Geldüberweisung - neuer Service für Conotoxia-Nutzer

London (ots/PRNewswire) -Conotoxia (https://conotoxia.com/), ein Produkt von Cinkciarz,bietet schnelle und effiziente Geldüberweisungen in 24 Währungen.Überweisungen können entweder über die Kontonummer der Empfängerbankoder einfach per Telefonnummer oder E-Mail-Adresse angewiesen werden.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/453681/cinkciarz_logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/663200/Cinkciarz.jpg )Der Service vereinfacht Überweisungen in Inlands- undinternationalen Währungen. Ab dem 4. April 2018 kann man den Service30 Tage lang kostenlos ausprobieren.Überweisungen können über die Kontonummer angewiesen werden. Istdie Kontonummer des Empfängers unbekannt, reicht auch eineE-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Der Empfänger erhält eineBenachrichtigung mit Anweisungen zum Geldeinzug. Der Empfänger kannden Betrag entweder auf sein Konto oder in sein Währungs-Walleteinzahlen.Conotoxia Sp. z o.o., ein Unternehmen der Conotoxia Holding Group,das als Zahlungsinstitut zugelassen und reguliert ist, wickelt dieGeldüberweisung ab.Pressekontakt:Emily Miller+(48)885-050-501Original-Content von: Cinkciarz.pl, übermittelt durch news aktuell