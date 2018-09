Gelingt gegen den Rekordmeister die Wende? Die punktlosen Schalker gegen Tabellenführer FC Bayern am Samstagabend live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Der "Super Samstag" mit der Original Sky Konferenz, Hoffenheim -BVB und dem "Krombacher Topspiel der Woche" FC Schalke 04 - FC BayernMünchen live und exklusiv- Der "Super Sonntag" ab 14.30 Uhr live, unter anderem mit Bayer04 Leverkusen - 1. FSV Mainz 05- "Bundesliga kompakt" mit ausführlichen Highlights von VfBStuttgart - Fortuna Düsseldorf am Freitag ab 22.30 Uhr direkt nachAbpfiff- Kevin Großkreutz, Markus Weinzierl und Lothar Matthäus amSonntag ab 10.45 Uhr bei "Wontorra - der o2 Fußball-Talk", "Sky90" amSonntagabend unter anderem mit Michael Köllner, Didi Hamann und EwaldLienen- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohneVertragsbindung bei allen Spielen live dabei seinDer 4. Bundesliga-Spieltag steht ganz im Zeichen des Duellszwischen dem FC Schalke und dem FC Bayern am Samstagabend. Vor derSaison versprach die Partie ein Bundesliga-Gipfeltreffen zu werden.Nun gehen die Königsblauen ohne Punktgewinn in Partie gegen denRekordmeister und Tabellenführer. Außerdem treffen mit Hoffenheim unddem BVB bereits am Nachmittag auch die beiden weiteren deutschenChampions-League-Teilnehmer direkt aufeinander.Sky berichtet am "Super Samstag" und "Super Sonntag" jeweilssieben Stunden live und exklusiv und überträgt insgesamt acht Spieledes 4. Spieltags. Die Begegnungen am Samstagnachmittag um 15.30 Uhrzeigt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original SkyKonferenz.Der "Super Samstag" mit Matthäus und Hellmann bei Schalke -Bayern, die Konferenz mit Hoffenheim - Dortmund und Hertha - GladbachDer "Super Samstag" bei Sky beginnt um 14.00 Uhr. Die Sky ExpertenChristoph Metzelder und Reiner Calmund werden die Zuschauer amExperten-Tisch im Studio auf die Spiele des Nachmittags einstimmenund die Begegnungen im Anschluss in "Alle Spiele, alle Tore - Diebwin Highlight-Show" analysieren. Moderiert wird die Sendung vonBritta Hofmann. In den Partien am Samstagnachmittag treffen unteranderem die beiden Champions-League-Teilnehmer TSG Hoffenheim undBorussia Dortmund aufeinander. Außerdem kommt es in Berlin zumVerfolgerduell zwischen der Hertha und Borussia Mönchengladbach.Beide Teams stehen nach drei Spieltagen mit jeweils sieben Punkten daund würden sich mit einem Sieg an der Tabellenspitze festsetzen.Im Anschluss an die Nachmittagsspiele um 17.30 Uhr begrüßenSebastian Hellmann und Sky Experte Lothar Matthäus die Zuschauer inder Veltins-Arena auf Schalke. Im "Krombacher Topspiel der Woche"trifft mit dem FC Schalke eine von zwei noch punktlosen Mannschaftenauf den Rekordmeister, der bislang jedes Spiel in dieser Saisongewinnen konnte. Vor heimischem Publikum gilt es für die Königsblauenden totalen Fehlstart mit vier Niederlagen zum Auftakt zu verhindern.Die Bayern hingegen wollen ihre Siegesserie weiter ausbauen und LeonGoretzka zu einer erfolgreichen Rückkehr an die alte Wirkungsstätteverhelfen.Der "Super Sonntag" mit den noch punktlosen Leverkusenern undFrankfurt - LeipzigUm 14.30 Uhr startet Sky in den "Super Sonntag". Michael Leopoldführt gemeinsam mit Sky Experte Didi Hamann durch die Sendung undanalysiert die beiden Sonntagsspiele. Im frühen Spiel des Nachmittagsempfängt Bayer 04 Leverkusen den 1. FSV Mainz 05. Während dieWerkself nach drei Spieltagen noch ohne Punkt dasteht, sind dieMainzer noch ungeschlagen und als derzeit Tabellensechster sehr gutin die neue Saison gestartet. Danach empfängt Eintracht Frankfurt dieMannschaft von RB Leipzig.Michael Köllner, Ewald Lienen und Didi Hamann bei "Sky90"Direkt nach Abpfiff des späten Sonntagsspiels meldet sichModerator Patrick Wasserziehr um 19.55 Uhr mit einer neuen Ausgabevon "Sky90". Neben Sky Experte Didi Hamann sind an diesem SonntagMichael Köllner zu Gast. Der Trainer des 1. FC Nürnberg führte denClub in der vergangenen Saison zurück in die Bundesliga und kämpftmit seinem Team nun um den Klassenerhalt. Am Samstagnachmittag triffter mit seiner Mannschaft auf Hannover 96.Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Ewald Lienen sowieFußball-Journalist und FAZ-Urgestein Roland Zorn.Kevin Großkreutz, Markus Weinzierl und Lothar Matthäus am Sonntagbei "Wontorra - der o2 Fußball-Talk"Noch bevor Sky in die Live-Übertragungen startet gehört derSonntagvormittag Jörg Wontorra. "Wontorra - der o2 Fußball Talk" istam Sonntag ab 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD zu sehen.Mit dabei ist dieses Mal Markus Weinzierl, der zuletzt den FC Schalkeund davor den FC Augsburg trainierte. Er saß vor zwei Jahren auf derBank der Königsblauen, als diese mit fünf Niederlagen in die Saisonstarteten - ein Schicksal, das sich in dieser Spielzeit zuwiederholen droht.Außerdem ist Kevin Großkreutz zu Gast. Der gebürtige Dortmunderund langjährige BVB-Profi wurde 2014 Weltmeister und spielte vieleJahre in einer Mannschaft mit Mario Götze. Über Stuttgart undDarmstadt führte ihn sein Weg zum KFC Uerdingen, wo er mit seinerMannschaft nach sieben Spieltagen an der Tabellenspitze der 3. Ligasteht. Die weiteren Gäste sind Sky Experte Lothar Matthäus, RafaelBuschmann (Der Spiegel) und Sky Reporter Marc Behrenbeck.Neben der Ausstrahlung im Free-TV steht die Sendung im freiempfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App zurVerfügung. Per Facebook Live wird die Sendung auch auffacebook.com/SkySportDE gestreamt."Bundesliga kompakt" am FreitagabendBereits am Freitagabend zeigt Sky in "Bundesliga kompakt"unmittelbar nach Spielende um 22.30 Uhr eine ausführlicheSpielzusammenfassung der Partie des VfB Stuttgart gegen FortunaDüsseldorf.Mit Sky Ticket auch ohne Vertragsbindung live dabei sein Mit SkyTicket können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kunden sind, mitflexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne langeVertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietetSky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs,Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Mit der Sky Sport App mit In-Match Videos bereits während derSpiele Highlights sehenMit der Sky Sport App haben Abonnenten des SkyFußball-Bundesliga-Pakets jetzt die Möglichkeit, sich In-Match Videos- Kurzvideos von Toren und weiteren Highlights der bei Sky liveübertragenen Bundesliga-Spiele - per Push-Benachrichtigung währendder 90 Minuten direkt auf das Smartphone schicken zu lassen. Fanserhalten Videos einzelner Spielszenen zugeschickt, die dann bisSpielende abrufbar sind.Der 4. Spieltag der Bundesliga von Freitag bis Sonntag bei Sky undSky Go sowie ohne Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichenSky Sportsbars:Freitag:22.30 Uhr: "Bundesliga kompakt" mit Highlights von VfB Stuttgart -Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 1 HDSuper Samstag:14.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky SportBundesliga 1 HD Moderation: Britta Hofmann15.15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund auf Sky SportBundesliga 2 HD15.15 Uhr: Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach auf Sky SportBundesliga 3 HD15.15 Uhr: FC Augsburg - SV Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga4 HD15.15 Uhr: 1. FC Nürnberg - Hannover 96 auf Sky Sport Bundesliga 5HD15.15 Uhr: VfL Wolfsburg - SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 6HD17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight-Show" aufSky Sport Bundesliga 2 HD Moderation: Britta Hofmann17.30 Uhr: Das "Krombacher Topspiel der Woche" FC Schalke 04 - FCBayern München auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport UHDModeration: Sebastian Hellmann21.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight-Show" aufSky Sport Bundesliga 1 HDSuper Sonntag:10.45 Uhr: "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" auf Sky Sport News HD14.30 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - 1. 