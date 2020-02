Gem Diamonds: Haben Sie darauf geachtet?

Der Gem Diamonds-Kurs wird am 07.02.2020, 12:59 Uhr an der Heimatbörse London mit 64.47 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Edelmetalle und Mineralien".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Gem Diamonds auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Gem Diamonds erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 8 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 3 "Hold"- und 2 "Sell"-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 1 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (82,83 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 24 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 66,8 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Gem Diamonds erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Gem Diamonds derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 70,27 GBP, womit der Kurs der Aktie (66,8 GBP) um -4,94 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 56,55 GBP. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +18,13 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Gem Diamonds in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".