Gelebte Servicewelt: engbers ist Service-Champion 2018 (FOTO)

Gronau (ots) -engbers ist die Nr. 1 der Studie "Service-Champions 2018" in derBranche "Herrenmode - stationär". Das klimaneutraleFamilienunternehmen aus dem nordrhein-westfälischen Gronau ließ diesechs Konkurrenten aus derselben Kategorie hinter sich und belegteeinen Gold-Medaillenrang im branchenübergreifenden Gesamtrankingaller Unternehmen.Die Zeitung DIE WELT, die Goethe-Universität Frankfurt am Main unddas Analyse-Unternehmen ServiceValue bewerten und vergleichen seitacht Jahren die Qualität deutscher Unternehmen in Bezug auf denKundenservice. Es ist das größte Ranking dieser Art in Deutschland.Die Ergebnisse sollen Märkte, Branchen und Unternehmen für Kundenübersichtlicher machen. Dieses Jahr nahmen im Service-Ranking über3.000 Unternehmen und über 320 Branchen teil. Die Benchmark ist dererlebte Service aus Kundensicht. Über 1,5 Mio. Kundenurteile liegender aktuellen Serviceumfrage zugrunde. Die Beurteilung von erlebtemKundenservice wird dabei von Personen erhoben, die in den letzten 36Monaten Kunde des jeweiligen Unternehmens/der Marke waren.Service ist die Leidenschaft von engbers. Das unterstreichen nunauch die vielen Kundenurteile, die für Platz 1 der Service-Championsim erlebten Kundenservice verantwortlich sind. Darauf sind wir vonengbers stolz und arbeiten jeden Tag weiter daran, unser Bestes fürunsere Kunden zu geben und uns stets zu verbessern.Das ist engbers!Die Engbers GmbH & Co. KG mit der Marke engbers ist einer dererfolgreichsten Männerspezialisten im Modesegment. Das klimaneutraleFamilienunternehmen aus dem nordrhein-westfälischen Gronaubeschäftigt sich nachhaltig und verantwortungsvoll seit über 70Jahren nur mit dem Einen: Mann sein! engbers hat den Anspruch, daskundenfreundlichste Männermodeunternehmen in Europa zu werden - miteiner Kollektion, die jedem Mann die persönliche Freiheit undGelegenheit gibt, zu sagen "Einfach ich!". Ob Mensch oder Kollektion:Mühelos, unkompliziert, verlässlich - das ist engbers. In den mehrals 300 engbers- und emilio adani-Stores in Deutschland undÖsterreich mit rund 1.800 Mitarbeitern und im Online-Store istShopping immer ein besonderes (Männer-)Erlebnis!Weitere Informationen finden Sie unter http://www.engbers.com undhttp://www.engbers-xxl.com oder folgen Sie uns auf Instagram(@engbers.maennermode) und Facebook (@engbers.maennermode).Pressekontakt:Engbers GmbH & Co. KGMaren ArndtPR/ÖffentlichkeitsarbeitE-Mail: arndt@engbers.deTel: +49 (0) 2562 713 154Mobil: +49 (0) 151 28 18 16 94oderEngbers GmbH & Co. KGTanja PeltréPR/ÖffentlichkeitsarbeitE-Mail: peltre@engbers.deTel: +49 (0) 2562 713 114Original-Content von: engbers GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell