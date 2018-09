Geldwäschebekämpfung: Jahresbericht 2017 der Financial Intelligence Unit

Bonn (ots) -Die Financial Intelligence Unit (FIU) informiert mit ihremJahresbericht 2017 über die wesentlichen Aufgaben, Arbeitsergebnisseund statistische Daten des zurückliegenden Jahres.Mit Wirkung zum 26. Juni 2017 wurde die FIU vom Bundeskriminalamtzur Zollverwaltung überführt und unter dem Dach derGeneralzolldirektion als unabhängige administrative Zentralstelle fürFinanztransaktionsuntersuchungen eingerichtet.Die wesentlichen Ergebnisse des Jahres 2017:Meldeaufkommen:Es ist ein kontinuierlich gestiegenes Meldeaufkommen zuverzeichnen. Im Vergleich zum Jahr 2016 ist dieses um 31 Prozentangestiegen.Verdachtsmeldungen:Etwa 99 Prozent der an die FIU übermittelten Verdachtsmeldungenkommen aus dem Finanzsektor. Hierzu zählen in erster Linie die inDeutschland ansässigen Kreditinstitute. Nur etwa ein Prozent derVerdachtsmeldungen werden durch Verpflichtete des Nichtfinanzsektorsabgegeben. Darunter sind unter anderem Wirtschaftsprüfer,Rechtsanwälte, Immobilienmakler, Güterhändler und Veranstalter vonGlücksspielen. Diese Verteilung deckt sich mit der Situation derVorjahre.Die Anzahl der Verdachtsmeldungen mit möglichem Terrorismusbezugist im Berichtsjahr 2017 angestiegen und erreicht einen Anteil von 5Prozent des Gesamtmeldeaufkommens. Dies ist ein deutliches Indiz fürdie gesteigerte Sensibilität der Verpflichteten - insbesondere fürdieses Themenfeld. Damit setzt sich der langjährige Trend dersignifikant steigenden Meldezahlen insgesamt fort.Auch wurden im Berichtsjahr 2017 insgesamt 21.027staatsanwaltschaftliche Rückmeldungen an die FIU übermittelt, wobeiEinstellungsverfügungen den Großteil darstellen. Der Anteil vonRückmeldungen in Form von Urteilen, Strafbefehlen undAnklageschriften liegt wie in den Vorjahren bei etwa 2 Prozent.Intensivierung der Aufklärung:Die FIU wird die Sensibilisierung von Verpflichteten -insbesondere des Nichtfinanzsektors - zu den Themen Geldwäsche undTerrorismusfinanzierung weiter intensivieren.Zusammenarbeit:Bei Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung handelt es sich uminternationale Phänomene, die nur durch einen gesamtheitlichen Ansatzauf nationaler wie auch auf internationaler Ebene effektiv verhindertund bekämpft werden können. Aufgrund dessen findet eine engenationale (u. a. mit Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden) undinternationale (FIUs weltweit) Zusammenarbeit statt. Es istausdrückliches Ziel der FIU, die Kooperation mit denZusammenarbeitsbehörden weiter zu vertiefen.Der FIU-Jahresbericht 2017 ist unter www.fiu.bund.deveröffentlicht.Pressekontakt:GeneralzolldirektionPressestelleDietmar ZwengelTelefon: 0228/303-11800pressestelle.gzd@zoll.bund.deOriginal-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell