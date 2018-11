Gelingt Alexander Zverev der größte Erfolg für das deutsche Herrentennis seit über 20 Jahren? Das Finale der ATP Finals morgen live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -- Das Finale des Deutschen gegen den Sieger von N. Djokovic gegenK. Anderson morgen ab 19.00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport1 HD, bereits ab 16.30 Uhr überträgt Sky auch das Doppelfinalelive- Stefan Hempel kommentiert beide Matches, Sky Reporter MoritzLang berichtet von vor Ort- Mit Sky Ticket können Tennisfans, die noch keine Sky Abonnentensind, auch ohne Vertragsbindung live dabei sein- Die Highights des gesamten Turniers in London am Montag um 21.30Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HDBereits jetzt hat Alexander Zverev Großes geleistet. Nach dem 7:5,7:6 gegen die lebende Tennislegende Roger Federer steht der21-jährige Deutsche im Finale der Nitto ATP Finals in London. Damitist er der erste Deutsche seit Boris Becker 1996, der beim Treffender besten Tennisspieler der Welt das Finale erreicht. Ein TriumphZverevs im Finale wäre nicht nur der größte Titel seiner noch jungenKarriere, sondern auch der größte Erfolg für das deutscheHerrentennis seit Boris Beckers Sieg bei den Australian Open 1996.Sky überträgt das Finale morgen ab 19.00 Uhr live und exklusiv aufSky Sport 1 HD. Dort trifft Alexander Zverev dann auf den Sieger deszweiten Halbfinals (Novak Djokovic oder Kevin Anderson). ZurEinstimmung auf das Finale überträgt Sky morgen bereits ab 16.30 Uhrebenfalls auf Sky Sport 1 HD das Finale des Doppel-Wettbewerbs. BeideMatches wird Stefan Hempel kommentieren. Sky Reporter Moritz Langberichtet von vor Ort.Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne langeVertragsbindung live dabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Tennisfans, dienoch keine Sky Kunden sind, ohne Vertragsbindung bereits ab 9,99 EURlive dabei sein. Der Streaming-Service bietet alle Inhalte auf einerVielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets,Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.Neben den Tennis-Übertragungen sind bei Bestellung des Sky Ticketsauch alle weiteren Inhalte des Sky Sport Pakets und des SkyFußball-Bundesliga Pakets im entsprechenden Zeitraum verfügbar.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Darüber hinaus wird das Finale morgen in zahlreichen SkySportsbars live übertragen.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell