Geldregen für Vereine! / Die Vereinslotterie fördert das Deutsche Vereinswesen mit Hilfe zur Selbsthilfe (FOTO)

München (ots) -Immer mehr Vereine in Deutschland leiden unter Geldmangel undkönnen selbst kleinste Aufgaben in ihrer täglichen Vereinsarbeitnicht mehr zur Zufriedenheit ihrer Mitglieder erledigen.Hiervon sind Sportvereine ebenso betroffen, wie auch alle anderenals gemeinnütziger Verein organisierten Interessenvereinigungen.Hilfe bietet diesen Vereinen jetzt das neue und in dieser Formeinmalige, innovative Konzept des Münchner Veranstalters derVereinslotterie an, dass Vereinen eine äußerst attraktive Möglichkeitzur Unterstützung bei der Finanzierung anstehender Projekte oderAnschaffungen ermöglicht.Die Vereinslotterie ist juristisch gesehen als "LotterieDurchführer" ein staatlich erlaubter und beaufsichtigterDienstleister gemäß den lotterierechtlichen Vorgaben der deutschenBundesländer.Will heißen, alle juristischen Auflagen sind erfüllt, um Vereinenmit der Vereinslotterie innerhalb kürzester Zeit einen finanziellenZugewinn zu ermöglichen.Dieser erlaubt es den Vereinen, ihre Vereinskasse aufzufüllen undLiquidität für ihre Projekte oder Anschaffungen zu erhalten.Zusätzlich erhalten bei der Lotterie Ausspielung die GewinnerGeldgewinne oder attraktive Sachpreise.Auf der gut gemachten Website https://vereinslotterie.de werdeninteressierten und verantwortlichen Vorständen und Geschäftsführernin den Vereinen alle Fragen zur Abwicklung einer Vereinslotterieeinfach erklärt.