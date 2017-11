Geliebte Gefährten: Wie wir Hund, Katze & Co. besser verstehen - und sie uns (FOTO)

Hamburg (ots) -Die neue Ausgabe des Magazins GEO WISSEN widmet sich dembesonderen Verhältnis des Menschen zu seinen Haustieren. Das Magazinenthält zudem ein 40-seitiges Extra-Heft zum Thema "Welcher Hundpasst zu mir?".Ob Katzen oder Hunde, Meerschweinchen oder Kaninchen: Rund 30Millionen Tiere leben in deutschen Haushalten. Oft bringen ihreHalter enorm viel Zeit für sie auf, sehen in ihnen Freunde,Gefährten, Helfer. Doch was wissen wir eigentlich über unseretierischen Mitbewohner? Wie beeinflussen sie unser Fühlen undVerhalten - und wie können wir lernen, die Geschöpfe besser zuverstehen?Die neue Ausgabe von GEO WISSEN gibt Antworten und beschreibt diefacettenreichen Beziehungen zwischen Mensch und Tier - und zwar ankonkreten, oft berührenden Beispielen. Außerdem liefert das MagazinBerichte über den neuesten Stand der Forschung, etwa zum langeunterschätzten Denkvermögen der Vögel, zu den vielfältigen Lauten vonKatzen oder zu schwierigen Fragen der Ethik.Das Extra-Heft "Welcher Hund passt zu mir?" listet 50 bekannteRassen unterschiedlicher Größe auf, beschreibt deren Charakteristikaund für welche Halter sie geeignet sind.Das Magazin ist auch mit der DVD "Die Instinkte unserer Haustiere"erhältlich - einer aufwendigen Dokumentation über die verblüffendenMittel tierischer Kommunikation bei der Jagd, bei Konflikten oderbeim Schließen von Freundschaften.GEO WISSEN "Mensch und Tier" erscheint heute, hat einen Umfang von156 Seiten und kostet 10 Euro, die Ausgabe mit DVD "Die Instinkteunserer Haustiere" 16,50 Euro.Pressekontakt:Christine HallerPR/Kommunikation GEO20444 HamburgTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 72 88E-Mail haller.christine@guj.deInternet www.geo.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, GEO Wissen, übermittelt durch news aktuell