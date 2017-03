"Geliebt und Gehasst - Wie RB Leipzig den Fußball verändert"

Leipzig (ots) - Nach einem kometenhaften Aufstieg prägt RB-Leipzignun die Bundesliga wesentlich mit. Doch worauf ist der Erfolgzurückzuführen, was machen die Rasenballer anders als andere Vereine?MDR-Sportreporter Ingo Hahne sprach mit Fußballexperten sowie Gegnerndes Vereins und erhielt exklusive Einblicke in den Vereinsalltag, zusehen in einer MDR-Reportage am Samstag, 25.März, 19 Uhr, im Ersten.Am elften Spieltag erobert Aufsteiger RB Leipzig dieTabellenspitze der Bundesliga. 22 Tage thront der Bundesliga-Neulingvor Bayern München. In ihrer Premierensaison sind die Leipziger langeZeit schärfster Konkurrent des Rekordmeisters. Der Neuling mischt dasOberhaus des deutschen Fußballs auf.So hat sich der Verein in Leipzig und Umgebung innerhalb kurzerZeit als Identitätsfaktor etabliert. Das Stadion ist seit demAufstieg fast immer ausverkauft. Die Vereinsfarben bestimmen anSpieltagen das Stadtbild. In den Augen seiner Kritiker ist RB Leipzigjedoch ein Retortenverein, aufgepumpt mit den Millionen vonBrause-Milliardär Dietrich Mateschitz. Die Ultra-Fanszene wehrt sichgegen den Emporkömmling aus dem Osten - mit Plakaten, Sitzblockadenoder, wie jüngst in Dortmund, mit Steinen.Die Dokumentation von Ingo Hahne, die der MDR für das Ersteproduziert hat, schaut hinter die Kulissen des erfolgreichstenBundesliga-Aufsteigers aller Zeiten und hakt nach: Wie arbeitenSportdirektor Ralf Rangnick und Trainer Ralph Hasenhüttl? Was treibtSpieler wie Emil Forsberg oder Timo Werner an? Und warum spaltet derErfolg die Fanszene in Deutschland?Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Moritz Peters,Tel.: (0341) 3 00 6535; E-Mail: presse@mdr.de; Twitter: @mdrpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell