop auf www.thomassabo.com für 49,- Euroerhältlich. Der Erlös fließt zu 100 Prozent in das Hilfsprojekt"Health Revolution" sowie das Projekt Muschelkinder.Bildmaterial steht hier zum Download zur Verfügung:http://ots.de/X89p5Mehr über "RTL - Wir helfen Kindern" erfahren:www.rtlwirhelfenkindern.deÜber die THOMAS SABO StiftungDie THOMAS SABO Stiftung wurde mit Anerkennungsurkunde derRegierung von Mittelfranken am 16.12.2013 als rechtsfähige Stiftunganerkannt. Sie unterstützt gemeinnützige Zwecke wie die Kinder- undJugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung, Schüler- undStudentenhilfe, Entwicklungszusammenarbeit, das öffentlicheGesundheitswesen und die Gesundheitspflege. Die Stiftung istberechtigt, für satzungsgemäße Spenden Zuwendungsbestätigungen zuerstellen. Bankverbindung: Commerzbank AG, IBAN: DE57 7604 0061 05409222 00, BIC: COBADEFFXXX"RTL - Wir helfen Kindern": Mehr als 151 Millionen Euro seit 1996Seit 1996 engagiert sich RTL für Not leidende Kinder inDeutschland und der ganzen Welt. In zahlreichen Aktionen wird dasganze Jahr gesammelt. Sämtliche Kosten für Personal, Produktion undVerwaltung, die rund um die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V."entstehen, trägt im Wesentlichen die Mediengruppe RTL Deutschland.Auch die erwirtschafteten Zinsen, dienen zur Deckung der bei derStiftung anfallenden Verwaltungskosten. So kann die "Stiftung RTL -Wir helfen Kindern e.V." garantieren, dass jeder Cent derSpendengelder ohne Abzug bei den Kinderhilfsprojekten ankommt. Dafürstehen "RTL - Wir helfen Kindern" und der RTL-Spendenmarathon seit1996. Jedes Jahr wird die Stiftung durch das Deutsche Zentralinstitutfür Soziale Fragen (DZI) geprüft und erhält Jahr für Jahr dasbegehrte DZI-Spendensiegel. In den vergangenen Jahren konnten so mehrals 151 Millionen Euro gesammelt werden. "RTL - Wir helfen Kindern"förderte damit hunderte Kinderhilfsprojekte. Zehntausenden Kindern inDeutschland und aller Welt konnte so nachhaltig geholfen werden.Pressekontakt:THOMAS SABO GmbH & Co. 