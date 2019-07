Gelungene Messepremiere von Connecting Media auf The smarter E Europe in München

Ettlingen bei Karlsruhe (ots) - Ganz im Zeichen intelligenterSystemlösungen für die Energiewende stand der Auftritt von ConnectingMedia auf der Fachmesse EM-Power im Rahmen von The smarter E Europein München.Für besonders lebhaftes Interesse beim Fachpublikum sorgte dabeidas erst kürzlich im Markt eingeführte, selbst entwickelte ConnectingMedia Service Cockpit. Der digitale Problemlöser ermöglicht viaIP-Kommunikation das zentrale Monitoring von verschiedensten Gerätenwie etwa Wechselrichtern, Speichersystemen oder Windkraftanlagen. DerNutzer erhält damit nicht nur einen transparenten Überblick über dieDatenströme, sondern auch eine effiziente Lösung zur Integration derverschiedensten Werkzeuge der IT-Security und des IT-Managementsaller genutzten Geräte und Anlagen unter einer Oberfläche.CEO Andreas Kunz zog ein positives Fazit für die Messepremiere vonConnecting Media auf der wichtigsten Innovationsplattform für dieneue Energiewelt: "Mit unserem Angebot haben wir einen Nervgetroffen. Der grundlegende Wandel in der Energiebranche hin zusauberen und nachhaltigen Energieträgern wäre ohne dieDigitalisierung nicht denkbar. Und gerade in diesem hochsensiblenBereich sind die ausgefeilten IT-Security-Konzepte, die wir unserenKunden bieten, unverzichtbar."Eine Tatsache, die Andreas Kunz auch bei seinem Vortrag"Sicherheit in der IoT- & Smart-Home-Welt" in der Start-Up Arenahervorhob, der für große Publikumsresonanz sorgte: "Ich freue mich,dass auch der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne) e.V. dieZeichen der Zeit erkannt hat und das Fachwissen von Connecting Mediaeiner breiten Basis von Branchenvertretern zugänglich machen möchte -indem ich ein Webinar über das Thema 'Cybersecurity' anbiete und imNovember mit diesem Thema als Redner auf einer Konferenz des bneauftrete." Nicht die einzige spannende Anfrage, die Andreas Kunz undsein Team von Connecting Media auf The smarter E Europe erreichte."Die drei Tage in München haben uns wie auch den Besuchern unseresMessestandes zahlreiche neue Impulse gebracht", so der CEO.Über Connecting MediaConnecting Media bietet innovative und individuelleKomplettlösungen für IT-Sicherheit, -Management und -Datenschutz.Eine eng verzahnte Zusammenarbeit mit führenden Herstellern undDienstleistern der Branche ermöglicht eine umfassende 360°-Betreuungaus einer Hand.Pressekontakt:Andreas KunzGeschäftsführer und GründerTel.: +49 (0) 7243 3542 697-0Mobil: +49 (0) 177 5184007a.kunz@connectingmedia.deOriginal-Content von: Connecting Media - Andreas Kunz, übermittelt durch news aktuell