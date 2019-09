Neckarsulm (ots) -Vom 30. September bis 19. Oktober bietet Lidl seinen Kunden erneutdie Möglichkeit, Lebensmittel deutschlandweit an die Tafel zuspenden. Bei der "Kauf-1-mehr"-Aktion können Kunden in den Filialenzwischen neun verschiedenen Spendenkarten wählen, auf denen jeweilsein Produkt zwischen 39 Cent und 2,79 Euro digital hinterlegt ist.Zur Auswahl stehen Röstkaffee, Spaghetti, haltbare Vollmilch,Parboiled Reis, Junge Erbsen mit Möhrchen, Cornflakes,Brownies-Backmischung, flüssiges Vollwaschmittel und Zahncreme -Produkte, die bei den Ausgabestationen der regionalen Tafeln dringendbenötigt werden. Die Spendenkarten werden beim Kassiervorgangregistriert und nach Ende der Aktion stellt Lidl alle für die Spendeausgewählten Artikel in den Lidl-Logistikzentren für die Abholungdurch die regionalen Tafeln effizient und gebündelt bereit."Lidl ist einer der ersten, der die digitale Sachspendedeutschlandweit umsetzt. Durch das Scannen der Spendenkarten müssenwir die Produkte nicht haptisch in der Filiale sammeln und von dortzurück ins Lager transportieren, sondern die Mitarbeiter in denLogistikzentren stellen die gespendeten Produkte gesammelt für dieTafel zusammen", sagt Anita Wälz, GeschäftsführerinUnternehmenskommunikation und Nachhaltigkeit von Lidl Deutschland.Die "Kauf-1-mehr"-Aktion ist eine von vielen Maßnahmen, mit derLidl und Lidl-Kunden auf Hilfe angewiesene Personen und die Arbeitder Tafel unterstützen. "Wir arbeiten schon sehr lange vertrauensvollmit der Tafel zusammen. Mit der 'Kauf-1-mehr'-Aktion möchten wirzusammen mit unseren Kunden anregen, gemeinsam Gutes zu tun undProdukte zu spenden, die die Tafeln aufgrund der längeren Haltbarkeitseltener bei der täglichen Warenabholung erhalten", betont Wälz.Erfolgreiche Zusammenarbeit seit elf JahrenSeit mittlerweile elf Jahren unterstützt Lidl die Tafeldeutschlandweit mit Lebensmittel- und Pfandspenden. Die regionalenTafeln holen meist täglich Lebensmittel an den Lidl-Filialen ab.Kunden haben an etwa 6.100 Pfandautomaten in rund 3.200 Filialen dieMöglichkeit, bei der Rückgabe von Leergut über einen Spendenknopfeinen Teil- oder den gesamten Pfandbetrag für die Tafeln zu spenden.So sind bisher 17 Millionen Euro für die Tafel zusammengekommen, diedamit verschiedene Projekte wie Kochkurse oder Kulturprogramme fürMenschen aller Altersgruppen finanziert. Darüber hinaus hat Lidl imvergangenen Jahr eine Million Euro für den neu gegründetenTafel-"Zukunftsfonds" bereitgestellt, mit dem die Lebensmittelrettungdigitalisiert und dadurch optimiert wird."Dank der Unterstützung von Lidl und seinen Kunden konnten wir inden vergangenen elf Jahren zahlreiche Projekte verwirklichen, vondenen viele bedürftige Menschen profitiert haben. Wir freuen unssehr, diese Zusammenarbeit fortzuführen und hoffen, dass sich dieLidl-Kunden auch bei der erneuten 'Kauf-1-mehr-Aktion' zahlreichbeteiligen", sagt Jochen Brühl, Vorsitzender des Tafel Deutschlande.V.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 32 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell