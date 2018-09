Gelungener Auftakt für NITRO bei seiner UEFA Europa League-Premiere

Köln (ots) - Zuschauer-Bestwerte für NITRO bei seiner UEFA EuropaLeague-Premiere: Die 2:3-Niederlage von RB Leipzig im brisantenBruderduell gegen den FC Salzburg haben am Donnerstagabend bis zu1,58 Millionen Zuschauer (ab 3 Jahre) beim Männersender derMediengruppe RTL verfolgt. Im Durchschnitt kam die Live-Übertragungaus der Red Bull Arena in Leipzig auf 1,39 Millionen Zuschauer beimGesamtpublikum, der Marktanteil lag bei starken 5,6 Prozent und beiden 14- bis 59-Jährigen bei 5,2 Prozent. In der Zielgruppe der Männer(14 bis 59 Jahre) kam NITRO mit der Übertragung sogar auf einen sehrstarken Marktanteil von 8,1 Prozent.Mit einem Tagesmarktanteil von 2,8 Prozent beim Gesamtpublikum und3,0 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen lag NITRO am Donnerstag vorallen anderen Sendern der 3. und 4. Generation. In der Zielgruppe der14- bis 59-jährigen Männer erreichte NITRO einen starkenTagesmarktanteil von 4,3 Prozent und lag damit u.a. vor Kabel 1 (4,1%) und RTL II: (3,9 %). In allen drei Zielgruppen sorgte dasFußballspiel zudem für den erfolgreichsten Donnerstag seitSenderbestehen.Mit der UEFA Europa League geht es bei NITRO am 4. Oktober weiter.Als Live-Übertragung präsentiert NITRO die Begegnung zwischenEintracht Frankfurt und Lazio Rom aus der FrankfurterCommerzbank-Arena. Im Anschluss an das Spiel folgen die Highlightsdes zweiten Europa-League-Spieltags, unter anderem mit den PartienBayer Leverkusen gegen AEK Larnaca sowie Rosenborg BK gegen RBLeipzig.Pressekontakt:Claus RichterRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: 0221 / 456 - 74247claus.richter@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: NITRO, übermittelt durch news aktuell