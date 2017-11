"Gelegenheit macht Diebe" bedeutet im Umkehrschluss: Schutz vor Einbrechern zahlt sich aus (FOTO)

Wetter/Ruhr (ots) -- Rund die Hälfte aller Wohnungseinbrüche wird lautKriminalstatistik im Versuchsstadium abgebrochen - oftmals, weilder Täter an Sicherheitstechnik scheitert.- Der typische Einbrecher ist ein Gelegenheitstäter, der denschnellen Weg in Haus oder Wohnung sucht.- Welche Lösungen für mehr Sicherheit sorgen, zeigt dieRatgeberseite www.sicher-mit-abus.comDie Hebelspuren an der Terrassentür zeigen: Hier hat jemandversucht einzusteigen. Und dennoch ist es in diesem Fall glimpflichausgegangen - denn der Einbrecher hat seinen Versuch abgebrochen,weil mechanische Sicherungen an der Terrassentür Widerstand geleistethaben. Was an diesem Beispiel aufgezeigt wird, geschieht immerhäufiger, wie ein Blick auf die vollendeten Einbrüche zeigt: lagendiese im Jahr 2006 bei rund 63 Prozent, konnten im Jahr 2016 nur nochrund 55,7 Prozent erfolgreich abgeschlossen werden. Ein deutlichesIndiz dafür, dass Sicherheitstechnik wirkt. Gerade Einbrüche vonGelegenheitstätern, die Mehrheit der Einbrecher, lassen sich soabwehren.Abschreckende Wirkung von Sicherheitstechnik verhindert bereitsden VersuchStatistisch nicht erfasst wird eine Einbruchabsicht - also dasSzenario, dass Täter einen Einbruch planen, diesen aufgrund sichtbarinstallierter mechanischer Sicherungen oder Alarmsirenen an derHausfassade aber gar nicht erst unternehmen. Das zeigt, wie sinnvolldie Installation geeigneter Maßnahmen zum Schutz vor Einbruchtatsächlich ist.Auch die Polizei empfiehlt zertifizierte mechanische Sicherungenals Basis eines sinnvollen Einbruchschutzes. Viele dieser Produktesind inzwischen auch als elektronische Variante erhältlich: Diesesogenannten mechatronischen Einbruchschutzlösungen lassen sich aufWunsch direkt in Alarmsysteme integrieren, die Alarm auslösen undHilfe holen. Beispiels-weise bietet der Sicherheitsexperte ABUS mitdem Funkalarmsystem Secvest eine solche mechatronischeEinbruchschutzlösung.Investitionen in Einbruchschutz staatlich fördern lassenWer sich für den Einbau von Sicherheitstechnik durch einenFachmann entscheidet, der erhält bis zu 20 Prozent Zuschuss vomStaat. Denn die KfW-Förderbank unterstützt Eigentümer und Mieter beimEinbau von Sicherheitstechnik mit der Übernahme von 20 Prozent derKosten bis 1.000 Euro. Darüberhinausgehende Investitionen inSicherheitstechnik werden bis zu einer Summe von 15.000 Euro mit 10Prozent bezuschusst.Weitere Tipps und Hintergründe zu Einbruchschutzmaßnahmen,Fördermöglichkeiten und statistischen Daten bietet derSicherheitsexperte ABUS auf der Internetseite www.sicher-mit-abus.comPressekontakt:ABUS August Bremicker Söhne KGHerr Jorga Burri-Grisloff+49 211 50 66 86-12presse@abus.deAltenhofer Weg 2558300 WetterGermanyOriginal-Content von: ABUS - August Bremicker Söhne KG, übermittelt durch news aktuell