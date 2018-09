Gemdale Properties and Investment: Was passiert jetzt?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Gemdale Properties and Investment. Die Aktie schloss den Handel am 10.09.2018 an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 0,72 HKD.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Gemdale Properties and Investment entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Gemdale Properties and Investment beträgt das aktuelle KGV 5,4. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Real Estate" haben im Durchschnitt ein KGV von 30,1. Gemdale Properties and Investment ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Gemdale Properties and Investment. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Dividende: Gemdale Properties and Investment schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Real Estate auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,3 % und somit 0,23 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 4,07 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".