Gemeindebund warnt vor falschen Versprechen bei Ganztagsbetreuung

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert beim Koalitionsvorhaben eines Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule, den Ländern Ausnahmen zu ermöglichen.



Denn die Ausgangslage sei völlig unterschiedlich, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstag). In Hamburg liege das Ganztagsangebot bereits bei 92 Prozent, in Baden-Württemberg bei 22 Prozent. Neben dem Geld fehle es den Kommunen flächendeckend an geeignetem Personal. "Aus diesem Grund plädieren wir für eine Öffnungsklausel zugunsten der Länder."

"Der Deutsche Städte- und Gemeindebund warnt davor, den Bürgerinnen und Bürgern Versprechungen zu machen, die aktuell nicht erfüllt werden können", sagte Landsberg. Ein Rechtsanspruch nütze den Eltern nichts, wenn die Infrastruktur nicht zur Verfügung gestellt werden könne. "Sonst stehen am Ende nur Verdruss und Rechtsstreitigkeiten, aber keine bessere Kinderbetreuung in der Grundschule."

Ab 2025 soll ein Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz für Grundschulkinder stufenweise bis 2029 eingeführt werden. Union und SPD hatten einen solchen Rechtsanspruch in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Die Umsetzung gestaltet sich wegen der immensen Kosten aber schwierig./and/DP/zb