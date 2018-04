Gemeinsam Gas geben / Niederländischer Marktführer OrangeGas wird Mitglied im CNG-Club

München (ots) - Um den umweltschonenden CNG-Antrieb in Deutschlandvoran zu bringen, engagiert sich OrangeGas seit April 2018 alsFirmenmitglied beim gemeinnützigen CNG-Club e. V. OrangeGas ist mit75 CNG-Tankstellen in den Niederlanden Marktführer und betreibt inDeutschland inzwischen 14 CNG-Tankstellen. OrangeGas drängt damit inDeutschland bereits wenige Monate nach dem Marktstart in dieSpitzengruppe der Betreiber von Tankstellen mit umweltschonendenKraftstoffen."Wir wollen die CNG-Mobilität in Deutschland nach vorne bringen.Uns liegt viel dran mit positiver Energie den CNG-Markt weiter zuentwickeln, Tankstellen vor der Schließung zu bewahren und neueStationen aufzubauen", beschreibt Wijtze Bakker, Direktor Deutschlandbei OrangeGas, die Strategie. Dazu gehöre für die deutsche TochterOrangeGas Germany GmbH auch der Schulterschluss mitVerbraucherverbänden. "Im CNG-Club haben wir einen sehr aktivenPartner gefunden, der sich sowohl bundesweit als auch regional füreine stärkere Verbreitung des klima- und umweltfreundlichenCNG-Antriebs einsetzt", so der Deutschland-Chef von OrangeGas. Erdenke, dass die CNG-Mobilität einen deutlichen Marktanteil erringenkönne. Hierfür sei jedoch die Zusammenarbeit zwischen Herstellern,Tankstellenbetreibern und Verbrauchern erforderlich. "Mit derMitgliedschaft im CNG-Club wollen wir auch ein Zeichen setzen, dasswir die Belange der Autofahrer und Kunden in Deutschland im Blickhaben", so Bakker. OrangeGas werde dem Markt neue Impulse durch denNeubau, die Übernahme und auch den partnerschaftlichen Betrieb vonCNG-Tankstellen geben."In den Niederlanden betreibt OrangeGas ausschließlich Tankstellenan denen das dort 'Grüngas' genannte Biomethan getankt wird", betontder Präsident des CNG-Clubs Miklos Graf Dezasse. "OrangeGas haterkannt, dass CNG-Mobilität einer der wirtschaftlichsten undschnellsten Wege in die nachhaltige Mobilität ist. Wir freuen uns,dass ein solch fortschrittlicher Marktteilnehmer einerseits Schwungin die deutsche Tankstellenlandschaft bringt und andererseits dieArbeit des CNG-Club e.V. unterstützt." Schatzmeisterin Birgit MariaWöber betont, dass auch ein Verbraucherverein wie der CNG-Club fürdie wirkungsvolle Arbeit die Unterstützung von wichtigenMarktbereitern benötigt. "Mit OrangeGas bekommen wir einFirmenmitglied, das die CNG-Mobilität auch durch Investition in dieTankstellen-Infrastruktur sehr aktiv voran bringt." Sie sehe dieMitgliedschaft durchaus als Anerkennung dafür, dass der CNG-Clubbereits im ersten Jahr des Bestehens wichtige Impulse gesetzt habe -als Interessenvertretung für alle, die sauber und regenerativ miteinem bewährten und dennoch zukunftsweisenden Antriebskonzeptunterwegs sein wollen. "Dass der Volkswagen-Konzern im Frühjahr 2017eine große CNG-Kampagne gestartet hat statt von Erdgas-Autos zusprechen, sehen wir als einen Erfolg unserer Arbeit", führt sie alsBeispiel an. Auch bei vielen Stadtwerken setze sich mittlerweile dieErkenntnis durch, dass nur über die Positionierung "CNG" derumweltschonende Kraftstoff Methan erfolgreich am Markt platziertwerden kann. Zugleich hätte der CNG-Club auch einigen örtlichenBürgerinitiativen den nötigen Rückenwind gegeben, um erfolgreichTankstellenschließungen zu verhindern. "Hier befindet sich auch eineSäule von OrangeGas - während andere Tankstellen schließen oderbislang nur über den Neubau reden, sichert OrangeGas aktiv dievorhandene Tankstellendichte und baut besonders an strategischwichtigen Standorten neu", so Wöber. Nach Auskunft von Bakker sollder Betrieb wenn sinnvoll in Kooperation mit anderen Partnern wiekommunalen Stadtwerken erfolgen. "Wir erhoffen uns vom CNG-Club auchHinweise, wo in Deutschland die CNG-Fahrer besonderen Handlungsbedarfsehen."Vorbild "Grüngas""Mit dem wirkungsvollen Marketing für Grüngas zeigt OrangeGasauch, dass mit einer aktiven Marktbearbeitung der Ausbau derCNG-Mobilität möglich ist und CNG-Tankstellen wirtschaftlichbetrieben werden können", hebt Wöber hervor. Sie appelliert besondersan die deutschen Stadtwerke, endlich das CNG-Marketing wieder zuaktivieren, mit pfiffigen Maßnahmen Impulse zu geben und mit einerzielgerichteten Kommunikation den umwelt- und klimaschonendenKraftstoff nachhaltig am Markt zu platzieren. Die Modellvielfalt undauch die wirtschaftliche Attraktivität spreche dafür, dassCNG-Fahrzeuge weiter die alternative Antriebsart mit den höchstenWachstumsraten bleibe. "Die Menschen suchen nach alltagstauglichenAlternativen zu Benzin und Diesel - CNG ist für viele die besteLösung", betont Wöber.www.cng-club.dewww.orangegas.comPressekontakt:CNG-Club e. V.,Belgradstraße 55,80796 München,www.cng-club.deMedienkontakt:Klaus Reindl,Tel: +49 174 750 9000,K.reindl@cng-club.deBirgit Maria Wöber,Tel: 089-41 61 53 28,presse@cng-club.deOriginal-Content von: CNG-Club e. V., übermittelt durch news aktuell