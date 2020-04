Gemeinnützige Organisationen fordern Staatshilfen in Corona-Krise

BERLIN (dpa-AFX) - Ein breites Bündnis aus gemeinnützigen Organisationen fordert einem Bericht der "Welt am Sonntag" zufolge von der Bundesregierung Soforthilfen in der Corona-Krise.



"Freiwilliges Engagement ist systemrelevant und braucht unbedingt Unterstützung, um dauerhafte und strukturelle Brüche zu vermeiden", heiße es in einem offenen Brief, der am Montag veröffentlicht werden solle, berichtet die Zeitung. Nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die über 600 000 gemeinnützigen Organisationen in Deutschland müssten grundsätzlich Zugang zu den Mitteln aus Schutzfonds von Bund und Ländern bekommen.

Der Brief sei unter anderem vom Bundesverband Deutscher Stiftungen, dem Deutschen Spendenrat, dem Deutschen Naturschutzring und dem Deutschen Olympischen Sportbund unterzeichnet. Tausende von Sportvereinen oder Kulturzentren blieben bei den Soforthilfen außen vor. Auch sie gerieten durch Covid-19 in finanzielle Schwierigkeiten und bräuchten staatliche Unterstützung, sagte Marie-Alix Ebner von Eschenbach, Mitglied der Geschäftsleitung im Bundesverband Deutscher Stiftungen der "Welt am Sonntag"./jr/DP/mis