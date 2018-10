Geldverschwendungsreport: 48 Milliarden Euro verloren

Heidelberg (ots) - 48 Milliarden Euro versickern in deutschenHaushalten in zu teuren Verträgen. Das zeigt derGeldverschwendungsreport 2018 von Verivox. Die Tarifexperten habenauf Basis eigener und externer Marktdaten für acht verschiedeneVerträge rund um den Haushalt nachgerechnet, wie hoch dastheoretische Sparpotenzial der Verbraucher in Deutschland ist.18 Milliarden Euro allein durch teure HandyverträgeLaut Verbrauchs- und Medienanalyse (VuMA) haben knapp zwei Drittelder Handykunden ihren Vertrag bei einem der drei NetzbetreiberTelekom, Vodafone oder Telefonica O2. Würden diese Kunden zu einemgünstigeren Discount-Anbieter wechseln, könnten sie im Schnitt über220 Euro pro Jahr sparen. Die gesamte rechnerische Ersparnis beträgtdamit mehr als 18 Milliarden Euro.Aber selbst dort, wo sich Verbraucher kümmern, lauern Fallen:Viele Kunden schließen einen Vertrag mit Smartphone ab und lassen denVertrag nach der Mindestlaufzeit weiterlaufen. Sie zahlen dann bis zu15 Euro im Monat zusätzlich für ein Gerät, das längst abbezahlt ist -ein Fass ohne Boden.Strom und Gas: 12,1 Milliarden Euro zu vielLaut Bundesnetzagentur werden noch gut zwei Drittel allerHaushalte in Deutschland von ihrem lokalen Grundversorger mit Stromund Gas beliefert. Der Grundversorger ist gesetzlich verpflichtet,Haushalte mit Energie zu versorgen und sorgt dafür, dass Verbraucherniemals ohne Strom oder Gas dastehen. Dafür ist er in der Regel aberteurer. Würden alle Haushalte in Deutschland zu einem günstigenAnbieter wechseln, summiert sich die mögliche Ersparnis bei Strom-und Gasverträgen auf 12,1 Milliarden Euro im Jahr.Kfz: 6 Milliarden Euro Sparpotenzial liegen auf der StraßeGünstige Kfz-Versicherungen kosten rund ein Drittel weniger alsTarife aus dem mittleren Preissegment. Das zeigt derKfz-Versicherungsindex, den Verivox zusammen mit Professor WolfgangBischof von der Hochschule Rosenheim erstellt. Würden alle Autofahrerwechseln, dann könnten sie 6 Milliarden Euro sparen. Die meistenhaben jetzt Gelegenheit, denn sie können noch bis Ende November ihrenVertrag kündigen.Kreditnehmer verschwenden 5,5 Milliarden2017 haben die Verbraucher Ratenkredite für 103 Milliarden Euroaufgenommen. Das zeigen Zahlen der Bundesbank. 5,5 Milliarden EuroZinsen zahlen sie dafür zu viel, denn der Zinsunterschied zwischengünstigen Banken und dem Marktdurchschnitt beträgt 35 Prozent.Wer spart, muss nicht verzichten"Seit 20 Jahren hilft Verivox Verbrauchern aus teuren Verträgen.Allein über unser Portal haben mehr als 8 Millionen Kunden über 2,1Milliarden Euro gespart. Der Geldverschwendungsreport zeigt, wasmöglich ist, wenn noch mehr Verbraucher ein paar Minuten Zeitinvestieren, um alte Verträge auf den Prüfstand zu stellen", sagtKlaus Hufnagel, Geschäftsführer von Verivox.Wer Geld spart, muss nicht auf gute Leistungen verzichten. Es gibtin allen Bereichen Tarife, die sowohl günstige Preise als auch allewichtigen Leistungsstandards bieten.Ein Anbieterwechsel ist auch kein Grund zur Sorge. So ist zumBeispiel die Übertragung der Rufnummer auf einen neuenTelekommunikationsanbieter gesetzlich geregelt und läuft heutedeutlich einfacher als noch vor 10 Jahren. Und beim neuenStromversorger steht niemand plötzlich ohne Strom oder Gas da. ImNotfall springt immer der Grundversorger ein.HintergrundinformationenVerivox-Unabhängigkeitserklärunghttps://www.verivox.de/company/wir-sind-unabhaengig/Geldverschwendungsreport (PDF-Download)https://www.verivox.de/dateien/geldverschwendungsreport-121046.aspxÜber VerivoxVerivox ist Deutschlands größtes Verbraucherportal fürTarifvergleiche in den Märkten Energie, Telekommunikation,Versicherungen und Finanzen sowie Fahrzeuge, Reisen und Immobilien.Der kostenfreie und mehrfach ausgezeichnete Vergleichs- undWechselservice, umfassende Expertise und die transparente Darstellungvon über 29.000 Tarifen sind die Markenzeichen von Verivox. In 20Jahren haben die Tarifexperten mehr als 8 Millionen Verbraucherkompetent beim Anbieterwechsel unterstützt und so für ihre Kundenmehr als 2,1 Milliarden Euro gespart.Verivox engagiert sich seit vielen Jahren auf nationaler undeuropäischer Ebene für besseren Verbraucherschutz und sucht denDialog mit Behörden und Verbraucherschützern. Als erster Vertreterder deutschen Digitalwirtschaft haben die Tarifexperten von Verivoxaktiv an der Ausarbeitung von EU-Kriterien für die Objektivität undTransparenz von Vergleichsportalen mitgewirkt.Die Verivox GmbH wurde 1998 in Heidelberg gegründet. Für dasUnternehmen arbeiten heute mehr als 500 Menschen an zehn Standortenin Deutschland und der Schweiz.Pressekontakt:Toralf Richter,Tel.: +49 (0)6221 7961-342,Mobil: +49 (0)152 54773767,toralf.richter@verivox.comOriginal-Content von: Verivox GmbH, übermittelt durch news aktuell